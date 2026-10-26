Michèle Barzach, ancienne ministre de la Santé et de la Famille, est décédée à 83 ans à Paris des suites d’un AVC. Réputée pour son action contre le sida et son engagement humanitaire, elle a également été députée et présidente d'Unicef France, marquant la politique sanitaire française des années 1980.

Michèle Barzach, ancienne ministre déléguée chargée de la Santé et de la Famille sous Jacques Chirac, est morte ce lundi à l’âge de 83 ans. Sa fille, Tatiana Renard-Barzach, a annoncé qu’elle était décédée à Paris, en fin de matinée, « des suites d’un AVC ». Médecin gynécologue devenue une figure de la droite française, elle avait notamment marqué les années 1980 par ses décisions dans la lutte contre le sida, avant de poursuivre son engagement dans les organisations humanitaires internationales.

Une ministre de Jacques Chirac qui a marqué la lutte contre le sida

Née le 11 juillet 1943 à Casablanca, au Maroc, Michèle Barzach a étudié la médecine à Paris avant d’exercer comme gynécologue et psychanalyste. Elle s’est progressivement engagée en politique au sein du Rassemblement pour la République (RPR), le parti fondé par Jacques Chirac, dont elle est devenue déléguée nationale aux affaires sociales.

En mars 1986, Jacques Chirac, nommé Premier ministre de François Mitterrand après la victoire de la droite aux élections législatives, l’a appelée au gouvernement comme ministre déléguée chargée de la Santé et de la Famille. Elle a occupé cette fonction jusqu’en mai 1988, pendant la première cohabitation de la Ve République.

Son passage au ministère a coïncidé avec une période particulièrement difficile pour la santé publique française. L’épidémie de sida progressait rapidement, les connaissances médicales demeuraient limitées et les traitements efficaces contre le VIH n’existaient pas encore.

Michèle Barzach a alors engagé plusieurs réformes destinées à freiner la propagation du virus. Elle a notamment défendu l’autorisation de la publicité pour les préservatifs, jusque-là interdite, permettant le lancement de campagnes de prévention à la télévision.

En 1987, elle a également autorisé la vente de seringues sans ordonnance en pharmacie, une mesure destinée à réduire les contaminations liées au partage de matériel d’injection. Cette décision a constitué l’une des premières étapes de la politique française de réduction des risques chez les usagers de drogues.

Une carrière politique marquée par des désaccords avec la droite

Après son départ du gouvernement en 1988, Michèle Barzach a été élue députée de Paris sous l’étiquette RPR. Elle a également siégé au Parlement européen de 1989 à 1994 et exercé des responsabilités municipales à Paris, notamment comme adjointe au maire Jacques Chirac, chargée des questions sociales et sanitaires.

Au sein de la droite, elle a défendu des positions sociales et libérales qui l’ont parfois opposée aux responsables les plus conservateurs de son parti. Ses désaccords avec Charles Pasqua ont notamment contribué à son éloignement du RPR, qu’elle a quitté en 1990.

Engagée en faveur des droits des femmes, elle a signé en 1996, aux côtés de Simone Veil, un manifeste réclamant une meilleure représentation des femmes dans la vie politique. Elle a ensuite progressivement abandonné les responsabilités électives pour se consacrer aux questions sanitaires et humanitaires.

De Médecins du monde à la présidence de l’Unicef France

Après sa carrière politique, Michèle Barzach a multiplié les engagements internationaux. Elle a participé à plusieurs missions de Médecins du monde et exercé des fonctions de conseil auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Banque mondiale et de différents gouvernements.

Elle a également présidé la fondation du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline, engagée dans des programmes facilitant l’accès aux soins, notamment pour les femmes et les enfants en Afrique subsaharienne.

En juin 2012, elle a pris la présidence de l’Unicef France, fonction qu’elle a exercée jusqu’en juin 2015. Elle y a poursuivi son engagement pour la santé des enfants, l’accès aux soins et la réduction de la mortalité infantile.

Son nom également apparu dans l’affaire Gabriel Matzneff

En 2020, Michèle Barzach avait été entendue par les enquêteurs dans le cadre de l’affaire Gabriel Matzneff, écrivain visé par des accusations de violences sexuelles sur mineurs. Une femme ayant dénoncé les agissements de l’écrivain avait affirmé avoir consulté la gynécologue à plusieurs reprises alors qu’elle était mineure, accompagnée de Gabriel Matzneff, notamment pour obtenir une contraception.

Cette audition avait replacé l’ancienne ministre au cœur de l’actualité judiciaire, plusieurs décennies après les faits évoqués. Son audition ne constituait toutefois pas une mise en cause pénale.

Une figure de la politique sanitaire française disparaît

Michèle Barzach laisse derrière elle une carrière qui a traversé la politique, la médecine et l’action humanitaire. Son nom demeure particulièrement associé aux premières grandes campagnes françaises de prévention du sida et aux mesures qui ont facilité l’accès aux moyens de protection contre le VIH.

Sa disparition, ce lundi 26 octobre à Paris, met fin au parcours d’une ancienne ministre qui avait participé aux premières réponses gouvernementales françaises face à l’épidémie de sida, avant de consacrer une grande partie de sa vie professionnelle aux questions de santé internationale et de protection de l’enfance.