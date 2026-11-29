Les banques réduisent leur réseau de distributeurs automatiques en France, passant de 52 697 en 2018 à 40 804 fin 2025. Cette tendance, due à la montée des paiements dématérialisés, pose des questions sur l'accessibilité de l'argent liquide, en particulier pour les populations vulnérables. Des initiatives émergent pour maintenir cet accès.

Retirer de l’argent liquide devient moins évident dans certaines communes françaises. Depuis plusieurs années, les banques réduisent progressivement leur réseau de distributeurs automatiques de billets, notamment pour diminuer leurs coûts de fonctionnement et s’adapter à l’évolution des habitudes de paiement. Selon les dernières données de la Banque de France, la France métropolitaine comptait 40 804 distributeurs à la fin de l’année 2025, contre 42 578 un an auparavant. Une diminution qui accompagne l’utilisation croissante des cartes bancaires et des paiements dématérialisés. Mais cette transformation soulève une question importante : les espèces risquent-elles de devenir moins accessibles pour une partie de la population ?

Le nombre de distributeurs automatiques de billets diminue régulièrement depuis plusieurs années. En 2018, la France métropolitaine comptait encore 52 697 appareils, contre 40 804 à la fin de 2025. Cette réduction de plus de 11 000 distributeurs illustre une transformation profonde du secteur bancaire. Les établissements financiers justifient cette évolution par la diminution progressive des retraits et des paiements en espèces. Aujourd’hui, de nombreux consommateurs utilisent leur carte bancaire, leur téléphone ou leur montre connectée pour régler des achats qui nécessitaient autrefois de l’argent liquide. Le développement du commerce en ligne et la généralisation du paiement sans contact ont accéléré cette transition. Pour les banques, maintenir plusieurs distributeurs dans un même quartier devient donc moins intéressant lorsque leur fréquentation diminue. La tendance est particulièrement visible dans les grandes agglomérations, où plusieurs établissements disposent parfois d’appareils situés à quelques centaines de mètres les uns des autres.

L’exploitation d’un distributeur automatique représente également un coût important. Au-delà de l’achat et de l’installation de la machine, les banques doivent financer son entretien, son approvisionnement en billets, la maintenance informatique et les dispositifs de sécurité. Le transport des fonds nécessite l’intervention de sociétés spécialisées, dont les opérations doivent respecter des règles strictes. Les appareils doivent également être protégés contre les tentatives de fraude et les attaques physiques. Lorsque le nombre de retraits diminue, ces dépenses fixes deviennent proportionnellement plus importantes pour les établissements bancaires. Les banques cherchent donc à rationaliser leur réseau en supprimant certains distributeurs peu utilisés ou en mutualisant leurs équipements. Plusieurs grands groupes français participent ainsi à des projets permettant de partager des automates afin de réduire les coûts tout en maintenant un service de retrait pour leurs clients.

Les habitants des petites communes risquent-ils de manquer d’argent liquide ?

La disparition progressive des distributeurs soulève des inquiétudes concernant l’accès aux espèces, notamment dans les territoires ruraux et les quartiers où les services bancaires sont peu nombreux. Les personnes âgées, les ménages disposant de revenus modestes et certains consommateurs peu familiarisés avec les paiements numériques peuvent être particulièrement concernés. L’argent liquide reste en effet un moyen de paiement important pour de nombreux Français, qui l’utilisent pour maîtriser leur budget ou effectuer leurs dépenses quotidiennes. Pourtant, les statistiques nationales montrent que l’accès aux billets demeure globalement satisfaisant. Selon la Banque de France, 98,6 % de la population métropolitaine résidait, à la fin de 2025, à moins de quinze minutes en voiture d’un site équipé d’au moins un distributeur. Ce pourcentage atteint 99,8 % lorsque les points de retrait proposés chez certains commerçants sont également pris en compte. Ces chiffres ne doivent toutefois pas masquer les difficultés individuelles rencontrées par les personnes ne disposant pas d’un véhicule ou habitant dans des secteurs mal desservis par les transports.

Pour compenser les fermetures, de nouvelles solutions se développent progressivement. Certains commerçants peuvent proposer des retraits d’argent liquide dans le cadre de partenariats avec des établissements bancaires ou de dispositifs spécifiques. À la fin de 2025, la France comptait plus de 30 000 points privés de distribution d’espèces, soit une augmentation de 5,5 % sur un an. Les banques cherchent également à mutualiser leurs automates et à développer des équipements utilisables par les clients de plusieurs réseaux. Ces initiatives permettent de maintenir un accès aux billets dans de nombreuses communes, même lorsque les agences bancaires traditionnelles ferment leurs portes. La question reste néanmoins sensible : si les paiements électroniques progressent rapidement, les espèces conservent une fonction essentielle pour l’inclusion financière, la protection de la vie privée et la continuité des paiements en cas de panne informatique. Les distributeurs automatiques pourraient donc continuer à diminuer en nombre, sans que l’argent liquide disparaisse pour autant. L’enjeu pour les pouvoirs publics et les banques sera de garantir que cette transformation ne prive aucun territoire ni aucune catégorie de population d’un moyen de paiement encore largement utilisé.

Sources citées dans l’article Banque de France