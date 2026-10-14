Nucléaire : des soupçons de corruption secouent les marchés de maintenance des centrales françaises

Une enquête judiciaire sur des soupçons de corruption dans le secteur de la maintenance des centrales nucléaires françaises se poursuit. Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs entreprises et auprès d'agents d'EDF pour examiner des pratiques potentiellement irrégulières concernant l'attribution de contrats. Les investigations pourraient remettre en cause la transparence des marchés publics.

Une enquête judiciaire portant sur les conditions d’attribution de marchés dans le secteur nucléaire français connaît une nouvelle étape. Mardi 13 octobre 2026, des perquisitions ont été réalisées dans plusieurs entreprises spécialisées dans la maintenance des installations nucléaires, ainsi qu’auprès de personnes travaillant pour EDF. Les opérations s’inscrivent dans une procédure suivie par le Parquet national financier, qui examine des soupçons de corruption, d’entente anticoncurrentielle, d’escroquerie et de blanchiment. Les investigations portent notamment sur les conditions dans lesquelles certaines entreprises auraient pu obtenir des contrats de maintenance. Aucune responsabilité pénale n’a été définitivement établie à ce stade.

Les opérations ont mobilisé des enquêteurs spécialisés, notamment de la gendarmerie et des services chargés de la concurrence et de la répression des fraudes. Les investigations doivent permettre de déterminer si des pratiques irrégulières ont influencé l’attribution de certains marchés. Dans le secteur nucléaire, les prestations de maintenance représentent des activités essentielles au fonctionnement et à la disponibilité des centrales électriques. Elles mobilisent de nombreux sous-traitants et nécessitent une organisation particulièrement rigoureuse. Les soupçons examinés par la justice concernent donc un secteur où les enjeux financiers, industriels et de sécurité sont considérables.

Des marchés stratégiques au centre des investigations

La maintenance des centrales nucléaires constitue l’un des principaux postes d’activité industrielle d’EDF. Elle comprend notamment les opérations réalisées pendant les arrêts programmés des réacteurs, les vérifications techniques et le remplacement de certains équipements. Les entreprises intervenant sur ces installations doivent respecter des exigences strictes en matière de qualification, de sûreté et de traçabilité. Des pratiques de corruption ou d’entente, si elles étaient établies, pourraient fausser la concurrence entre prestataires et compromettre la transparence des procédures d’achat. Il appartiendra cependant aux enquêteurs de préciser la nature des faits, leur éventuelle étendue et les personnes susceptibles d’être mises en cause.

Cette affaire intervient alors que la France cherche à renforcer la disponibilité de son parc nucléaire et à développer de nouveaux réacteurs. Ces ambitions nécessitent des investissements élevés et une coopération étroite avec un important réseau de fournisseurs industriels. La transparence des marchés publics et des contrats passés par les grandes entreprises stratégiques constitue donc un enjeu économique important. Les perquisitions ne préjugent pas de l’issue de la procédure, mais elles témoignent de l’attention portée par la justice financière aux pratiques commerciales du secteur. Les prochaines étapes devront permettre de déterminer si les soupçons examinés reposent sur des infractions caractérisées.