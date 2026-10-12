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La dette publique française atteint 119 % du PIB, un niveau inédit depuis l’après-guerre

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La dette publique française atteint 119 % du PIB, un niveau inédit depuis l’après-guerre
La dette publique française atteint 119 % du PIB, un niveau inédit depuis l’après-guerre

L’endettement de la France s’établit à 3 595,5 milliards d’euros à fin juin 2026, soit 119 % du produit intérieur brut, selon les données de l’Insee. Un seuil qui n’avait pas été atteint depuis 1946, dans un contexte de déficit public structurellement élevé.

Les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques placent la France dans une situation budgétaire sans précédent depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Avec 3 595,5 milliards d’euros de dette publique à la fin du deuxième trimestre 2026, le ratio d’endettement rapporté au PIB atteint 119 %, un niveau qui renvoie à une période où la France reconstruisait son économie après des années de conflit et de destruction. Le parallèle s’arrête là : en 1944, lorsque le gouvernement provisoire prenait les rênes du pays, la dette dépassait 300 % du PIB, dans une économie exsangue soumise au rationnement.

Le problème de fond réside dans la persistance du déficit des finances publiques, qui s’est établi en moyenne à 6,1 % du PIB sur les six dernières années. Ce déséquilibre structurel alimente mécaniquement le stock de dette, sans que les différents gouvernements successifs soient parvenus à l’enrayer durablement.

Deux fronts à tenir simultanément

La France se trouve désormais contrainte de gérer deux impératifs qui se renforcent mutuellement : contenir la progression de l’endettement global et maîtriser la charge annuelle des intérêts, qui augmente à mesure que les taux d’emprunt restent élevés et que le stock de dette grossit. Cette double pression laisse peu de marges de manœuvre au gouvernement, qui cherche des leviers pour stabiliser la trajectoire budgétaire sans compromettre la croissance économique.

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