Ligue 1 : Monaco chute à Lorient, le PSG reprend le pouvoir et le Paris FC s’empare de la 2e place

Lors de la 7e journée de Ligue 1, Monaco perd son titre de leader après une défaite contre Lorient (1-0), tandis que le PSG reprend la première place grâce à sa victoire contre Strasbourg (3-1). Le Paris FC réalise une performance remarquable en battant Rennes (4-3) et se hisse à la 2e place.

La 7e journée de Ligue 1 a complètement bouleversé le haut du classement ce dimanche 18 octobre. Battu sur la pelouse de Lorient (1-0), l’AS Monaco a perdu son fauteuil de leader au profit du Paris Saint-Germain, vainqueur samedi à Strasbourg (3-1). Dans le même temps, le Paris FC a réalisé une superbe opération en dominant Rennes (4-3) au terme d’un match spectaculaire. Résultat : les 2 premières places du championnat sont désormais occupées par les 2 clubs de la capitale, avant la dernière rencontre de la journée entre Lyon et Nice.

Monaco tombe à Lorient et perd sa première place

L’AS Monaco a vécu un dimanche particulièrement difficile au stade du Moustoir. Invaincus depuis le début du championnat, les Monégasques ont concédé leur première défaite de la saison face à Lorient (1-0), alors qu’une victoire leur aurait permis de conserver la tête de la Ligue 1.

Les joueurs monégasques ont été incapables de trouver la faille face à une équipe lorientaise déterminée. Après une première période sans but, la rencontre a basculé à la 61e minute. Sur un penalty obtenu par les Merlus, Cadiou a trompé le gardien monégasque et inscrit l’unique but du match.

Monaco n’a jamais réussi à revenir au score. Cette défaite a coûté très cher au club de la Principauté, qui avait déjà abandonné 2 points face à Toulouse (2-2) lors de la précédente journée. Avec 14 points, les Monégasques ont reculé à la 4e place du classement, derrière le PSG, le Paris FC et Lille.

Le PSG reprend les commandes grâce à son succès à Strasbourg

Le Paris Saint-Germain a parfaitement profité du faux pas monégasque pour récupérer la première place. Samedi, les hommes de Luis Enrique avaient renversé Strasbourg en inscrivant 3 buts en seulement 16 minutes, s’imposant finalement 3-1 après avoir été menés au score.

Giovanni Reyna ouvre le score pour Strasbourg dès la 17e minute. Le PSG doit attendre la 77e minute pour égaliser grâce à Illia Zabarnyi, parfaitement servi par Ousmane Dembélé. L’international français donne ensuite l’avantage aux Parisiens à la 85e minute, avant que Désiré Doué ne scelle définitivement la victoire dans le temps additionnel (90e+3).

Ce succès a permis au PSG de revenir à hauteur de Monaco dès samedi soir. La défaite des Monégasques, dimanche, a ensuite offert aux champions de France la première place du classement.

Avec 14 points après 7 rencontres, le PSG affiche 4 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Sa différence de buts de +5 et ses 14 réalisations lui permettent de devancer Lille, également à +5 mais avec seulement 10 buts inscrits. Le Paris FC, lui, s’intercale entre les 2 équipes.

Le Paris FC bat Rennes 4-3 et s’empare de la 2e place

C’est l’autre grande sensation de cette journée. Au stade Jean-Bouin, le Paris FC a remporté un match complètement fou face au Stade Rennais (4-3). Une victoire spectaculaire qui permet aux hommes de Liam Rosenior de rejoindre le PSG, Lille et Monaco à 14 points.

Maxime Lopez ouvre le score dès la 14e minute, avant qu’Estéban Lepaul n’égalise sur penalty à la 29e. Juste avant la pause, Lopez redonne l’avantage aux Parisiens en inscrivant son deuxième but de la rencontre (45e+4).

La seconde période offre un scénario encore plus spectaculaire. Lepaul égalise une nouvelle fois sur penalty à la 74e minute. Deux minutes plus tard, Lassine Sinayoko redonne l’avantage au Paris FC d’un superbe retourné acrobatique. Mais Rennes refuse de céder et Lepaul transforme un troisième penalty à la 88e minute, signant un triplé.

Alors que les 2 équipes semblent se diriger vers un match nul, Sinayoko surgit dans le temps additionnel pour inscrire le but de la victoire. Le Paris FC s’impose 4-3 au terme d’une rencontre marquée par 7 buts et 5 penalties accordés.

Après avoir subi sa première défaite de la saison à Lorient lors de la précédente journée, le Paris FC a immédiatement renoué avec la victoire. Le club de la capitale totalise désormais 4 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Il occupe provisoirement la 2e place du championnat, juste derrière le PSG.

Marseille écrase Angers, Auxerre enfonce Le Havre

L’Olympique de Marseille a également frappé fort dimanche après-midi. Les Marseillais se sont largement imposés sur la pelouse d’Angers (5-2), signant leur troisième victoire de la saison. Ce succès leur permet de remonter au classement et de totaliser 9 points après 7 rencontres.

Dans l’autre rencontre du multiplex, Auxerre a dominé Le Havre sur sa pelouse (3-1). Les Auxerrois ont remporté leur troisième victoire de la saison et pris 3 points précieux, tandis que les Havrais, toujours sans victoire, restent derniers du championnat.

Samedi, Lille avait été tenu en échec à domicile par Brest (1-1), tandis que Lens avait obtenu une victoire importante sur la pelouse de Troyes (3-1). Vendredi, Toulouse avait largement dominé Le Mans (3-0).

Quatre équipes à 14 points : Paris occupe les 2 premières places

À l’issue des rencontres de 17h15, le PSG, le Paris FC, Lille et Monaco comptent tous 14 points après 7 journées. Les Parisiens occupent les 2 premières places, devant Lille et Monaco. Le club de la Principauté, leader avant cette journée, se retrouve ainsi au pied du podium.

Cette situation reste provisoire puisque Lyon, qui compte 11 points avant son match contre Nice ce dimanche soir, peut également rejoindre les 4 équipes de tête en cas de victoire. Grâce à sa différence de buts favorable, l’OL pourrait même prendre la première place.

La prochaine journée proposera plusieurs affiches importantes. Le Paris FC se déplacera à Lens samedi 24 octobre, avant un choc entre Monaco et Lille le dimanche 25 octobre. Le PSG recevra Lyon le même soir, dans une rencontre qui pourrait de nouveau bouleverser le haut du classement.