Hausse des salaires : la CGT exige des sanctions contre les entreprises qui refusent de négocier

La CGT demande des sanctions contre les entreprises réticentes à négocier les salaires, en proposant notamment la suppression des aides publiques. Malgré l'annonce d'une revalorisation du Smic, le syndicat s'inquiète du nombre limité de branches ayant entamé des discussions, et appelle à une mobilisation nationale le 1er décembre.

La CGT a demandé, jeudi 26 novembre, au gouvernement de sanctionner les entreprises et les branches professionnelles qui tardent à engager des négociations salariales. Le syndicat réclame notamment la suppression des aides publiques aux employeurs concernés, à quelques jours d’une nouvelle mobilisation nationale.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège de la confédération à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, la CGT a dénoncé la lenteur des négociations salariales engagées depuis les annonces gouvernementales du 9 novembre. Selon le syndicat, sur les 164 branches professionnelles dont les grilles de rémunération comporteront des minima inférieurs au Smic en décembre, seules 55 auront entamé des discussions salariales avant la réunion de suivi prévue le 15 décembre par le ministère du Travail.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, réclame des mesures contraignantes contre les employeurs qui refusent de conclure des accords salariaux. L’organisation syndicale souhaite notamment conditionner les aides publiques accordées aux entreprises à des engagements en matière de rémunération. Selon ses estimations, les branches professionnelles concernées par des minima conventionnels inférieurs au Smic couvrent près de 14 millions de salariés du secteur privé.

Une nouvelle journée de mobilisation prévue le 1er décembre

Le décret officialisant la revalorisation du Smic de 1,6 % au 1er décembre a été publié jeudi au Journal officiel. Le salaire minimum atteindra ainsi 1 897,35 euros brut mensuels, soit environ 1 502 euros net pour un salarié à temps plein. En tenant compte des précédentes augmentations automatiques intervenues en janvier et en juin, le Smic aura progressé de 5,3 % sur l’ensemble de l’année 2026.

La CGT réclame désormais une augmentation équivalente de l’ensemble des rémunérations, le rétablissement de l’indexation des salaires sur les prix et un Smic porté à 2 200 euros brut mensuels. Pour maintenir la pression sur le gouvernement et les organisations patronales, le syndicat appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations le mardi 1er décembre, dans les secteurs public et privé. La mobilisation portera également sur la revalorisation des pensions de retraite et des rémunérations des fonctionnaires.

Sources citées dans l’article Journal officiel · Conférence de presse de la CGT