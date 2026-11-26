Auchan Retail engage des négociations pour céder Chronodrive au groupement Mousquetaires, touchant 55 points de retrait et 2 800 employés, avec une finalisation possible en 2027. Cette cession s'inscrit dans la stratégie d'Auchan de se recentrer sur ses hypermarchés et d'investir dans sa transformation commerciale.

Auchan Retail a annoncé, mercredi 25 novembre, l’ouverture de négociations exclusives avec le groupement Mousquetaires en vue de lui céder Chronodrive. L’opération, qui concerne 55 points de retrait et 2 800 salariés, pourrait être finalisée en 2027.

Pionnier des courses alimentaires en ligne en France, Chronodrive pourrait bientôt rejoindre le propriétaire des enseignes Intermarché et Netto. Lancée en 2004 dans l’agglomération lilloise, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 466 millions d’euros en 2025, pour une perte de six millions d’euros. Le montant de la transaction envisagée n’a pas été communiqué.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie de recentrage d’Auchan sur ses hypermarchés et ses services de retrait de commandes sous sa propre enseigne. Le distributeur nordiste souhaite également concentrer ses investissements sur la transformation de son modèle commercial, associant magasins physiques et commerce en ligne. Le projet fera l’objet d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel.

Les Mousquetaires poursuivent leur expansion

Cette opération marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux groupes. Après leur alliance dans les achats et la publicité commerciale, Auchan et les Mousquetaires ont engagé une vaste transformation du réseau de supermarchés du groupe de la famille Mulliez. Le passage progressif de nombreux magasins sous les enseignes Intermarché et Netto doit s’achever en mai 2027.

Avec Chronodrive, le groupement Mousquetaires entend renforcer sa présence sur le marché des courses en ligne avec retrait, actuellement dominé par E.Leclerc. En novembre 2026, Intermarché détenait 18,3 % du marché français de la distribution alimentaire, contre 7,7 % pour Auchan. Les Mousquetaires ambitionnent d’atteindre 20 % de parts de marché d’ici 2028. L’avenir de la marque Chronodrive après son éventuel rachat reste toutefois à préciser.

Vérification éditoriale : informations publiées le 25 novembre 2026. Le rachat reste à ce stade un projet. DNA+2