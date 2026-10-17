Défense : Europlasma dans la tourmente après un signalement à la justice concernant les Forges de Tarbes

Le groupe Europlasma fait face à des difficultés majeures, suite à un signalement de la DGA concernant sa filiale, les Forges de Tarbes, essentielles à la production d'obus. Avec des investigations en cours et des préoccupations sur la conformité des équipements, l'avenir de cette activité de défense et des emplois est incertain. Europlasma cherche des solutions pour assurer la continuité de sa production.

Le groupe industriel français Europlasma traverse une période particulièrement délicate. Vendredi 16 octobre 2026, l’entreprise a annoncé se tenir à la disposition des autorités judiciaires après avoir appris que la Direction générale de l’armement (DGA) avait saisi la procureure de la République au sujet de sa filiale, les Forges de Tarbes. Cette usine des Hautes-Pyrénées occupe une place stratégique dans l’industrie française de défense puisqu’elle fabrique des corps creux d’obus de 155 millimètres, notamment destinés aux systèmes d’artillerie Caesar. Selon les informations révélées par la presse, le signalement de la DGA porte sur des décisions de gestion d’Europlasma suscitant des interrogations. La démarche a été effectuée sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui prévoit notamment que les autorités publiques signalent au procureur les faits susceptibles de constituer une infraction dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette transmission ne constitue toutefois ni une condamnation ni la preuve qu’une infraction a été commise. Dans son communiqué, Europlasma précise avoir été informé de la procédure par voie de presse et ne disposer, à ce stade, d’aucun élément complémentaire.

Les difficultés rencontrées par les Forges de Tarbes ne se limitent pas à ce signalement judiciaire. L’entreprise a également reçu une mise en demeure de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), concernant la requalification de certains équipements sous pression utilisés pour alimenter sa presse de forgeage. Ces installations jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’outil industriel. Leur conformité réglementaire constitue donc un enjeu de sécurité et de continuité de la production. Europlasma indique avoir convenu avec les services de l’État d’un calendrier de régularisation destiné à éviter toute perturbation de l’activité. Cette situation intervient alors que le groupe fait l’objet d’interrogations récurrentes sur sa capacité à financer ses investissements industriels et à répondre aux besoins croissants de ses clients dans le secteur de l’armement. Les Forges de Tarbes constituent en effet un maillon essentiel de la production française de munitions d’artillerie. Une interruption prolongée de leur activité pourrait compliquer l’approvisionnement de certains programmes militaires, à un moment où les armées européennes cherchent à reconstituer leurs stocks et à augmenter leurs capacités de production.

Une cession du pôle défense toujours incertaine et des emplois à préserver

La situation se complique également sur le terrain financier. Dans le même communiqué, Europlasma reconnaît que les discussions engagées en vue de céder son pôle défense n’ont pas abouti à un accord définitif. Le groupe avait pourtant annoncé, en avril 2026, l’ouverture de négociations exclusives avec un investisseur français, dans l’objectif de donner de nouvelles perspectives à ses activités stratégiques. Plusieurs mois plus tard, l’absence d’accord entretient les incertitudes concernant l’avenir des sites concernés. L’État suit attentivement ce dossier en raison des enjeux de souveraineté industrielle associés à la fabrication de munitions. En septembre, le ministère des Armées avait rappelé, dans une réponse parlementaire, que les Forges de Tarbes continuaient de livrer leurs productions à KNDS et réalisaient également des exportations. Les pouvoirs publics avaient alors indiqué veiller à ce que les discussions sur la cession respectent les engagements opérationnels et préservent les intérêts stratégiques nationaux. Pour Europlasma, la priorité affichée demeure désormais la sauvegarde des capacités de production et des compétences de ses salariés. L’entreprise affirme vouloir privilégier des solutions permettant de maintenir l’emploi et d’assurer la continuité de ses activités industrielles.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte difficile pour plusieurs autres filiales du groupe. Europlasma doit notamment tirer les conséquences de la liquidation judiciaire de la Fonderie de Bretagne, exploitée par FDB Industries, et examiner les évolutions concernant Valdunes Industries. L’entreprise a annoncé que les incidences financières de ces événements seraient prises en compte dans ses comptes semestriels au 30 juin 2026, dont la publication est prévue d’ici à la fin du mois d’octobre. Des ajustements comptables, des provisions ou des dépréciations pourraient être nécessaires, selon l’évaluation des risques pesant sur les différentes activités. L’ensemble de ces difficultés soulève une question importante pour la politique industrielle française : comment préserver des savoir-faire essentiels à la défense nationale lorsque les entreprises qui les détiennent connaissent des fragilités financières ou opérationnelles ? Les Forges de Tarbes occupent une place particulière dans cette réflexion, compte tenu de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement des munitions de 155 millimètres. À court terme, trois dossiers devront être suivis : les suites éventuelles du signalement de la DGA, la mise en conformité des équipements industriels et l’avenir du projet de cession du pôle défense. Europlasma assure vouloir coopérer avec les autorités compétentes et préserver ses installations. Les prochaines décisions seront déterminantes pour l’avenir de cette activité stratégique, mais aussi pour les salariés dont l’emploi dépend de sa continuité.