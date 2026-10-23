PSG-OL reporté le soir du Ballon d’Or: un an après le fiasco OM-PSG, la Ligue 1 récidive dans l’absurde !

Le PSG affrontera l'OL le 26 octobre à 20h30, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2026, un report qui compliquera l'organisation des supporters. Ce scénario s'avère familier, rappelant le report controversé d'OM-PSG en 2025, soulevant des questions sur la prise en compte du public dans les décisions de la Ligue.

Le football français marche décidément sur la tête. Un an après le report rocambolesque du Classique OM-PSG, reprogrammé en pleine cérémonie du Ballon d’Or 2025, la Ligue de football professionnel reproduit le même scénario avec Paris Saint-Germain-Olympique lyonnais. Initialement prévu dimanche 25 octobre à 20h45, le choc de la 8e journée de Ligue 1 est reporté au lundi 26 octobre à 20h30, soit le soir de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Une nouvelle décision ubuesque qui pénalise les supporters et rappelle les errements de la saison précédente.

PSG-OL décalé au lundi soir sur décision de la préfecture

La Ligue de football professionnel a officialisé ce vendredi le report de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais. Le match devait initialement se disputer dimanche 25 octobre à 20h45, mais la préfecture de police a pris un arrêté interdisant son organisation à cette date.

La LFP a donc décidé, en accord avec Ligue 1+, de reprogrammer la rencontre au lundi 26 octobre à 20h30. Le choc sera retransmis en direct sur la plateforme de diffusion du championnat de France.

Cette décision, annoncée seulement deux jours avant la date initiale, bouleverse les projets des supporters. Ceux qui avaient réservé des billets de train, des chambres d’hôtel ou organisé leur déplacement doivent désormais modifier leurs plans. Pour certains, assister à la rencontre devient tout simplement impossible.

Un an après OM-PSG, le même scénario invraisemblable avec le Ballon d’Or

Le plus incroyable est que le football français a déjà connu une situation quasiment identique le 22 septembre 2025. Le Classique OM-PSG, initialement prévu un dimanche soir, avait été reporté au lundi à 20h en raison des intempéries à Marseille. Problème : la rencontre avait été reprogrammée en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, au cours de laquelle Ousmane Dembélé avait finalement été sacré.

À l’époque, cette décision avait déjà provoqué l’incompréhension. Nous avions notamment dénoncé l’hérésie du report d’OM-PSG au soir du Ballon d’Or, alors que le PSG était directement concerné par la cérémonie et que plusieurs de ses joueurs figuraient parmi les prétendants aux récompenses.

Un an plus tard, la Ligue 1 reproduit donc le même scénario avec PSG-OL. Deux grandes affiches du championnat, deux reports au lundi soir et deux programmations qui coïncident avec la cérémonie du Ballon d’Or. Difficile de comprendre comment une telle situation peut se répéter à seulement treize mois d’intervalle.

Les supporters une nouvelle fois sacrifiés

Au-delà de la coïncidence avec le Ballon d’Or, la décision pose un problème évident pour les spectateurs. Programmer une affiche comme PSG-OL un lundi à 20h30 revient à imposer aux supporters une rencontre qui se terminera aux alentours de 22h30, avec toutes les difficultés de transport et d’organisation que cela implique.

Les supporters lyonnais qui avaient prévu de se rendre à Paris le dimanche doivent revoir entièrement leur déplacement. Pour ceux qui travaillent le lundi ou le mardi, le changement peut rendre le voyage impossible. Les familles avec des enfants scolarisés sont également pénalisées par ce nouvel horaire.

Le football professionnel ne peut pourtant pas fonctionner uniquement selon les contraintes administratives et les impératifs de diffusion. Les spectateurs qui achètent leurs billets et organisent leurs déplacements plusieurs semaines à l’avance devraient pouvoir compter sur une programmation suffisamment stable.

Ligue 1+ conserve son affiche, mais à quel prix ?

La LFP a précisé que le report avait été décidé en accord avec Ligue 1+, qui diffusera la rencontre en direct. Le diffuseur conserve donc l’une des affiches importantes de cette 8e journée, mais dans un créneau particulièrement contraignant pour les supporters présents au stade.

Cette situation soulève une nouvelle fois la question de la place accordée au public dans les décisions concernant le calendrier. Les diffuseurs doivent pouvoir proposer les grandes rencontres du championnat, mais les spectateurs ne devraient pas être systématiquement ceux qui subissent les conséquences des changements de dernière minute.

Le choix du lundi soir est d’autant plus incompréhensible qu’il entre en concurrence avec un événement international particulièrement suivi par les amateurs de football. Après l’épisode de 2025, on pouvait raisonnablement penser qu’une telle situation serait évitée.

En septembre 2025, le report d’OM-PSG avait déjà offert une situation absurde : le Paris Saint-Germain disputait le Classique à Marseille pendant qu’Ousmane Dembélé recevait le Ballon d’Or à Paris. Une soirée qui avait contraint les supporters parisiens à suivre simultanément deux événements importants pour leur club.

Treize mois plus tard, la Ligue 1 recommence avec PSG-OL. Certes, les raisons des deux reports sont différentes : les intempéries avaient provoqué le déplacement du Classique en 2025, tandis qu’un arrêté préfectoral est à l’origine de celui de PSG-OL en 2026. Mais le résultat est identique : une grande affiche du championnat programmée le soir de la cérémonie du Ballon d’Or.

La répétition de cette aberration pose une question simple : comment les instances du football français peuvent-elles, deux années consécutives, aboutir à une telle programmation ?

Le PSG et l’OL se retrouveront donc lundi 26 octobre à 20h30, en direct sur Ligue 1+. Quant aux supporters, ils devront une nouvelle fois s’adapter à une décision prise à la dernière minute. Et ceux qui souhaitaient suivre à la fois le choc de Ligue 1 et le Ballon d’Or devront, comme en 2025, choisir entre les deux événements ou regarder deux écrans simultanément.