Inflation : les prix augmentent de 3,4 % en octobre, l'énergie pèse lourd sur le pouvoir d'achat

En octobre 2026, l'inflation en France atteint 3,4 %, sa plus forte hausse depuis janvier 2024, due principalement à l'augmentation des prix de l'énergie, qui progressent de 24,1 % en un an. Les budgets des ménages subissent la pression, notamment pour les dépenses de chauffage, de carburant et de transport.

L’inflation poursuit son accélération en France. Selon les chiffres définitifs publiés vendredi 13 novembre par l’Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 3,4 % sur un an en octobre 2026, leur plus forte progression depuis janvier 2024. Cette hausse s’explique principalement par l’envolée des prix de l’énergie, qui continuent de peser sur les dépenses des ménages.

La hausse des prix s’accélère de nouveau en France. L’Institut national de la statistique et des études économiques a confirmé vendredi une inflation de 3,4 % sur un an en octobre, conformément à son estimation provisoire publiée à la fin du mois dernier. Il faut remonter à janvier 2024 pour retrouver un niveau aussi élevé. Cette évolution intervient après plusieurs mois de tensions sur les marchés de l’énergie, dans un contexte international marqué par les conséquences économiques des conflits au Moyen-Orient.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,4 %, après un recul de 0,3 % en septembre. Cette accélération traduit une nouvelle pression sur les budgets des ménages, notamment à l’approche de l’hiver. Les dépenses de chauffage, de carburant et de transport occupent une place importante dans les finances des particuliers, ce qui rend les variations des prix énergétiques particulièrement sensibles.

Les prix de l’énergie augmentent de plus de 24 %

L’énergie constitue le principal moteur de cette accélération. Selon l’Insee, ses prix ont progressé de 24,1 % sur un an en octobre, après une hausse de 21,3 % en septembre. Il s’agit du quatrième mois consécutif d’augmentation. Cette évolution concerne notamment le gaz et les produits pétroliers, dont les prix sont influencés par les tensions sur les marchés internationaux et les conditions d’approvisionnement.

Les services enregistrent également une accélération de leurs tarifs, avec une hausse de 2,6 % sur un an, contre 2,4 % le mois précédent. À l’inverse, les produits manufacturés continuent de connaître une légère baisse de leurs prix, de 0,2 % en octobre. Ce recul est toutefois moins important que celui observé en septembre, lorsque les prix de cette catégorie diminuaient de 0,3 %.

L’alimentation progresse moins vite, mais reste plus chère

Du côté de l’alimentation, la hausse des prix ralentit légèrement. Elle atteint 1,2 % sur un an en octobre, contre 1,4 % en septembre. Cette évolution s’explique notamment par une progression moins rapide des prix des produits frais, qui augmentent encore de 8 %, après 9,5 % le mois précédent. Certains légumes restent particulièrement concernés, notamment les tomates, les courgettes et les salades.

Ce ralentissement ne signifie pas que les prix alimentaires reviennent à leurs niveaux antérieurs. Une inflation moins élevée indique simplement que les prix augmentent moins rapidement. Pour les consommateurs, les dépenses quotidiennes restent donc importantes, d’autant que la hausse de l’énergie peut également se répercuter sur les coûts de production et de transport des entreprises.

Une inflation supérieure à celle observée un an plus tôt

La comparaison avec octobre 2025 illustre l’ampleur du changement. À cette période, l’inflation française atteignait seulement 0,9 % sur un an et les prix de l’énergie étaient orientés à la baisse. Un an plus tard, les tensions énergétiques ont profondément modifié la situation. L’indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour comparer les évolutions entre pays européens, progresse désormais de 3,7 % sur un an en France, contre 3,4 % en septembre.

Cette nouvelle accélération représente un défi pour les ménages comme pour les entreprises. Elle intervient alors que les dépenses énergétiques risquent d’augmenter avec l’arrivée de l’hiver et que les négociations salariales doivent tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Les prochaines publications de l’Insee permettront de déterminer si la hausse des prix se stabilise ou si les tensions sur l’énergie continuent d’alimenter l’inflation dans les derniers mois de l’année.