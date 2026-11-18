Alstom subit une perte nette de 954 millions d'euros au premier semestre 2026-2027, face à des défis industriels majeurs, notamment en Allemagne. Pour remédier à cette situation, la direction prévoit une réorganisation interne et vise à réduire son endettement de deux milliards d'euros d'ici septembre 2027, tout en maintenant un carnet de commandes solide.

Le constructeur ferroviaire français Alstom traverse une période particulièrement difficile. Le groupe a annoncé mardi 17 novembre une perte nette de 954 millions d’euros au premier semestre de son exercice 2026-2027, contre un bénéfice de 220 millions d’euros un an auparavant. Confrontée à des difficultés industrielles et financières, la direction prévoit de prendre des décisions importantes concernant son organisation avant la fin de l’année.

Les résultats financiers d’Alstom témoignent d’une dégradation brutale de sa rentabilité. Sur les six mois achevés le 30 septembre 2026, le groupe a enregistré une perte nette de 954 millions d’euros, alors qu’il avait dégagé un bénéfice de 220 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. Son résultat d’exploitation ajusté est également devenu négatif, à hauteur de 396 millions d’euros, contre un résultat positif de 580 millions d’euros un an plus tôt. Pourtant, l’activité commerciale continue de progresser : le chiffre d’affaires atteint 9,33 milliards d’euros, en hausse de 3 %, tandis que les nouvelles commandes représentent près de 11 milliards d’euros. Cette situation révèle un problème majeur pour le constructeur : malgré une demande soutenue pour ses trains et ses équipements ferroviaires, certains contrats coûtent désormais beaucoup plus cher que prévu à exécuter.

Les difficultés proviennent principalement de plusieurs projets industriels réalisés en Allemagne, notamment de la plateforme de trains à deux niveaux Coradia Max. Alstom évoque des problèmes d’industrialisation ainsi qu’un allongement du calendrier d’homologation, qui ont entraîné des coûts supplémentaires importants. D’autres contrats liés au marché allemand ont également été affectés. Ces complications mettent en évidence les risques associés à la fabrication de matériels ferroviaires complexes, dont les délais de développement et de certification peuvent peser lourdement sur les comptes des industriels. Depuis son arrivée à la direction générale en avril 2026, Martin Sion a engagé une revue des projets sensibles afin d’identifier les difficultés techniques et financières. Le groupe cherche désormais à accélérer leur résolution et à renforcer le contrôle des coûts.

Une réorganisation attendue avant la fin de l’année

Face à cette situation, Alstom prépare une transformation de son fonctionnement interne. Le constructeur a annoncé une révision approfondie de ses modèles organisationnels et opérationnels, avec des décisions attendues d’ici la fin de l’année 2026. La direction souhaite simplifier les processus, renforcer la responsabilité des équipes chargées des projets et améliorer la maîtrise des achats et de la production. L’objectif est d’éviter la répétition des difficultés rencontrées sur les contrats les plus complexes. À ce stade, le groupe n’a pas précisé les conséquences éventuelles de cette réorganisation sur ses effectifs ou sur ses implantations industrielles. Un plan stratégique plus détaillé doit être présenté au deuxième trimestre 2027, à l’occasion d’une journée consacrée aux investisseurs.

Le redressement financier constitue également une priorité. Alstom souhaite réduire son endettement d’environ deux milliards d’euros d’ici septembre 2027 et examine plusieurs possibilités, dont des cessions d’actifs et des opérations de financement. Le groupe entend préserver sa notation de crédit dans la catégorie des investissements considérés comme solides. Pour l’ensemble de son exercice 2026-2027, il prévoit désormais une marge d’exploitation ajustée d’environ 1 %, un niveau particulièrement faible pour un industriel de cette dimension. Malgré ces difficultés, Alstom conserve un carnet de commandes important et bénéficie de la demande mondiale en transports ferroviaires. La capacité du constructeur à maîtriser ses coûts, à respecter ses engagements industriels et à restaurer sa rentabilité sera déterminante pour les prochains mois.