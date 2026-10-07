Lionel Messi, c’est fini avec l’Argentine: but, passes décisives et larmes pour le dernier match de sa carrière avec l’Albiceleste

Lionel Messi a définitivement refermé l’immense chapitre de sa carrière internationale. À 39 ans, le capitaine argentin a disputé dans la nuit de mardi à mercredi son 208e et dernier match avec l’Albiceleste. Pour ses adieux au Monumental de Buenos Aires, devant plus de 80 000 spectateurs, l’Argentine a battu le Bénin 3-0. Messi a quitté sa sélection avec un dernier but, deux passes décisives et une soirée entièrement consacrée à son départ.

Cette ultime apparition avait été organisée après l’annonce de sa retraite internationale à 39 ans⁠. Messi avait initialement mis un terme à son parcours avec l’Argentine après la Coupe du monde 2026, mais la Fédération argentine et Lionel Scaloni avaient décidé de le rappeler une dernière fois afin de lui offrir des adieux devant son public.

Un dernier récital : un but et deux passes décisives

Il restait encore un match à jouer et Lionel Messi l’a joué jusqu’au bout. Après une première période sans but, l’Argentine a fait la différence après la pause. Sur un corner frappé par son capitaine, Nicolás Otamendi a ouvert le score à la 48e minute. Messi a ensuite délivré une nouvelle passe décisive à Nicolás Paz, auteur du 2-0 à la 60e minute.

À la 70e minute, le numéro 10 a lui-même transformé un penalty pour inscrire le dernier but de sa carrière internationale. Son 126e sous le maillot argentin. Messi a également trouvé le poteau en fin de rencontre et termine son ultime apparition avec deux passes décisives, portant son total à 67 avec l’Albiceleste.

Des larmes avant même le coup d’envoi

La soirée avait été pensée comme un immense hommage. Dans les rues de Buenos Aires, les maillots floqués du numéro 10 étaient partout. Une foule accompagnait le parcours du bus argentin et plusieurs monuments avaient été illuminés aux couleurs ciel et blanc. Au stade, l’hymne national a été interprété par un ancien combattant de la guerre des Malouines. À la 10e minute, le jeu a même été interrompu pour permettre au Monumental d’ovationner son numéro 10.

Messi n’a pas caché son émotion. Il avait déjà été aperçu en larmes dans le bus conduisant la sélection au stade, puis au moment de l’hymne. Lionel Scaloni a lui aussi été submergé par l’émotion. Après le coup de sifflet final, un spectacle de drones a dessiné un immense « Gracias Leo » dans le ciel avant le tour d’honneur du capitaine argentin.

« Ne plus revenir va être une grande peine »

Après le match, Lionel Messi a pris la parole sur la pelouse. « Cela a été une très grande fierté pour moi de défendre ce maillot », a déclaré l’octuple Ballon d’Or devant le public argentin. Puis quelques mots ont résumé la difficulté de cet adieu : « Ne plus revenir va être une grande peine. »

Cette dernière apparition intervient moins de trois mois après la finale de la Coupe du monde 2026 perdue 1-0 par l’Argentine face à l’Espagne⁠. Messi avait encore réalisé un Mondial exceptionnel avant de voir l’Albiceleste échouer en finale après prolongation. Quelques semaines plus tard, il annonçait sa retraite internationale.

208 sélections et 126 buts : 21 ans d’histoire

Lionel Messi quitte définitivement l’Argentine avec 208 sélections et 126 buts. Sa première apparition avec les A remontait à 2005. Entre les deux, plus de deux décennies ont profondément changé son histoire avec son pays.

Longtemps poursuivi par les finales perdues et les comparaisons avec Diego Maradona, Messi a fini par remporter la Copa América en 2021, la Finalissima en 2022 puis la Coupe du monde au Qatar quelques mois plus tard. Une deuxième Copa América a suivi en 2024. Il avait également remporté le Mondial U20 en 2005 et les Jeux olympiques en 2008.

Son histoire internationale avait connu un dernier rebondissement après la douloureuse défaite contre l’Espagne en finale du Mondial 2026⁠. Cette fois, il n’y aura plus de retour. Lionel Messi a joué son dernier match avec l’Argentine, marqué son dernier but et effectué son dernier tour d’honneur sous le maillot ciel et blanc. À Buenos Aires, le numéro 10 a quitté l’Albiceleste comme il l’avait rêvé : sur le terrain, capitaine, décisif et acclamé par tout un stade.