Les distributeurs indépendants de SFR intentent une action en justice contre l'opérateur suite à son projet de rachat, craignant des répercussions sur leur réseau. 84 sociétés exigent une révision de leurs contrats et une indemnisation, arguant d'une dégradation de leur situation financière depuis l'annonce de la vente de SFR. Une audience est prévue le 10 décembre.

Les distributeurs indépendants de SFR ont décidé d’assigner l’opérateur en justice dans le cadre de son projet de rachat. Cette offensive judiciaire illustre les inquiétudes des partenaires commerciaux du groupe face à la perspective d’une recomposition du marché français des télécommunications.

Réunies au sein de l’Association des distributeurs indépendants de l’enseigne SFR (ADIES), 84 sociétés ont annoncé vendredi 27 novembre avoir saisi le tribunal des activités économiques de Paris. Ces entreprises, dirigées par 55 entrepreneurs, exploitent environ 250 boutiques, soit près de la moitié du réseau commercial de l’opérateur en France, et emploient quelque 1 500 salariés. Elles réclament une révision de leurs contrats de distribution ainsi qu’une indemnisation du préjudice économique qu’elles estiment subir depuis l’annonce de la vente de SFR.

Le 6 juin dernier, Orange, Bouygues Telecom et Free avaient signé avec Altice France un protocole d’accord portant sur le rachat de SFR pour 20,35 milliards d’euros. Depuis cette annonce, les distributeurs indépendants affirment être confrontés à une baisse de fréquentation de leurs magasins et à une dégradation de leur situation financière. Selon l’ADIES, une vingtaine de sociétés font déjà l’objet de procédures collectives, tandis que treize points de vente ont définitivement fermé leurs portes.

Près de 87 millions d’euros d’indemnités réclamés

Dans ses derniers résultats financiers, publiés le 24 novembre, Altice France indique avoir reçu 85 assignations représentant près de 87 millions d’euros de demandes d’indemnisation. Les distributeurs souhaitent notamment obtenir une requalification de leurs contrats afin de bénéficier du statut d’agent commercial, susceptible de leur ouvrir des droits supplémentaires en cas de rupture de leurs relations contractuelles. SFR conteste toutefois l’évaluation du manque à gagner présentée par les distributeurs. L’ADIES estime pour sa part que 70 % des indépendants pourraient disparaître avant la fin du premier semestre 2027.

Les entrepreneurs ne souhaitent pas remettre en cause la vente de l’opérateur, mais réclament des garanties pour la pérennité de leurs activités et la préservation des emplois. Leurs salariés ne bénéficient pas des engagements pris par les trois acquéreurs concernant le maintien de l’emploi jusqu’au début de l’année 2029. Une première audience est prévue le 10 décembre, alors que la finalisation du rachat de SFR, toujours soumis à l’approbation des autorités de la concurrence, est envisagée au second semestre 2027.

Sources citées dans l’article ADIES · Résultats financiers d’Altice France