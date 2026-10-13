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La fiscalité de l’épargne change encore en 2026 et pourrait évoluer en 2027

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La fiscalité de l'épargne change encore en 2026 et pourrait évoluer en 2027
La fiscalité de l'épargne change encore en 2026 et pourrait évoluer en 2027

Les épargnants français doivent composer avec une fiscalité en mouvement permanent. Les règles applicables aux placements ont changé en 2026, obligeant les détenteurs de produits financiers à s’adapter aux nouvelles modalités d’imposition. Cette instabilité complique la gestion patrimoniale pour de nombreux ménages qui peinent à anticiper le rendement net de leurs investissements.

Le budget 2027 pourrait bouleverser à nouveau la donne

Le projet de loi de finances pour 2027 pourrait apporter de nouvelles modifications à la fiscalité des placements. Les épargnants se préparent donc à un nouvel ajustement, sans connaître encore la nature précise des changements envisagés par le gouvernement. Cette incertitude pèse sur les stratégies d’investissement à moyen terme.

Les modifications successives des règles fiscales obligent les particuliers à réévaluer régulièrement leurs choix de placement. L’assurance-vie, les comptes-titres ou le plan d’épargne en actions peuvent voir leur attractivité varier selon les arbitrages budgétaires décidés chaque automne par Bercy.

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