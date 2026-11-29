Ligue 1 - Le PSG domine Lorient (2-0), enchaîne une neuvième victoire consécutive et prend six points d’avance sur le Paris FC

Le Paris Saint-Germain obtient une victoire précieuse contre Lorient (2-0) au Parc des Princes, consolidant sa première place en Ligue 1 avec six points d'avance sur le Paris FC. Les buts de Senny Mayulu et Ousmane Dembélé, couplés à une domination offensive, permettent aux Parisiens d'enchaîner leur neuvième succès consécutif.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa marche en avant. Ce samedi, au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face au FC Lorient (2-0), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Grâce à des buts de Senny Mayulu et d’Ousmane Dembélé, les doubles champions d’Europe en titre confortent leur première place au classement et comptent désormais six points d’avance sur leur dauphin, le Paris FC.

Senny Mayulu débloque la rencontre

Trois jours après avoir été tenu en échec par l’AS Rome en Ligue des champions (2-2), le PSG a retrouvé le chemin de la victoire. Luis Enrique avait procédé à six changements dans son onze de départ, avec notamment le retour d’Ousmane Dembélé comme titulaire.

Dominateurs dès les premières minutes, les Parisiens ont multiplié les offensives avant de trouver l’ouverture à la 32e minute. Servi par Dro Fernández, Senny Mayulu a trompé le gardien lorientais Yvon Mvogo d’une frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne opposée.

Le jeune Parisien confirme son excellente forme, alors que le club de la capitale doit toujours composer avec les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, gravement blessé lors de la victoire à Nice.

Ousmane Dembélé scelle la victoire parisienne

Le PSG a poursuivi sa domination après la pause. À la 67e minute, Mika Godts a servi Ousmane Dembélé, qui a doublé la mise d’une frappe du pied gauche.

Le Ballon d’or 2025, récemment revenu de blessure, a particulièrement pesé sur la rencontre, avec neuf tentatives, dont cinq cadrées.

Au total, les Parisiens ont enregistré 26 tirs, dont 12 cadrés, contre seulement six tentatives pour les Lorientais.

Lorient manque un penalty et touche les montants

Malgré leur nette domination, les joueurs de Luis Enrique se sont fait quelques frayeurs en fin de rencontre.

Noah Mbamba a inquiété Matvey Safonov à la 83e minute. Deux minutes plus tard, Ibrahima Baldé a manqué un penalty concédé par Quentin Ndjantou. Dembo Sylla a ensuite trouvé les montants parisiens à la 86e minute.

Les Merlus ont ainsi laissé échapper plusieurs occasions de réduire l’écart dans les dernières minutes.

« On a mérité de gagner le match », a déclaré Luis Enrique à l’issue de la rencontre.

9 victoires consécutives et six points d’avance sur le Paris FC

Après un début de championnat marqué par trois rencontres sans victoire, le Paris Saint-Germain a désormais remporté ses neuf derniers matchs de Ligue 1.

Avec 29 points en 12 journées, le club de la capitale possède six longueurs d’avance sur le Paris FC, deuxième du championnat.