Norse Atlantic, compagnie aérienne à bas coûts spécialisée dans les vols long-courriers, dépose le bilan et annule tous ses vols en raison d'une crise financière exacerbée par la flambée des prix du kérosène. La situation a conduit à la résiliation des contrats de location de sa flotte, laissant les voyageurs dans l'incertitude.

Le transport aérien européen traverse une nouvelle zone de turbulences. Ce vendredi 27 novembre 2026, la compagnie norvégienne à bas coûts Norse Atlantic a annoncé le dépôt de bilan de sa principale filiale opérationnelle, incapable de faire face à une situation financière devenue critique. Spécialisée dans les vols long-courriers à prix réduits, l’entreprise subit notamment les conséquences de la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Tous ses vols ont été annulés et la vente de billets suspendue, laissant de nombreux voyageurs dans l’incertitude. Cette faillite intervient après celle de plusieurs autres transporteurs européens fragilisés par la hausse des coûts d’exploitation.

La décision concerne Norse Atlantic Airways AS, la filiale opérationnelle norvégienne du groupe Norse Atlantic ASA. Son conseil d’administration a annoncé vendredi avoir décidé de déposer une demande de mise en faillite auprès du tribunal de district d’Agder, dans le sud de la Norvège. Un administrateur judiciaire doit être nommé pour superviser la procédure et déterminer le sort des actifs de l’entreprise. La compagnie explique avoir multiplié les démarches pour obtenir de nouveaux financements, sans parvenir à réunir les liquidités nécessaires à la poursuite de ses activités. Dès mercredi, elle avait averti les marchés financiers que sa situation était devenue critique. Le lendemain, elle avait suspendu l’ensemble de ses vols, avant de confirmer vendredi qu’aucune solution financière immédiate n’avait pu être trouvée.

La situation s’est encore aggravée lorsque les sociétés propriétaires des avions exploités par Norse Atlantic ont annoncé la résiliation de leurs contrats de location. Cette décision concerne l’intégralité de la flotte, composée de douze Boeing 787 Dreamliner, des appareils long-courriers utilisés notamment sur les liaisons transatlantiques. Les bailleurs ont demandé la restitution des avions, une décision dont la validité est contestée par la compagnie. Privée de ressources financières suffisantes et confrontée à la menace de perdre l’ensemble de ses appareils, Norse Atlantic s’est retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre normalement ses opérations. La maison mère, cotée à la Bourse d’Oslo, ainsi que les autres sociétés du groupe, ne sont toutefois pas directement concernées par le dépôt de bilan. La direction cherche encore à préserver certaines activités, notamment celles de sa filiale britannique.

La flambée du kérosène accélère la crise des compagnies aériennes

Les difficultés de Norse Atlantic s’expliquent en grande partie par la forte augmentation des prix du carburant aérien depuis le début de la guerre impliquant l’Iran, à la fin du mois de février 2026. Les tensions au Moyen-Orient ont perturbé les marchés énergétiques internationaux et entraîné une hausse importante des coûts d’exploitation des transporteurs. Le kérosène constitue l’un des principaux postes de dépenses des compagnies aériennes, particulièrement pour celles spécialisées dans les longues distances. Contrairement à certains concurrents qui utilisent des contrats de couverture pour se protéger temporairement contre les fluctuations des prix, Norse Atlantic était fortement exposée à cette hausse. Son directeur général, Eivind Roald, a reconnu que l’entreprise n’avait pas été capable d’absorber le surcoût du carburant. Cette situation a précipité une crise financière dont les origines étaient toutefois antérieures au conflit.

Fondée en 2021 et entrée en activité en 2022, Norse Atlantic avait développé un modèle économique reposant sur des vols long-courriers à bas prix, principalement entre l’Europe et l’Amérique du Nord. La compagnie cherchait à séduire les voyageurs souhaitant traverser l’Atlantique à des tarifs inférieurs à ceux proposés par les transporteurs traditionnels. Mais ce positionnement impliquait des marges financières limitées et une grande sensibilité aux variations des coûts du carburant, aux taux de remplissage et aux fluctuations de la demande. L’entreprise n’était jamais parvenue à consolider durablement sa rentabilité. Depuis le début de l’année 2026, son action a perdu plus de 99 % de sa valeur à la Bourse d’Oslo, ramenant sa capitalisation à quelques millions de dollars. Les salariés sont également directement touchés par cette crise, un syndicat de pilotes ayant signalé que les rémunérations de novembre n’avaient pas été versées dans les délais attendus.

La faillite de Norse Atlantic illustre plus largement les difficultés rencontrées par le secteur aérien européen. Le transporteur letton airBaltic a engagé une procédure de restructuration financière en septembre, tandis que la compagnie espagnole Plus Ultra a annoncé cette semaine la cessation de ses activités. Pour les voyageurs de Norse Atlantic, la priorité concerne désormais le sort des billets déjà achetés et les possibilités de remboursement. Les droits applicables dépendront notamment du mode de réservation, des garanties contractuelles et de la procédure de faillite. Dans son communiqué, la direction a présenté ses excuses aux passagers, aux salariés et aux partenaires affectés par l’arrêt des opérations. Elle poursuit parallèlement des discussions pour tenter de maintenir une partie de ses activités hors de Norvège. L’avenir du groupe demeure cependant très incertain, alors que la crise énergétique continue de fragiliser les transporteurs dont les marges financières étaient déjà particulièrement réduites.

Sources citées dans l’article Communiqué de Norse Atlantic