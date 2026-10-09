Cristiano Ronaldo suspendu par le Portugal: la star risque jusqu’à 6 mois de suspension après son clash avec Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo est suspendu à titre conservatoire par la Fédération portugaise de football après avoir quitté le rassemblement de la sélection nationale le 30 septembre. À 41 ans, le capitaine du Portugal risque une sanction allant de 1 à 6 mois, ainsi qu’une amende. Le Conseil de discipline doit désormais déterminer la durée de sa suspension définitive. Une décision qui pourrait priver le quintuple Ballon d’or des prochaines rencontres de la Ligue des nations.

Un départ précipité après un conflit avec Jorge Jesus

Tout commence lors du rassemblement du Portugal pour la Ligue des nations. Cristiano Ronaldo, qui évolue désormais à Al-Nassr, se retrouve en désaccord avec son sélectionneur Jorge Jesus concernant sa gestion sportive et son temps de jeu.

Lors de la victoire portugaise face à la Norvège (2-1), Ronaldo reste sur le banc malgré un long échauffement. Selon le joueur, Jorge Jesus lui avait pourtant promis une trentaine de minutes sur le terrain. L’attaquant affirme également qu’un accord avait été conclu pour expliquer publiquement cette situation, mais que le sélectionneur n’a pas respecté cet engagement.

La tension monte après la rencontre. Ronaldo reproche à son entraîneur d’avoir manqué deux fois à sa parole et décide finalement de quitter le rassemblement portugais le 30 septembre, avant le match contre le Danemark. Une décision prise sans l’autorisation nécessaire et qui déclenche l’application du règlement disciplinaire de la Fédération.

Une suspension automatique et jusqu’à 6 mois de sanction

L’article 160 du règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football prévoit qu’un joueur régulièrement convoqué qui abandonne sans justification un rassemblement, un entraînement ou un match de la sélection encourt une suspension comprise entre 1 et 6 mois.

Le texte prévoit également une amende de 510 à 1 020 euros pour un joueur professionnel. Son deuxième alinéa précise que l’abandon du rassemblement entraîne automatiquement une suspension préventive, avant même que la commission disciplinaire ait statué sur la sanction définitive.

Cristiano Ronaldo se trouve donc actuellement sous le coup de cette mesure conservatoire. La Fédération n’a toutefois pas encore annoncé publiquement la durée de sa sanction définitive.

Cette suspension concerne ses activités avec la sélection portugaise. Elle ne l’empêche pas de continuer à jouer avec Al-Nassr dans le championnat saoudien.

Ronaldo reconnaît sa faute et demande à être sanctionné

Mardi 6 octobre, Cristiano Ronaldo a publié une longue déclaration pour donner sa version des événements. Le capitaine portugais reconnaît avoir quitté le rassemblement et présente ses excuses à ses coéquipiers ainsi qu’aux supporters.

Il assume également les conséquences disciplinaires de son comportement, estimant que son statut de capitaine lui impose une responsabilité supplémentaire. Le joueur affirme que sa décision doit être sanctionnée et refuse de se prévaloir de son statut pour obtenir un traitement privilégié.

Ronaldo maintient néanmoins ses accusations contre Jorge Jesus. Il considère que le sélectionneur n’a pas respecté les engagements pris concernant son temps de jeu et la communication autour de son absence sur le terrain.

Jorge Jesus conteste pour sa part l’existence de l’accord évoqué par son joueur. Malgré cette confrontation publique, le sélectionneur n’a pas fermé la porte à un retour de son capitaine.

Sa sanction pourrait finalement être réduite de moitié

Un autre article du règlement disciplinaire portugais pourrait jouer en faveur de Cristiano Ronaldo. L’article 244 prévoit qu’une reconnaissance intégrale et sans réserve des faits peut entraîner une réduction de moitié des limites minimale et maximale de la sanction.

Si le Conseil de discipline estime que les déclarations publiques de Ronaldo constituent une reconnaissance complète et recevable de l’infraction, la suspension pourrait ainsi être ramenée à une période comprise entre 15 jours et 3 mois.

L’absence d’antécédents disciplinaires comparables et les services rendus au football portugais peuvent également être examinés au titre des circonstances atténuantes. La décision appartient toutefois aux instances disciplinaires, qui doivent apprécier les faits et les circonstances du départ.

Les prochains matchs du Portugal menacés

Le Portugal doit retrouver la Ligue des nations en novembre, notamment face au pays de Galles et au Danemark. Une suspension de plusieurs mois priverait Cristiano Ronaldo de ces rencontres et obligerait Jorge Jesus à composer sans son capitaine.

La durée du castigo sera déterminante pour la suite de sa carrière internationale. Une sanction limitée à quelques semaines pourrait permettre un retour rapide, tandis qu’une suspension de 3 mois repousserait son éventuelle réintégration au début de l’année 2027.

Malgré la rupture avec son sélectionneur, Cristiano Ronaldo assure qu’il souhaite continuer à représenter son pays. Il a indiqué qu’une fois sa suspension purgée, il resterait disponible pour le Portugal, à condition d’être en bonne forme physique et de continuer à jouer régulièrement avec son club.

À 41 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise voit ainsi son avenir international dépendre d’une procédure disciplinaire provoquée par son propre départ du rassemblement.