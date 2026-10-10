Ligue 1 : le PSG veut se rapprocher de Monaco, l’OM joue déjà gros à Troyes… Le programme complet du week-end

La 6e journée de Ligue 1 s'annonce décisive avec des enjeux forts pour le PSG, l'OM et Monaco. Le PSG doit s'imposer face au Mans pour réduire son retard sur Monaco, tandis que Marseille est en crise et cherche à se redresser contre Troyes. Monaco, leader, vise à conforter sa position contre Toulouse.

Après la victoire de Lens sur Lyon hier soir (2-1), la 6e journée de Ligue 1 se poursuit avec plusieurs rencontres qui pourraient redistribuer les cartes au classement. Le Paris Saint-Germain, seulement 6e avant cette journée, doit impérativement battre Le Mans pour réduire son retard sur Monaco, leader du championnat. L’Olympique de Marseille, englué à la 17e place, joue déjà très gros sur la pelouse de Troyes. De son côté, l’AS Monaco accueille Toulouse avec l’ambition de conserver la tête. Vendredi soir, Lens a ouvert le week-end en s’imposant face à Lyon (2-1), infligeant aux Lyonnais leur première défaite de la saison.

PSG-Le Mans : une victoire impérative pour ne pas laisser Monaco s’échapper

Le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes samedi à 20h45 pour affronter Le Mans, promu cette saison en Ligue 1. Les Parisiens abordent cette rencontre dans une position inhabituelle : 6es du championnat avant cette journée, à cinq points du leader monégasque. Après leur victoire au Vélodrome face à Marseille (2-1), les hommes de Luis Enrique doivent confirmer pour revenir au contact des premières places.

Face à un adversaire nettement inférieur sur le papier, le PSG n’a aucune excuse. Le club parisien dispose d’un effectif largement supérieur à celui du Mans et doit faire respecter la hiérarchie à domicile. La rencontre permettra notamment de mesurer l’efficacité offensive des champions d’Europe après la trêve internationale, alors que plusieurs joueurs ont rejoint leurs sélections ces derniers jours.

Luis Enrique devra gérer le retour de ses internationaux, certains ayant accumulé du temps de jeu et des déplacements. Le technicien espagnol pourrait procéder à quelques ajustements dans son onze de départ, sans pour autant modifier l’objectif : prendre les trois points et éviter de perdre davantage de terrain sur Monaco.

Le Mans se présente à Paris avec plusieurs absences. Adil Bourabaa, touché à la cheville avec la sélection algérienne, est forfait, tandis que Djibril Sidibé est suspendu. Les Manceaux ont déjà réussi à accrocher Lens (2-2) cette saison, mais leur déplacement au Parc des Princes s’annonce autrement plus compliqué.

Troyes-OM : Marseille 17e, la crise menace déjà !

C’est le rendez-vous le plus brûlant de cette 6e journée. Dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Troyes avec un bilan catastrophique : seulement 3 points en cinq rencontres et une inquiétante 17e place au classement. Les Phocéens, qui ambitionnaient de jouer les premiers rôles cette saison, se retrouvent déjà dans la zone de relégation.

La défaite face au PSG au Vélodrome (1-2), lors de la précédente journée, a encore aggravé la situation. Marseille doit désormais réagir contre Troyes, 16e avec 4 points, dans une confrontation directe entre deux équipes du bas de tableau. Une nouvelle contre-performance pourrait plonger davantage l’OM dans la crise et accentuer la pression autour de l’équipe. Le club phocéen avait déjà connu une humiliation à domicile face au Paris FC, qui avait mis en évidence ses difficultés défensives.

Les Marseillais devront également se passer de Timothy Weah, suspendu après son exclusion face au PSG. Cette absence prive l’OM d’une solution supplémentaire dans les couloirs, alors que l’équipe doit impérativement retrouver de l’efficacité offensive et de la solidité défensive.

Face à une formation troyenne qui lutte elle aussi pour s’éloigner de la zone rouge, Marseille ne peut pas se permettre de perdre davantage de points. Une victoire permettrait aux Olympiens de reprendre un peu d’air avant la prochaine journée, tandis qu’une défaite laisserait le club dans une situation très préoccupante après seulement six matchs.

Monaco-Toulouse : le leader veut profiter de la défaite de Lyon

L’AS Monaco accueille Toulouse samedi à 20h45 au stade Louis-II avec l’objectif de conforter sa première place. Les Monégasques réalisent un excellent début de championnat et comptent 13 points après cinq journées. Leur victoire face à Lens (2-1) avant la trêve leur a permis de prendre les commandes de la Ligue 1.

La défaite de Lyon sur la pelouse de Lens vendredi soir (2-1) constitue une excellente nouvelle pour Monaco. L’OL, deuxième avec 11 points avant cette journée, manque l’occasion de dépasser provisoirement les Monégasques. En cas de victoire face à Toulouse, l’ASM porterait son total à 16 points et mettrait une pression supplémentaire sur ses poursuivants.

Monaco devra néanmoins composer avec l’absence de Paris Brunner, suspendu pour cette rencontre. Le jeune attaquant avait notamment été décisif lors de la victoire monégasque face à Marseille, avec un doublé qui avait permis à l’ASM de prendre seule la tête du championnat. Toulouse, de son côté, cherche à se rapprocher de la première moitié du classement et tentera de profiter des espaces laissés par une équipe monégasque portée vers l’attaque.

Pour le club de la Principauté, cette réception représente une occasion de confirmer sa régularité et de conserver son avance. Avec les ambitions affichées par le PSG, Lyon et Lille, chaque point pris en début de saison peut compter dans la course aux premières places.

Lens fait tomber Lyon : première défaite de la saison pour l’OL

La 6e journée a débuté vendredi soir par une victoire importante du RC Lens contre l’Olympique lyonnais (2-1) au stade Bollaert-Delelis. Florian Sotoca a ouvert le score à la 36e minute avant que Matthieu Udol ne double la mise à la 76e. Le défenseur lensois a ensuite été expulsé à la 84e minute, et Khalis Merah a réduit l’écart à la 85e, sans permettre aux Lyonnais d’arracher l’égalisation.

Ce succès met fin à une série de quatre rencontres sans victoire pour Lens et offre à Yannick Cahuzac son premier succès comme entraîneur principal. Les Sang et Or remontent provisoirement à la 7e place, tandis que Lyon concède sa première défaite de la saison.

L’OL manque ainsi l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat. Cette défaite profite directement à Monaco et pourrait également permettre au PSG, à Lille ou au Paris FC de réduire l’écart avec les Lyonnais au classement.

Lille-Le Havre : le LOSC doit rebondir, les Normands cherchent toujours leur première victoire

Ce samedi à 17h15, Lille reçoit Le Havre au stade Pierre-Mauroy. Quatrièmes avec 10 points avant cette journée, les Dogues doivent se relancer après leur défaite à Nice (2-1). Une victoire leur permettrait de rester au contact du groupe de tête et de profiter du faux pas lyonnais.

Lille devra toutefois composer avec l’absence d’Ethan Mbappé, blessé à la cheville avec l’équipe de France Espoirs. Les Nordistes doivent également gérer leur calendrier européen, marqué notamment par une confrontation face à Arsenal en Ligue des champions.

Le Havre traverse une période bien plus difficile. Derniers du championnat avec seulement 2 points en cinq matchs, les Normands n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison. Un nouveau revers à Lille risquerait de les installer durablement à la dernière place, alors que la lutte pour le maintien commence déjà à prendre forme.

Lorient-Paris FC : le promu parisien peut rejoindre Monaco en tête

Le Paris FC réalise l’un des débuts de saison les plus remarqués du championnat. Troisièmes avec 11 points après cinq journées, les Parisiens sont toujours invaincus et ne comptent que deux longueurs de retard sur Monaco. Leur déplacement à Lorient, samedi à 20h45, représente une nouvelle occasion de confirmer leurs ambitions.

En cas de victoire, le Paris FC atteindrait 14 points et pourrait provisoirement prendre la tête du championnat, selon le résultat de Monaco. Une perspective inattendue pour un club qui retrouve l’élite et qui s’est rapidement installé parmi les meilleures équipes de Ligue 1.

Lorient, 12e avant cette journée, cherche pour sa part à prendre ses distances avec le bas du classement. Les Merlus devront contenir une formation parisienne en confiance, capable de se montrer dangereuse dans les transitions et de profiter des erreurs adverses.

Brest-Angers : deux équipes qui veulent regarder vers le haut

Samedi à 20h45, Brest reçoit Angers au stade Francis-Le Blé. Les Brestois, 11es avec 5 points, doivent retrouver de la régularité après un début de championnat contrasté. Ils devront notamment composer avec l’absence prolongée de Raphaël Le Guen, blessé au péroné.

Angers aborde ce déplacement dans une position plus favorable. Septièmes avec 7 points avant cette journée, les Angevins peuvent se rapprocher du haut du tableau en cas de succès. Pour Brest, une victoire à domicile permettrait au contraire de dépasser son adversaire du soir et de se replacer dans la première moitié du classement.

Nice-Strasbourg : les Aiglons veulent confirmer leur réveil

Dimanche à 15h, Nice accueille Strasbourg à l’Allianz Riviera. Les Niçois, 14es avec 5 points avant cette journée, ont retrouvé le sourire grâce à leur victoire contre Lille (2-1) avant la trêve. Ils doivent désormais confirmer ce résultat pour s’éloigner des dernières places.

Strasbourg, 8e avec 7 points, réalise un début de championnat plus satisfaisant et peut se rapprocher des équipes de tête en cas de victoire. Les Alsaciens tenteront de profiter des difficultés niçoises pour obtenir un résultat important à l’extérieur.

Pour Nice, cette rencontre constitue un test de confirmation. Après avoir fait tomber Lille, les Aiglons doivent montrer qu’ils peuvent enchaîner deux résultats positifs et retrouver une place plus conforme à leurs ambitions.

Rennes-Auxerre : les Bretons peuvent profiter du faux pas lyonnais

Dimanche à 17h15, Rennes reçoit Auxerre au Roazhon Park. Cinquièmes avec 10 points, les Rennais font partie des équipes qui peuvent profiter de la défaite de Lyon à Lens. Une victoire leur permettrait de revenir à une longueur des Lyonnais et de rester pleinement engagés dans la course aux places européennes.

Auxerre, 10e avec 6 points, cherche de son côté à stabiliser son début de saison. Les Bourguignons ont besoin de points pour conserver leur avance sur les équipes du bas de tableau et éviter de se retrouver rapidement sous pression.

À domicile, Rennes doit faire respecter son statut face à une équipe aux ambitions plus modestes. Les Bretons auront également l’occasion de confirmer leur bonne entame de championnat avant un calendrier qui s’annonce chargé.

Une 7e journée avec Strasbourg-PSG et Angers-OM

La Ligue 1 reprendra dès vendredi 16 octobre avec la 7e journée, qui débutera par Le Mans-Toulouse à 20h45. Le lendemain, samedi 17 octobre, le Paris Saint-Germain se déplacera à Strasbourg à 17h15, tandis que Lille recevra Brest et Lens se rendra à Troyes à 20h45.

Dimanche 18 octobre, Marseille disputera un nouveau déplacement, cette fois sur la pelouse d’Angers à 15h. Monaco jouera à Lorient à 17h15, au même horaire que Le Havre-Auxerre et Paris FC-Rennes. Lyon accueillera Nice à 20h45 pour clôturer cette 7e journée.