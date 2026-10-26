En 2026, les piercings se popularisent en France, devenant des accessoires de mode prisés par un large public, grâce aux réseaux sociaux et à l'essor de studios spécialisés. Cependant, cette tendance soulève des préoccupations sanitaires, nécessitant une attention particulière lors du perçage et des soins post-intervention, pour garantir sécurité et qualité.

Longtemps associés aux cultures alternatives et à la rébellion, les piercings se sont progressivement imposés comme des accessoires de mode à part entière. En 2026, ils occupent une place visible dans les tendances esthétiques, particulièrement chez les jeunes adultes, mais aussi auprès d’un public plus large. Oreilles ornées de plusieurs bijoux, piercings au nez, au nombril ou encore au cartilage : les possibilités se multiplient, portées par les réseaux sociaux, les célébrités et le développement de studios spécialisés. Sur Instagram, TikTok et Pinterest, les vidéos consacrées aux compositions de bijoux et aux nouveaux styles contribuent à populariser cette pratique. Si les professionnels observent un intérêt croissant pour les piercings personnalisés, les données nationales disponibles ne permettent toutefois pas encore de mesurer précisément l’évolution du nombre de personnes percées en France au cours de l’année 2026.

Le succès des piercings s’explique notamment par leur transformation en véritables accessoires de personnalisation. Le concept d’« ear curation », qui consiste à composer un ensemble harmonieux de bijoux sur différentes parties de l’oreille, illustre cette évolution. Plutôt que de porter une simple paire de boucles d’oreilles, certains consommateurs choisissent plusieurs piercings associés à des anneaux, des pierres ou des bijoux de tailles différentes. Le helix, situé sur le cartilage supérieur de l’oreille, le tragus, placé devant le conduit auditif, ou encore le conch, réalisé dans la partie centrale du pavillon, figurent parmi les styles fréquemment présentés sur les réseaux sociaux. Le piercing à la narine conserve également une place importante, tandis que celui du nombril bénéficie du retour de certaines tendances vestimentaires inspirées des années 2000. Cette diversification permet aux studios de proposer des prestations plus personnalisées, parfois accompagnées de conseils sur la disposition des bijoux et le choix des matériaux.

Un marché porté par les réseaux sociaux, mais qui exige des précautions sanitaires

L’évolution des habitudes de consommation profite aux professionnels du piercing et aux marques de bijoux spécialisées. Les studios ne se limitent plus toujours à la réalisation d’un perçage : certains développent une offre comprenant des bijoux en titane adapté à l’implantation, en or ou dans d’autres matériaux répondant à des exigences de biocompatibilité. Les tarifs varient selon la zone du corps, la complexité du geste, le studio et le bijou choisi. Un piercing simple au lobe peut généralement coûter quelques dizaines d’euros, tandis que les interventions sur le cartilage ou les prestations comprenant des bijoux haut de gamme peuvent être sensiblement plus onéreuses. La visibilité offerte par les plateformes numériques joue également un rôle commercial. Les créateurs de contenu présentent leurs nouveaux bijoux, racontent leur expérience et diffusent des conseils d’entretien. Mais cette popularité peut aussi favoriser des décisions impulsives, notamment lorsque les utilisateurs cherchent à reproduire rapidement une tendance sans prendre en compte les contraintes de cicatrisation.

Les professionnels de santé rappellent en effet qu’un piercing reste un acte invasif qui comporte des risques. Une mauvaise désinfection, un matériel inadapté ou des manipulations répétées peuvent provoquer des infections, des réactions allergiques ou des complications cicatricielles. Les piercings du cartilage nécessitent une vigilance particulière, car certaines infections peuvent entraîner des lésions plus difficiles à traiter que celles du lobe. En France, les professionnels doivent respecter des règles d’hygiène et de salubrité, notamment concernant la stérilisation du matériel et l’information des clients. Le recours à un perceur formé, utilisant des aiguilles stériles à usage unique et des bijoux adaptés, constitue une précaution essentielle. La cicatrisation peut prendre plusieurs mois selon la zone concernée, et les recommandations d’entretien doivent être suivies avec attention. Pour les mineurs, le consentement écrit d’un parent ou du représentant légal est obligatoire. En 2026, le piercing s’affirme ainsi comme une pratique esthétique largement intégrée aux codes de la mode contemporaine. Son développement rappelle néanmoins qu’au-delà de l’apparence et des tendances, la sécurité du geste et la qualité du suivi doivent rester prioritaires.