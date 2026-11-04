L'inflation dans la zone euro s'élève à 4 % en octobre, son plus haut niveau en trois ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie, augmentant la pression sur la Banque centrale européenne. Cette situation affecte tant les ménages que les entreprises, tandis que la BCE envisage potentiellement de prochaines hausses de taux pour contenir le phénomène.

La hausse des prix s’accélère de nouveau dans la zone euro. Selon les premières estimations publiées mercredi 4 novembre par Eurostat, l’inflation a atteint 4 % sur un an en octobre 2026, contre 3,8 % en septembre. Un niveau inédit depuis septembre 2023, principalement alimenté par la flambée des prix de l’énergie, qui pourrait pousser la Banque centrale européenne à relever une nouvelle fois ses taux d’intérêt.

L’inflation continue de progresser dans les 21 pays partageant la monnaie unique européenne. D’après les données provisoires d’Eurostat, les prix à la consommation ont augmenté de 4 % en octobre sur un an, après une hausse de 3,8 % en septembre et de 3,2 % en août. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis trois ans. Cette nouvelle accélération confirme le retour des tensions inflationnistes sur le continent, alors que les économies européennes avaient progressivement retrouvé une certaine stabilité après les fortes hausses de prix observées au début de la décennie. Le taux atteint désormais le double de l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Cette progression s’explique essentiellement par la hausse des prix de l’énergie. Selon les estimations disponibles, ceux-ci ont augmenté d’environ 21 % sur un an en octobre, sous l’effet des tensions persistantes sur les marchés internationaux du pétrole et du gaz. Le conflit au Moyen-Orient et les incertitudes concernant les approvisionnements énergétiques ont contribué à maintenir les cours à des niveaux élevés. Cette situation affecte particulièrement les pays européens, largement dépendants des importations pour satisfaire leurs besoins en hydrocarbures. Les conséquences se font sentir sur les carburants, le chauffage et les coûts de production de nombreuses entreprises.

L’énergie reste le principal moteur de l’inflation

Si les prix de l’énergie expliquent une grande partie de cette accélération, d’autres catégories de dépenses continuent également d’augmenter. Les prix des services ont progressé de 3,3 % sur un an en octobre, contre 3,2 % le mois précédent. L’alimentation, les boissons alcoolisées et le tabac affichent une hausse d’environ 1,6 %. En revanche, l’inflation sous-jacente, qui exclut notamment les produits énergétiques et alimentaires les plus volatils, demeure stable à 2,5 %. Cette distinction est importante pour les économistes, car elle permet d’évaluer si la hausse des prix de l’énergie se diffuse durablement à l’ensemble de l’économie.

Pour les ménages européens, cette nouvelle poussée inflationniste constitue une difficulté supplémentaire. La hausse des factures énergétiques réduit le revenu disponible et peut contraindre les consommateurs à limiter certaines dépenses. Les foyers les plus modestes sont particulièrement exposés, puisqu’ils consacrent généralement une part plus importante de leur budget aux dépenses essentielles. Les entreprises subissent également le renchérissement de l’énergie, notamment dans les secteurs industriels, les transports et l’agriculture. Certaines peuvent être amenées à répercuter une partie de ces coûts sur leurs prix de vente, ce qui risque d’entretenir les tensions inflationnistes dans les prochains mois.

La Banque centrale européenne face à un nouveau dilemme

Cette situation place la BCE devant un choix délicat. L’institution monétaire a déjà relevé ses taux directeurs à deux reprises en 2026 afin de limiter les risques d’une inflation durablement supérieure à son objectif. Une nouvelle augmentation pourrait être envisagée lors de sa réunion de décembre. En renchérissant le coût du crédit, la banque centrale cherche à modérer la demande et à empêcher que la hausse des prix de l’énergie ne se transforme en inflation généralisée. Toutefois, un durcissement monétaire supplémentaire pourrait également freiner l’investissement des entreprises et compliquer l’accès au financement pour les ménages.

Les responsables monétaires doivent notamment déterminer si le choc énergétique actuel risque d’entraîner une augmentation persistante des salaires et des prix des services. Pour l’instant, la stabilité de l’inflation sous-jacente à 2,5 % suggère que les tensions restent relativement contenues en dehors de l’énergie. Cette évolution pourrait inciter la BCE à agir avec prudence. Les marchés financiers anticipent néanmoins de plus en plus une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année. La décision dépendra des prochaines statistiques économiques, de l’évolution des prix du pétrole et du gaz, ainsi que des perspectives de croissance dans la zone euro.

Des conséquences possibles sur la croissance européenne

Le retour d’une inflation élevée intervient alors que l’économie européenne montre des signes de résistance. La croissance de la zone euro aurait atteint 0,4 % au troisième trimestre 2026, une progression supérieure aux attentes de certains analystes. Cette activité relativement soutenue pourrait donner davantage de marge à la BCE pour intervenir contre l’inflation. Mais les perspectives restent incertaines, notamment pour les secteurs les plus dépendants de l’énergie et pour les ménages confrontés à la hausse de leurs dépenses contraintes. Une prolongation des tensions sur les marchés pétroliers pourrait peser sur la consommation et ralentir la reprise économique.

Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour l’évolution des prix en Europe. Les données définitives d’octobre doivent encore être publiées par Eurostat, tandis que les chiffres de novembre permettront de mesurer si l’inflation poursuit sa progression. Pour les gouvernements, l’enjeu consiste à protéger le pouvoir d’achat sans alimenter davantage la hausse des prix. Pour la BCE, il s’agit de ramener progressivement l’inflation vers 2 % sans provoquer un ralentissement excessif de l’activité. Avec un taux désormais fixé à 4 %, la zone euro entre dans une nouvelle période d’incertitude économique, trois ans après le précédent pic inflationniste.