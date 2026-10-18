Dette publique : la Cour des comptes alerte sur le risque d’asphyxie financière de la France

La France pourrait voir ses marges de manœuvre budgétaires considérablement réduites par l’accumulation de sa dette publique. C’est l’avertissement lancé par Amélie de Montchalin, première présidente de la Cour des comptes, alors que le pays se prépare à examiner son budget pour 2027 dans un climat économique et politique particulièrement tendu. Avec un endettement approchant les 3 600 milliards d’euros, soit près de 119 % du produit intérieur brut, la France se retrouve confrontée à une augmentation rapide du coût de ses emprunts. La responsable de l’institution financière avait déjà alerté, le 20 septembre, sur une situation qu’elle juge préoccupante pour la souveraineté nationale. Selon ses estimations, les intérêts de la dette devraient représenter près de 80 milliards d’euros en 2026, une somme supérieure aux crédits de nombreuses politiques publiques. Pour la Cour des comptes, le danger ne réside pas uniquement dans le montant total de la dette, mais dans sa progression et dans le poids croissant des intérêts qui doivent être payés chaque année. Ces dépenses obligatoires réduisent progressivement les ressources disponibles pour financer les services publics, les infrastructures, la défense ou encore les investissements nécessaires au développement économique du pays.

La principale inquiétude des magistrats financiers concerne un mécanisme connu sous le nom d’« effet boule de neige ». Lorsque le taux d’intérêt moyen de la dette devient supérieur au rythme de croissance de l’économie, l’endettement peut continuer à augmenter même si les dépenses publiques sont partiellement maîtrisées. L’État doit alors consacrer une part croissante de ses ressources au remboursement des intérêts, tout en empruntant de nouveau pour financer son déficit et renouveler les titres arrivant à échéance. Dans un rapport publié en juin, la Cour des comptes estimait que cette dynamique commençait déjà à produire ses effets et risquait de s’installer durablement. Les chiffres illustrent cette évolution : au premier semestre 2026, les intérêts payés par l’État à ses créanciers ont augmenté de 19 %, atteignant 34,5 milliards d’euros. Cette progression s’explique notamment par la remontée des taux d’intérêt après plusieurs années durant lesquelles la France avait pu emprunter à des conditions particulièrement avantageuses. Les nouvelles émissions de dette et le refinancement des anciens emprunts deviennent progressivement plus coûteux. Même si la France continue de trouver des investisseurs pour financer ses besoins, la question du prix auquel elle emprunte devient centrale pour les années à venir.

Un budget 2027 sous pression et des choix politiques difficiles

Cette situation complique considérablement la préparation du budget 2027. Le gouvernement prévoit un effort de redressement des finances publiques d’environ 54 milliards d’euros, alors que le déficit public devrait atteindre 5,4 % du PIB en 2026, après 5,1 % en 2025. L’objectif affiché consiste à ralentir la progression de l’endettement tout en préservant les missions essentielles de l’État. Mais les possibilités d’action restent politiquement sensibles. Réduire les dépenses publiques peut affecter les administrations, les collectivités territoriales ou certaines prestations sociales, tandis qu’une augmentation des prélèvements obligatoires risque de peser sur les entreprises et les ménages. Amélie de Montchalin estime que le redressement doit être engagé rapidement pour éviter que les intérêts de la dette n’absorbent une part toujours plus importante des recettes publiques. Dans ses précédentes prises de parole, elle avait notamment prévenu que chaque mois d’inaction aggravait les difficultés financières du pays. Cette analyse n’est toutefois pas unanimement partagée dans ses modalités. Certains économistes considèrent que l’effet boule de neige pourrait devenir durable seulement à partir de 2029, tandis que d’autres soulignent les risques d’une réduction trop brutale des dépenses, susceptible de freiner la croissance et de compliquer davantage le désendettement. Le débat ne porte donc pas seulement sur la nécessité de maîtriser les finances publiques, mais également sur le rythme et la répartition des efforts demandés.

L’avertissement de la Cour des comptes intervient enfin dans un contexte institutionnel particulier. Ancienne ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin connaît directement les arbitrages budgétaires auxquels sont confrontés les gouvernements. Sa nomination à la tête de la Cour en février 2026 avait suscité des critiques en raison de sa proximité passée avec l’exécutif, même si l’institution exerce ses missions de contrôle de manière indépendante. Ses déclarations rappellent désormais la difficulté de concilier les engagements financiers de long terme avec les besoins immédiats du pays. La France doit notamment financer la modernisation de ses infrastructures, la transition énergétique, les dépenses de santé, les retraites et le renforcement de ses capacités militaires, dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes. La dette publique n’implique pas à elle seule un risque imminent de cessation de paiement, mais son coût croissant pourrait limiter durablement la liberté de décision des futurs gouvernements. À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, cette question devrait occuper une place centrale dans le débat politique. Les responsables publics devront déterminer comment stabiliser les finances nationales sans compromettre l’activité économique ni dégrader les services rendus à la population. Pour la Cour des comptes, l’enjeu dépasse ainsi les seuls tableaux budgétaires : il concerne la capacité de la France à conserver les moyens de ses ambitions économiques, sociales et stratégiques.