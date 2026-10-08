Pascal Ferré, l’ex-patron du Ballon d’Or, écarte Mbappé: «Je ne vois pas comment le meilleur joueur du monde peut être passé à côté de tous les trophées collectifs»

À l'approche du Ballon d'Or 2026, Pascal Ferré, ancien directeur de France Football, remet en cause la légitimité de Kylian Mbappé, qui, malgré des statistiques individuelles impressionnantes, n'a remporté aucun titre collectif cette saison. Ferré prône que le palmarès collectif est essentiel pour décrocher la récompense, préférant Lamine Yamal pour sa combinaison de performances et de titres.

À moins de trois semaines de la remise du Ballon d’Or 2026, prévue le 26 octobre à Londres, Kylian Mbappé reçoit un sérieux camouflet. Pascal Ferré, ancien directeur de France Football et ancien responsable du Ballon d’Or, estime que l’attaquant du Real Madrid ne mérite pas d’être sacré cette année. Malgré des statistiques individuelles impressionnantes, le capitaine des Bleus termine la saison 2025-2026 sans le moindre trophée, ni avec son club ni avec l’équipe de France. Une absence de palmarès collectif que Pascal Ferré juge rédhibitoire.

«Je ne vois pas comment le meilleur joueur du monde peut être passé à côté de tous les trophées collectifs»

Pascal Ferré connaît parfaitement les rouages du Ballon d’Or, dont il a longtemps supervisé l’organisation. Interrogé sur les chances de Kylian Mbappé, il remet directement en cause sa légitimité à recevoir la récompense suprême du football individuel : «Dans la liste des trente, ils doivent être trois ou quatre à n’avoir remporté aucun trophée. Dont Kylian Mbappé. Je ne vois pas comment le meilleur joueur du monde peut être passé à côté de tous les trophées collectifs.»

L’ancien patron de France Football développe son raisonnement en rappelant que le football demeure avant tout un sport d’équipe. «Le football reste une œuvre collective. Que le meilleur joueur du monde ait été dans l’incapacité d’aller au bout d’une des compétitions dans lesquelles il est engagé, a fortiori quand il joue dans deux grosses équipes, pour moi c’est assez limitant.»

Pour Pascal Ferré, le fait d’évoluer au Real Madrid et en équipe de France renforce même les attentes. Deux formations régulièrement candidates aux plus grands trophées, mais qui n’en ont remporté aucun au cours de la période prise en compte pour le Ballon d’Or 2026.

Meilleur buteur partout, mais incapable de gagner le moindre titre : la contradiction Mbappé

Sur le plan statistique, la saison de Kylian Mbappé est pourtant exceptionnelle. L’international français termine meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations, meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 buts et meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec 10 réalisations. Il devient également le meilleur buteur de l’histoire du Mondial avec 22 buts.

Mais son bilan collectif est beaucoup moins glorieux. Le Real Madrid ne remporte ni le championnat espagnol ni la Ligue des champions. Quant à l’équipe de France, elle est éliminée en demi-finale du Mondial par l’Espagne, future championne du monde. Cette situation avait déjà été soulignée par Michel Platini, qui reconnaissait la saison «formidable» de Mbappé tout en rappelant qu’il n’avait rien gagné.

Le triple Ballon d’Or avait déclaré : «Kylian a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu’il n’a rien gagné.» Pascal Ferré va encore plus loin dans son appréciation. Pour lui, les deux compétitions déterminantes restent la Coupe du monde et la Ligue des champions : «Je pense qu’une Coupe du monde pèse autant qu’une Ligue des champions. Pas plus, pas moins. Ce sont les deux épreuves étalons dans une saison. Après, on reste dans la subjectivité. Mais pour moi, le meilleur joueur a remporté l’une des deux. S’il n’a gagné ni l’une ni l’autre, même en marquant des buts un peu partout, ça me laisse sur ma faim.»

Pascal Ferré préfère Lamine Yamal à Mbappé

S’il avait dû participer au vote cette année, Pascal Ferré aurait privilégié Lamine Yamal. L’international espagnol, sacré champion du monde avec la Roja, possède selon lui les deux qualités nécessaires pour remporter le Ballon d’Or : des performances individuelles remarquables et un palmarès collectif. L’ancien dirigeant met notamment en avant «le palmarès» de Yamal et «la virtuosité sur le terrain», qui font du joueur du FC Barcelone un footballeur à part.

Lamine Yamal figure parmi les concurrents les plus sérieux de Mbappé, au même titre que Harry Kane et plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. Le club parisien a d’ailleurs établi un record avec dix joueurs parmi les trente nommés au Ballon d’Or 2026, après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive. Un contraste embarrassant pour Mbappé, qui a quitté Paris en 2024 pour rejoindre le Real Madrid dans l’espoir de remporter les plus grandes compétitions et de décrocher enfin son premier Ballon d’Or. Or, depuis son départ, le PSG a gagné deux fois la Ligue des champions et Ousmane Dembélé est devenu Ballon d’Or. Difficile à digérer, même si, par fierté, il ne l’avoue pas publiquement…

La campagne médiatique de Mbappé également critiquée

Pascal Ferré porte aussi un regard sévère sur la communication de l’attaquant français. Ces dernières semaines, Mbappé multiplie les entretiens pour défendre sa candidature et affirmer qu’il mérite la récompense. Début septembre, le capitaine des Bleus expliquait même se considérer comme le meilleur joueur du monde et assurait que les passants lui parlaient du Ballon d’Or dans la rue.

Une stratégie que Pascal Ferré juge contre-productive. «D’habitude, le lobbying est plutôt l’affaire des clubs, des entourages ou des agents. C’est une des premières fois où le joueur lui-même fait autant de ramdam. Ce n’est pas interdit de crier sur les toits qu’on mérite le Ballon d’or, mais je ne suis pas sûr que la stratégie de Kylian Mbappé soit la bonne.»

Selon lui, les journalistes chargés de désigner le vainqueur apprécient peu les tentatives d’influence trop insistantes. Il estime même que cette communication peut produire l’effet inverse de celui recherché : «Les jurés sont un peu énervés qu’on essaye de leur forcer la main. Ils n’ont pas l’habitude de campagnes aussi insistantes.» Cette bataille médiatique a d’ailleurs été particulièrement intense cette année. Mbappé, Yamal et Dembélé ont multiplié les déclarations avant la clôture des votes, le 28 septembre.

Verdict le 26 octobre à Londres

Le Ballon d’Or 2026 sera remis le lundi 26 octobre au London Palladium Theatre, à Londres. Pour la première fois, la cérémonie quitte Paris, à l’occasion du 70e anniversaire de la création du trophée. Le vainqueur sera désigné par un jury de 100 journalistes internationaux, représentant les 100 premières nations du classement FIFA. Les performances individuelles, les résultats collectifs et la classe ainsi que le fair-play des joueurs font partie des critères de sélection.

Kylian Mbappé espère toujours décrocher son premier Ballon d’Or, après une troisième place en 2023. Mais les prises de position successives de Michel Platini et de Pascal Ferré montrent que sa saison sans trophée constitue un obstacle sérieux à son sacre. L’ancien patron du Ballon d’Or a fait connaître sa préférence pour Lamine Yamal. Reste désormais à savoir si les jurés partageront son appréciation ou s’ils décideront de récompenser les statistiques exceptionnelles de Mbappé malgré son absence de titres.