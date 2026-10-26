Ballon d’Or 2026: énorme bourde! Les organisateurs publient par erreur trois articles annonçant les victoires de Mbappé, Yamal et Kane, avant de les retirer

À quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, France Football publie par erreur trois articles annonçant des vainqueurs différents : Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane. Ces publications, retirées rapidement, alimentent la confusion et révèlent potentiellement les trois principaux prétendants au titre, en attendant le résultat officiel.

À quelques heures de la remise du Ballon d’Or 2026, France Football a commis une énorme bourde en publiant prématurément trois articles annonçant chacun un vainqueur différent : Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane. Ces textes, manifestement préparés à l’avance pour permettre une publication immédiate après la proclamation du résultat, sont apparus sur le site officiel du Ballon d’Or avant d’être retirés. Les captures d’écran ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une confusion générale. Cette erreur pourrait également avoir révélé involontairement les trois principaux prétendants au trophée, dont le vainqueur doit être dévoilé à 22h43.

Mbappé, Yamal et Kane annoncés vainqueurs du même Ballon d’Or !

Les captures d’écran diffusées ce lundi soir montrent trois articles distincts, tous présentés sous l’identité visuelle du site officiel du Ballon d’Or. Chacun annonce pourtant un vainqueur différent pour l’édition 2026.

Le premier proclame la victoire de Harry Kane, l’attaquant anglais du Bayern Munich. Son titre, rédigé en anglais, annonce : « Harry Kane wins 2026 Ballon d’Or », avant de revenir sur une saison présentée comme exceptionnelle, marquée par 61 buts.

Un deuxième article attribue le prestigieux trophée à Lamine Yamal. Le texte annonce : « Lamine Yamal wins the 2026 Ballon d’Or and sets an unprecedented record! », soit une victoire accompagnée d’un record inédit. L’article souligne que le joueur du FC Barcelone, âgé de 19 ans, aurait accompli un exploit que même Lionel Messi n’avait pas réalisé.

Enfin, une troisième publication proclame Kylian Mbappé vainqueur. Le titre indique : « Kylian Mbappe wins 2026 Ballon d’Or for consistency personified at the very highest level ». L’article met notamment en avant les performances du Français avec le Real Madrid et sa régularité au plus haut niveau.

Trois articles ont donc été mis en ligne, chacun annonçant un vainqueur différent pour un seul et même trophée.

Des articles préparés à l’avance… et publiés beaucoup trop tôt !

La présence de ces trois textes montre que plusieurs versions avaient été préparées en fonction du résultat de la cérémonie. Cette pratique est courante dans les rédactions : elle permet de publier immédiatement un article complet dès qu’un événement attendu se produit.

Mais cette fois, les publications ont été rendues accessibles avant l’annonce officielle. Les captures d’écran montrent des articles entièrement rédigés au passé, avec des titres affirmatifs, des photographies des joueurs et des textes célébrant leur prétendue victoire.

La bourde est particulièrement embarrassante pour France Football, à l’origine du Ballon d’Or, dont la cérémonie repose largement sur le suspense entourant l’identité du vainqueur. Les trois articles ont ensuite été retirés, mais les internautes avaient déjà eu le temps d’en conserver des captures d’écran.

Au-delà de l’erreur de publication, cette bourde soulève une question : Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane sont-ils les trois premiers du classement ? La préparation d’articles annonçant la victoire respective de ces trois joueurs suggère que France Football avait envisagé le sacre de chacun d’eux.

Si ces trois textes étaient les seuls préparés, leur apparition pourrait constituer un indice particulièrement révélateur sur le podium.

Les trois joueurs pourraient donc bien constituer le trio de tête du Ballon d’Or 2026, même si l’ordre exact reste inconnu. Cette hypothèse devra être confirmée par le classement officiel.

Une fuite qui ne révèle pas le nom du vainqueur

Les publications ont rapidement été relayées sur les réseaux sociaux.

Le compte a immédiatement précisé qu’il s’agissait d’une « fausse alerte », rappelant que le résultat devait être connu à 22h43.

La publication de ces trois articles montre que plusieurs scénarios rédactionnels avaient été anticipés pour accompagner l’annonce officielle.

La présence des noms de Mbappé, Yamal et Kane dans ces trois publications alimente désormais les interrogations sur leur place respective dans le classement final.

L’erreur tombe particulièrement mal pour France Football, dont le Ballon d’Or est l’une des récompenses individuelles les plus prestigieuses du football mondial. Les supporters des trois joueurs ont ainsi pu découvrir des articles annonçant la victoire de leur favori alors qu’aucun résultat officiel n’avait encore été proclamé.

Ce cafouillage arrive lieu également alors que le Ballon d’Or 2026 fait déjà parler de lui en raison des polémiques entourant le boycott de la cérémonie par le Real Madrid, qui avait refusé de participer aux deux précédentes éditions après avoir contesté les résultats.

Pour France Football, cette publication prématurée constitue une erreur grossière, d’autant que les articles concernés ont été diffusés sur le site officiel de la récompense et non sur une plateforme extérieure.

Reste désormais à connaître le véritable vainqueur. Parmi les trois articles publiés par erreur, deux annoncent nécessairement un résultat erroné, tandis que le troisième ne sera exact que si le joueur concerné remporte effectivement le trophée. Et si Mbappé, Yamal et Kane occupent bien les trois premières places, France Football aura également dévoilé involontairement le podium de son édition 2026 avant même la proclamation officielle des résultats.