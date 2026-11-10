Croissance : la Banque de France abaisse ses prévisions à 0,3 % pour 2026, l’économie française ralentit

La Banque de France révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026, anticipant une hausse du PIB de seulement 0,3 %. Ce ralentissement s'explique par une contraction réelle du PIB au troisième trimestre, exacerbée par des incertitudes politiques et économiques. Les prévisions du gouvernement, fixées à 0,5 %, semblent désormais peu réalisables.

La croissance française devrait être encore plus faible que prévu en 2026. Ce mardi 10 novembre, le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a annoncé anticiper une progression du produit intérieur brut d’environ 0,3 % sur l’ensemble de l’année, contre 0,4 % précédemment. Cette nouvelle estimation intervient après le recul de l’activité économique au troisième trimestre et confirme les difficultés rencontrées par l’économie française dans un environnement marqué par les incertitudes politiques, sociales et internationales.

L’économie française peine à retrouver une dynamique de croissance solide. Invité de BFM Business ce mardi matin, Emmanuel Moulin a reconnu que la prévision de 0,4 % établie par la Banque de France ne semblait plus atteignable. Cette estimation reposait notamment sur l’hypothèse d’une progression de l’activité au troisième trimestre. Or, les dernières données ont révélé une contraction de 0,1 % du PIB entre juillet et septembre, après une stagnation au deuxième trimestre. Ce résultat conduit la banque centrale à revoir ses anticipations. La croissance annuelle pourrait désormais se situer autour de 0,3 %, un niveau particulièrement faible qui témoigne des difficultés de l’économie à accélérer. Il s’agit à ce stade d’une estimation du gouverneur, la prochaine actualisation formelle des projections étant attendue en décembre.

Ce ralentissement intervient alors que les entreprises et les ménages évoluent dans un climat d’incertitude persistant. Les tensions géopolitiques, les prix de l’énergie et les interrogations concernant les perspectives économiques européennes pèsent sur les décisions d’investissement. En France, les mobilisations sociales ajoutent un facteur de prudence supplémentaire. Dans sa dernière enquête mensuelle de conjoncture, publiée lundi, la Banque de France souligne le manque de visibilité concernant les conséquences de ces mouvements sur l’activité. Certains secteurs industriels résistent néanmoins mieux que d’autres, notamment l’aéronautique, la défense et plusieurs activités technologiques. Les services marchands affichent également des évolutions contrastées. Mais ces points de résistance ne suffisent pas à compenser la faiblesse générale de la croissance.

Une prévision inférieure à celle du gouvernement

La nouvelle estimation de la Banque de France accentue l’écart avec les hypothèses retenues par le gouvernement. L’exécutif table encore sur une progression du PIB de 0,5 % en 2026, un objectif que plusieurs institutions économiques considèrent désormais comme difficile à atteindre. Le Haut Conseil des finances publiques avait déjà estimé, début novembre, qu’une croissance de 0,3 % paraissait plus vraisemblable compte tenu des résultats enregistrés au troisième trimestre. Cette différence de prévisions n’est pas sans conséquences pour les finances publiques. Une activité moins dynamique peut entraîner des recettes fiscales plus faibles, notamment lorsque les bénéfices des entreprises et la consommation progressent moins rapidement que prévu. Elle complique également les efforts destinés à réduire le déficit public.

Emmanuel Moulin estime toutefois que la France pourrait éviter une récession technique. Après le recul enregistré au troisième trimestre, la Banque de France anticipe une progression modérée de l’activité entre octobre et décembre. Une telle évolution permettrait d’éviter deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, définition couramment utilisée pour caractériser une récession technique. Cette perspective demeure néanmoins fragile. Le comportement des consommateurs, les investissements des entreprises et les conséquences des tensions internationales seront déterminants pour les dernières semaines de l’année. Les économistes surveillent également les prix de l’énergie, susceptibles d’affecter les coûts de production et le pouvoir d’achat des ménages.

Emploi, salaires et pouvoir d’achat sous surveillance

Le gouverneur de la Banque de France s’est également exprimé sur la situation de l’emploi. Le taux de chômage, établi à 8,2 % au troisième trimestre, reste supérieur à celui de plusieurs pays européens. Cette situation témoigne des difficultés structurelles du marché du travail français, alors même que certains secteurs continuent de rechercher des salariés qualifiés. Emmanuel Moulin a également commenté la revalorisation du salaire minimum annoncée par le gouvernement pour le mois de décembre. Il a mis en garde contre les effets possibles de hausses supplémentaires du Smic sur l’échelle des rémunérations, lorsque les salaires situés légèrement au-dessus du minimum légal progressent moins rapidement. Cette question intervient dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure une préoccupation importante pour les ménages.

La faiblesse de la croissance française constitue désormais un défi majeur pour la politique économique. Avec une progression du PIB limitée à environ 0,3 %, les marges de manœuvre pour soutenir l’activité, financer les services publics et améliorer les comptes de l’État apparaissent particulièrement réduites. Les prochaines semaines permettront de mesurer la capacité de l’économie à terminer l’année sur une note légèrement positive. Mais les perspectives pour 2027 dépendront également de la confiance des entreprises, de l’évolution des taux d’intérêt et de la situation internationale. La révision annoncée par Emmanuel Moulin confirme surtout une réalité : malgré la résistance de certaines activités industrielles, la France peine encore à retrouver un rythme de croissance suffisamment élevé pour répondre à ses principaux défis économiques et sociaux.