Real Madrid : Mbappé aurait repoussé les discussions sur son avenir, Mourinho le recadre, le club se crispe… le Français au cœur d’une tempête

Kylian Mbappé traverse sa première véritable zone de turbulences depuis son arrivée au Real Madrid. En quelques jours, sa blessure avec l’équipe de France, ses déplacements à Paris et en Suisse pendant sa convalescence, les critiques d’une partie des supporters, un recadrage attribué à José Mourinho et désormais des informations faisant état de tensions avec la direction ont complètement changé l’atmosphère autour du Français.

Une nouvelle rumeur va encore plus loin : l’entourage de Mbappé aurait reporté des discussions concernant son avenir à Madrid, le joueur souhaitant d’abord obtenir des garanties sur le projet sportif et le fonctionnement du vestiaire. Pour rappel, Mbappé n’est pas en fin de contrat : il a signé en juillet 2024 pour cinq saisons et reste lié au Real jusqu’en juin 2029.

Mbappé aurait de sérieux doutes sur le projet du Real Madrid

Ce mercredi, plusieurs informations venues d’Espagne font état d’un malaise plus profond. Le journaliste Jorge C. Picón affirme que Mbappé aurait confié à son entourage ne pas être pleinement satisfait de la situation au Real. Le Français s’interrogerait sur la solidité du projet et sur l’implication de certains de ses coéquipiers.

Selon cette version, Mbappé aurait été surpris de retrouver à Madrid des problèmes de discipline et de rigueur qu’il pensait justement laisser derrière lui en quittant le PSG. Comble de l’ironie pour le Français, le club parisien a remporté les deux dernières Ligues des champions depuis son départ… Le comportement de certains joueurs madrilènes, leur condition physique ou encore leur attitude après les défaites alimenteraient également son agacement.

Le contexte sportif accentue les tensions. Le Real compte déjà six points de retard sur le FC Barcelone en Liga. Une situation très éloignée de l’environnement présenté par Mbappé lui-même il y a seulement quelques semaines, lorsqu’il qualifiait encore Madrid de « plus grand club du monde » et affichait son ambition de gagner la Ligue des champions sous le maillot blanc.

Quatre points de friction entre Mbappé et le Real

Dans El Partidazo de COPE, Dani Senabre estime désormais que le Real commence à prendre ses distances avec sa star. Le journaliste évoque plusieurs sujets de crispation, dont le départ d’un kinésithérapeute, des divergences autour du discours du club sur l’arbitrage et la gestion de la candidature du Français au Ballon d’Or.

Sur ce dernier point, une version diffusée en Espagne assurait que Mbappé avait demandé au Real de soutenir davantage sa candidature. L’attaquant a publiquement tourné cette histoire en dérision sur Instagram : « J’étais aussi fâché contre ma grand-tante ! »

La situation contraste avec les déclarations publiques du Français. Le 17 septembre, Mbappé expliquait encore à AS : « Si tu veux faire partie de l’histoire du football, un jour tu dois jouer au Real Madrid. »

Blessure, Paris, boîte de nuit et VTT : dix jours qui ont tout changé

Le feuilleton s’est accéléré après la blessure de Mbappé avec les Bleus contre la Turquie. Le Real Madrid a officiellement diagnostiqué le 26 septembre une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche.

Durant sa récupération, l’attaquant a ensuite été aperçu dans une boîte de nuit parisienne alors qu’il était blessé⁠, avant de publier des images de lui faisant du VTT en Suisse. Ces déplacements ont provoqué de nombreuses réactions en Espagne, même si son programme de récupération et ses jours de repos avaient été convenus avec le staff technique et médical du Real.

Le club a d’ailleurs annoncé dimanche que Mbappé avait repris le travail à Valdebebas. Il s’est entraîné individuellement, en salle puis sur la pelouse, avec et sans ballon. Son objectif reste de pouvoir retrouver la compétition contre Villarreal samedi.

Mourinho aurait sévèrement recadré Mbappé

Un nouvel épisode s’est ajouté mardi. Selon les informations diffusées par El Chiringuito, José Mourinho aurait eu une discussion particulièrement ferme avec Mbappé au petit-déjeuner à Valdebebas.

L’entraîneur lui aurait reproché certaines publications effectuées pendant sa convalescence et lui aurait fait comprendre qu’il continuerait à le protéger publiquement, mais qu’il ne lui accorderait aucun traitement de faveur en interne. Mourinho lui aurait notamment déclaré : « À l’extérieur, je te défendrai quand on m’interrogera. Mais ici, non, je ne te défendrai pas. »

Le climat autour de Mbappé est donc nettement plus tendu qu’au début de la saison. Il faut néanmoins distinguer les faits établis des informations qui circulent actuellement en Espagne : sa blessure, son programme de récupération et son contrat jusqu’en 2029 sont certains ; le recadrage de Mourinho est rapporté par la presse espagnole ; ses doutes sur le projet madrilène sont attribués à son entourage ; le report d’un rendez-vous destiné à prolonger son contrat reste, pour l’heure, une information à confirmer.

À moins de trois semaines du Clasico face au Barça, prévu le 25 octobre, le prochain match de Mbappé au Santiago-Bernabéu donnera surtout une première indication très concrète : l’accueil que lui réservera le public madrilène.