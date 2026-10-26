Le pronostic vital de la fillette de 11 ans, grièvement blessée lors de l'attentat de Trappes, s'est stabilisé, bien qu'elle reste sous surveillance médicale. Quatre autres victimes, dont une toujours dans un état critique, ont également été recensées, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les motivations de l'assaillant.

Une nouvelle rassurante après l’attentat terroriste raciste de Trappes. Le procureur national antiterroriste Olivier Christen a annoncé ce lundi 26 octobre que le pronostic vital de la fillette de 11 ans, grièvement blessée vendredi lors de l’attaque à Trappes et à La Verrière, n’était plus engagé. Touchée à plusieurs reprises par les tirs, l’enfant avait été hospitalisée dans un état critique. Son état de santé s’est amélioré depuis dimanche, même si elle demeure sous surveillance médicale.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse consacrée aux avancées de l’enquête. Le magistrat a également précisé que quatre personnes avaient été grièvement blessées pendant l’attaque, dont trois étaient toujours hospitalisées lundi. Le pronostic vital de l’une de ces autres victimes reste engagé. Pengo Bossio Wangi, un jeune homme de 26 ans passionné de MMA, a perdu la vie lors de cette fusillade.

Le suspect de nouveau entendu par les enquêteurs

Le procureur a également annoncé la reprise de la garde à vue de Kévin T., 39 ans, après une période d’observation psychiatrique. Le suspect reconnaît la matérialité des faits, mais conteste leur caractère raciste. Les enquêteurs ont dénombré au moins 128 munitions tirées sur huit scènes distinctes, au cours d’un parcours d’environ douze kilomètres.

Le Parquet national antiterroriste poursuit ses investigations pour déterminer les motivations exactes de l’attaque. Si l’amélioration de l’état de santé de la fillette constitue une évolution encourageante, une autre victime demeure entre la vie et la mort.