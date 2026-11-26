Pablo Hernández de Cos, ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, est choisi pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la BCE à partir du 8 février 2027. La décision, unanime parmi les États de la zone euro, s'accompagne d'autres nominations importantes et vise à répondre aux défis économiques actuels.

Pablo Hernández de Cos est un économiste espagnol de 55 ans, ancien gouverneur de la Banque d’Espagne et directeur général de la Banque des règlements internationaux, désigné pour succéder à Christine Lagarde à la BCE.

Un changement majeur se prépare à la tête de la Banque centrale européenne. Ce jeudi 26 novembre 2026, les dirigeants des pays de la zone euro ont trouvé un accord pour désigner l’Espagnol Pablo Hernández de Cos comme successeur de Christine Lagarde à la présidence de la BCE. Ancien gouverneur de la Banque d’Espagne et actuel directeur général de la Banque des règlements internationaux, cet économiste de 55 ans devrait prendre ses fonctions le 8 février 2027. Il deviendrait ainsi le premier Espagnol à diriger l’institution monétaire européenne depuis sa création en 1998.

La décision a été prise lors d’un sommet européen organisé à Bruxelles, après plusieurs semaines de négociations entre les États membres. Deux candidats étaient en lice pour cette fonction stratégique : Pablo Hernández de Cos et le Néerlandais Klaas Knot, ancien gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas. L’Espagnol bénéficiait notamment du soutien de la France et de l’Allemagne, deux pays dont l’influence demeure importante dans les décisions monétaires européennes. Les Pays-Bas, qui défendaient initialement leur propre candidat, ont finalement accepté de rejoindre le consensus autour de l’ancien gouverneur espagnol, ouvrant la voie à sa désignation.

Cette succession intervient plus tôt que prévu. Christine Lagarde, qui dirige la Banque centrale européenne depuis novembre 2019, a annoncé fin octobre son intention de quitter ses fonctions le 7 février 2027, soit plusieurs mois avant l’expiration normale de son mandat. Son départ anticipé a accéléré les discussions entre les gouvernements européens, soucieux de désigner rapidement une nouvelle direction pour l’institution installée à Francfort. Le choix de Pablo Hernández de Cos doit toutefois encore franchir plusieurs étapes institutionnelles, notamment la consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, avant sa validation officielle.

Un économiste expérimenté face aux défis de la zone euro

Né à Madrid en 1971, Pablo Hernández de Cos possède une longue expérience dans les institutions financières. Diplômé en économie et titulaire d’un doctorat, il a effectué une grande partie de sa carrière au sein de la Banque d’Espagne, dont il a été gouverneur entre 2018 et 2024. Depuis juillet 2025, il dirige la Banque des règlements internationaux, installée à Bâle, en Suisse. Cette institution joue un rôle central dans la coopération entre les banques centrales du monde entier. Son expérience en matière de stabilité financière, de supervision bancaire et de politique monétaire a contribué à faire de lui un candidat de consensus parmi les gouvernements européens.

Le futur président devra prendre la tête d’une institution confrontée à plusieurs défis économiques majeurs. Après plusieurs années marquées par une forte inflation, la BCE doit maintenir la stabilité des prix tout en tenant compte du ralentissement économique et des difficultés budgétaires de certains États. Ses décisions sur les taux directeurs influencent directement le coût des crédits immobiliers, les conditions de financement des entreprises et la rémunération de certains produits d’épargne. La question de la dette publique reste également sensible, particulièrement en France et dans plusieurs pays fortement endettés. Les marchés financiers observeront donc attentivement les premières orientations du nouveau dirigeant.

La réorganisation de la Banque centrale européenne ne se limite pas à sa présidence. Les dirigeants de la zone euro ont également trouvé un accord sur deux autres nominations importantes. La Française Laurence Boone devrait prendre la responsabilité des opérations de marché, tandis que l’économiste allemand Markus Brunnermeier est pressenti pour devenir chef économiste de l’institution. Ce renouvellement intervient alors que plusieurs membres du directoire arrivent au terme de leurs fonctions. Les nominations définitives sont attendues en décembre, à l’issue des procédures européennes. Pour l’Espagne, l’arrivée de Pablo Hernández de Cos représenterait une étape historique, tandis que pour la zone euro, elle ouvrirait une nouvelle période dans la conduite de la politique monétaire, avec un mandat présidentiel de huit ans non renouvelable.