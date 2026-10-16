Dette française : la BCE refuse d’intervenir malgré des taux d’emprunt proches de 5 %

La France devra faire face à ses difficultés budgétaires sans compter, pour l’instant, sur une intervention exceptionnelle de la Banque centrale européenne. Vendredi 16 octobre 2026, le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a estimé que les conditions nécessaires à un soutien de la BCE sur le marché de la dette souveraine n’étaient pas réunies, malgré la forte hausse des taux d’intérêt français. Interrogé par l’AFP à Bangkok, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il a rappelé que les instruments d’intervention monétaire étaient soumis à des critères particulièrement stricts. Ses déclarations interviennent alors que le rendement des obligations françaises à dix ans s’approche de 5 %, un niveau inédit depuis 2002. Cette envolée traduit les inquiétudes des investisseurs concernant la trajectoire des finances publiques et l’instabilité politique du pays. À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, l’incertitude entourant l’adoption du budget constitue un facteur supplémentaire de tension. Pour le gouverneur, la priorité reste donc le rétablissement de la confiance des marchés à travers une réduction crédible du déficit public, plutôt que le recours à un soutien de la banque centrale.

La Banque centrale européenne dispose pourtant d’outils permettant d’intervenir lorsque des tensions financières menacent le bon fonctionnement de la politique monétaire dans la zone euro. Elle peut notamment procéder à des achats d’obligations souveraines sur le marché secondaire, afin d’éviter que des mouvements jugés injustifiés ne provoquent une fragmentation financière entre les États membres. Emmanuel Moulin reconnaît l’existence de ces mécanismes, mais estime que la situation actuelle ne justifie pas leur activation. Selon lui, la hausse des taux français résulte principalement des interrogations sur les perspectives budgétaires et politiques nationales, et non d’un dysfonctionnement général du système financier européen. Le gouverneur se veut également rassurant concernant la solidité des établissements financiers. Les banques et les compagnies d’assurance françaises disposeraient, d’après lui, de niveaux de capital et de réserves suffisants pour absorber la remontée des rendements obligataires. Le principal risque concerne davantage les finances publiques : lorsque l’État emprunte à des taux plus élevés, le coût du financement de sa dette augmente progressivement, à mesure que les anciennes obligations arrivent à échéance et doivent être remplacées. Cette évolution réduit les marges de manœuvre budgétaires et complique le financement des politiques publiques.

Un budget 2027 sous pression et une polémique politique grandissante

Le projet de budget pour 2027, actuellement examiné à l’Assemblée nationale, constitue désormais un élément central de la confiance accordée à la France par les investisseurs. Le gouvernement entend ramener le déficit public à 5 % du produit intérieur brut l’an prochain, mais l’absence de majorité parlementaire rend son adoption particulièrement incertaine. Emmanuel Moulin estime qu’une consolidation budgétaire demeure indispensable pour limiter la hausse de la charge de la dette. Celle-ci pourrait reposer sur une combinaison de réductions de dépenses et d’augmentations de recettes fiscales, sans que le gouverneur souhaite privilégier publiquement une option. Il rappelle que ces arbitrages relèvent du gouvernement et du Parlement, et non des institutions monétaires. La difficulté réside dans le fait que la hausse des intérêts oblige l’État à consacrer davantage de ressources au remboursement de ses emprunts, alors même qu’il cherche à réduire ses déficits. Cette situation peut entraîner un cercle budgétaire contraignant : plus le financement de la dette devient coûteux, plus l’effort nécessaire pour stabiliser les comptes publics est important. Dans ce contexte, les discussions budgétaires dépassent les seuls enjeux politiques nationaux, puisqu’elles influencent directement les conditions auxquelles la France peut se financer sur les marchés internationaux.

Les prises de position d’Emmanuel Moulin ont également provoqué de vives réactions politiques. Jeudi, le Rassemblement national a demandé sa démission, lui reprochant d’avoir outrepassé son rôle en évoquant les mécanismes constitutionnels permettant l’adoption d’un budget même en l’absence de majorité parlementaire. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, a lui aussi critiqué cette intervention. La veille, le gouverneur avait rappelé que la Constitution prévoyait plusieurs procédures permettant de surmonter un blocage budgétaire, une déclaration interprétée par ses opposants comme une référence à l’article 49.3 ou au recours aux ordonnances. Vendredi, Emmanuel Moulin a rejeté toute volonté d’intervenir dans le débat partisan ou dans la campagne présidentielle. Il affirme avoir simplement voulu souligner le lien entre l’incertitude budgétaire, la hausse des taux d’intérêt et les difficultés de financement de l’État. Ancien secrétaire général de l’Élysée avant sa nomination à la Banque de France en 2026, il insiste sur l’indépendance politique de l’institution qu’il dirige. Cette polémique illustre la sensibilité croissante du débat sur la dette publique, devenu l’un des principaux sujets économiques à l’approche de la présidentielle. Pour la France, les prochaines semaines seront décisives : l’issue des discussions budgétaires pourrait peser sur la confiance des investisseurs et sur le coût de financement de l’État, alors que la BCE exclut à ce stade toute intervention exceptionnelle.