Dette publique : le FMI lance un avertissement à l’Europe et réclame des réformes économiques urgentes

Le Fonds monétaire international (FMI) adresse un nouvel avertissement aux gouvernements européens : sans accélération de la croissance économique ou réduction des déficits publics, plusieurs États risquent de voir leur endettement devenir difficilement soutenable. Dans un rapport consacré aux perspectives économiques européennes, présenté vendredi 16 octobre 2026 à Bangkok, en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, l’institution souligne que les efforts budgétaires actuellement envisagés pourraient se révéler insuffisants. Selon ses estimations, environ trois quarts des pays européens devront engager des réformes structurelles et renforcer leur discipline budgétaire pour stabiliser leur dette à moyen terme. Le FMI évalue l’ajustement nécessaire à environ 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) en moyenne dans les pays concernés. Or, les plans budgétaires à moyen terme négociés par les États membres de l’Union européenne avec la Commission européenne prévoient un redressement moyen d’environ 2 % du PIB. Cet écart illustre l’ampleur des efforts supplémentaires qui pourraient être nécessaires dans certains pays. Pour l’institution internationale, les gouvernements ne peuvent plus compter uniquement sur une amélioration spontanée de la conjoncture pour rétablir leurs finances publiques.

Cette mise en garde intervient alors que les économies européennes continuent de subir les conséquences des tensions géopolitiques, de la hausse des dépenses militaires et des perturbations des marchés énergétiques. Malgré une résistance supérieure aux attentes face aux répercussions des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, la croissance reste modeste. Le FMI prévoit une progression du PIB de la zone euro de 1,1 % en 2026, puis de 1,2 % en 2027. Des performances insuffisantes pour réduire rapidement le poids de l’endettement dans les pays les plus exposés. L’inflation devrait, de son côté, atteindre 3,1 % dans la zone euro cette année, avant de ralentir à 2,8 % en 2027 et à 2,2 % en 2028. Cette évolution complique les arbitrages budgétaires : les États doivent financer des besoins supplémentaires dans la défense, les infrastructures, la santé et la transition énergétique, tout en faisant face à des coûts d’emprunt élevés. Le renchérissement du service de la dette réduit progressivement les marges de manœuvre disponibles pour les autres politiques publiques. Le FMI estime toutefois que la transition vers les énergies renouvelables a permis à plusieurs économies européennes de mieux absorber le choc énergétique, en diminuant leur dépendance aux importations de combustibles fossiles.

Une croissance trop faible pour absorber durablement les déficits

Pour sortir de cette situation, le FMI recommande une stratégie reposant sur deux leviers complémentaires : stimuler la productivité et maîtriser davantage les dépenses publiques. L’institution appelle notamment à approfondir le marché unique européen, à simplifier certaines réglementations et à faciliter les investissements privés. La fragmentation des marchés financiers, les obstacles administratifs et les différences de réglementation entre États membres continuent, selon elle, de limiter le potentiel économique du continent. Les réformes structurelles pourraient permettre aux entreprises européennes de gagner en compétitivité, de développer leurs activités et de créer davantage de richesse. Une croissance plus soutenue contribuerait mécaniquement à réduire le poids de la dette rapportée au PIB et à augmenter les recettes fiscales sans nécessairement relever les taux d’imposition. Mais cette stratégie ne suffirait pas à elle seule dans les pays confrontés à des déficits persistants. Le FMI préconise donc également des mesures d’assainissement budgétaire, qui peuvent combiner une meilleure efficacité des dépenses, des réformes des systèmes sociaux et des ajustements fiscaux. L’ampleur et le rythme de ces efforts devront néanmoins tenir compte des situations nationales afin de ne pas provoquer un ralentissement économique supplémentaire.

La France apparaît particulièrement concernée par ces recommandations. Confronté à une dette publique élevée et à des déficits persistants, le pays doit trouver les moyens de stabiliser ses finances tout en préservant sa capacité d’investissement et le fonctionnement de ses services publics. Le FMI a récemment abaissé sa prévision de croissance française à 0,4 % pour 2026, contre 0,9 % enregistré en 2025. Cette faiblesse de l’activité rend plus difficile le redressement budgétaire, car elle limite les recettes fiscales et accentue le poids relatif des dépenses. D’autres économies européennes doivent également composer avec des contraintes importantes, même si leurs niveaux d’endettement et leurs perspectives diffèrent. Le défi dépasse ainsi la seule question des restrictions budgétaires : il concerne la capacité du continent à retrouver une croissance durable dans un environnement marqué par une concurrence internationale accrue et des besoins d’investissement considérables. Pour les gouvernements, les recommandations du FMI représentent un exercice d’équilibre délicat entre réduction des déficits, maintien de la cohésion sociale et soutien à l’activité économique. L’institution ne préconise pas une solution identique pour tous les pays, mais considère que le statu quo accroîtrait les risques financiers à moyen terme. Son message est clair : l’Europe devra produire davantage de richesse, mieux maîtriser ses déficits ou combiner ces deux approches pour éviter que l’accumulation de dette ne restreigne durablement ses choix économiques.