Ballon d’Or 2026: le PSG sacré meilleur club masculin du monde pour la deuxième année consécutive !

Le Paris Saint-Germain remporte, pour la deuxième année consécutive, le titre de meilleur club masculin lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Avec deux Ligues des champions consécutives et cinq trophées cette saison, le PSG confirme sa domination sur la scène européenne, plaçant dix de ses joueurs parmi les nominés pour le Ballon d'Or.

Le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois sur le toit du football mondial. Ce lundi, lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 organisée à Londres, le club de la capitale a remporté le trophée du meilleur club masculin de la saison 2025-2026. Une récompense qui couronne une année exceptionnelle pour les hommes de Luis Enrique, notamment vainqueurs de leur deuxième Ligue des champions consécutive. Le PSG conserve ainsi le titre qu’il avait déjà remporté en 2025.

Le PSG devance Arsenal, le Bayern Munich, Flamengo et Bodø/Glimt

Le Paris Saint-Germain a été préféré à quatre autres clubs nommés pour cette distinction : Arsenal, le Bayern Munich, Flamengo et le club norvégien de Bodø/Glimt. Le verdict a été annoncé lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or, organisée au London Palladium, dans la capitale britannique.

Le club parisien faisait figure de favori après une saison 2025-2026 particulièrement réussie. En conservant son titre en Ligue des champions, le PSG a réalisé une performance historique, confirmant sa place parmi les meilleures équipes européennes.

Cette nouvelle distinction récompense également la régularité du collectif dirigé par Luis Enrique, capable d’enchaîner les succès en France et sur la scène internationale.

Une deuxième Ligue des champions consécutive et cinq trophées

La saison 2025-2026 a été marquée par une impressionnante accumulation de titres. Le Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal en finale, à Budapest. Un nouveau sacre européen, un an après avoir décroché la première Ligue des champions de son histoire.

Sur le plan national, le PSG a également remporté son 14e titre de champion de France, poursuivant sa domination en Ligue 1. À ces deux trophées se sont ajoutés la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe intercontinentale de la FIFA et le Trophée des champions.

Avec cinq trophées remportés sur la période considérée, le club de la capitale a présenté l’un des palmarès les plus impressionnants du football mondial. Ses performances européennes ont notamment pesé dans l’attribution de cette nouvelle distinction.

Dix joueurs du PSG nommés au Ballon d’Or 2026 : un record historique

Au-delà du trophée collectif, le Paris Saint-Germain a également établi un record avec dix joueurs présents parmi les 30 nommés au Ballon d’Or masculin 2026. Jamais un club n’avait été représenté par autant de joueurs lors d’une même édition.

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres et Vitinha figuraient parmi les candidats à la récompense individuelle.

Cette présence exceptionnelle confirme l’importance du collectif parisien dans le football européen. Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025, figurait notamment parmi les prétendants à sa propre succession.

Luis Enrique était également nommé pour le trophée du meilleur entraîneur d’une équipe masculine, tandis que Warren Zaïre-Emery et Matvey Safonov représentaient le PSG dans les catégories réservées aux jeunes joueurs et aux gardiens.

Le PSG confirme sa domination européenne

Ce deuxième sacre consécutif comme meilleur club masculin de la saison constitue une nouvelle reconnaissance internationale pour le Paris Saint-Germain. Après avoir longtemps poursuivi son premier titre européen, décroché en 2025, le club parisien a réussi à conserver sa couronne dès l’année suivante.

La récompense intervient également au terme d’une soirée particulière pour les Parisiens, qui disputaient ce lundi un choc de Ligue 1 face à l’Olympique lyonnais, parallèlement à la cérémonie londonienne.

Depuis son arrivée sur le banc parisien en 2023, Luis Enrique a profondément transformé l’équipe, qui a remporté deux Ligues des champions sous sa direction. Le technicien espagnol a ainsi contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire européenne du club.

Avec deux Ligues des champions consécutives et deux trophées de meilleur club masculin de la saison, le Paris Saint-Germain confirme sa place au sommet du football européen. Le club de la capitale devient également le premier à conserver cette distinction depuis sa création en 2021.