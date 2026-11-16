Présidence de la FIFA : Philippe Diallo défie Gianni Infantino avec le soutien unanime de l’UEFA

Philippe Diallo, président de la FFF, annonce sa candidature à la présidence de la FIFA avec le soutien unanime de l’UEFA, défiant ainsi Gianni Infantino, en poste depuis 2016. Cette décision fait suite à une rupture dans leurs relations, précipitée par un projet controversé d'Infantino. L'élection aura lieu le 18 mars 2027 à Rabat.

Coup de théâtre à la tête du football mondial. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a accepté ce lundi de se présenter à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino. Sa candidature a été annoncée par l’UEFA, qui lui apporte son soutien unanime. Le dirigeant français de 63 ans tentera de déloger l’Italo-Suisse, au pouvoir depuis 2016, lors de l’élection organisée le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Sa candidature doit encore être ratifiée ce mardi par le comité exécutif de la FFF.

L’UEFA choisit Philippe Diallo pour faire tomber Infantino

La décision a été prise ce lundi lors d’une réunion présidée par Aleksander Čeferin, président de l’UEFA. Les fédérations nationales représentées au comité exécutif de l’instance européenne et au Conseil de la FIFA ont invité Philippe Diallo à briguer la présidence du football mondial. Toutes ont apporté leur soutien au dirigeant français, qui a accepté cette proposition.

Dans son communiqué, l’UEFA explique vouloir répondre aux « sérieuses préoccupations concernant l’orientation prise par la FIFA ». Les fédérations européennes réclament notamment une gouvernance plus transparente, une meilleure coopération avec les confédérations continentales et une politique davantage tournée vers le développement du football.

L’instance européenne affirme également sa « pleine confiance en Philippe Diallo » pour conduire cette politique. La candidature française devra être officiellement validée ce mardi, avant la clôture des dépôts de candidatures fixée à mercredi minuit.

La rupture entre Philippe Diallo et Gianni Infantino

La candidature de Philippe Diallo constitue un retournement de situation. En juin dernier, le président de la FFF soutenait encore Gianni Infantino. Mais les relations entre les deux dirigeants se sont profondément dégradées pendant l’été, notamment après la présentation d’un projet controversé de transformation commerciale de la FIFA.

Gianni Infantino envisageait la création d’une société baptisée FIFA Forward Enterprise, destinée à accueillir des investisseurs privés dans une structure détenant des droits commerciaux liés aux grandes compétitions internationales, dont la Coupe du monde. Cette initiative avait provoqué une vive opposition de plusieurs fédérations et de l’UEFA.

Le projet a finalement été abandonné, mais la rupture politique était consommée. Le 10 septembre, Philippe Diallo avait annoncé que la Fédération française retirait son soutien à Gianni Infantino pour sa réélection. Le dirigeant français dénonçait alors une confiance rompue et accusait le président de la FIFA d’avoir porté atteinte à l’unité du football mondial.

Arsène Wenger et Nasser Al-Khelaïfi avaient été envisagés

Avant de choisir Philippe Diallo, l’UEFA avait recherché plusieurs personnalités susceptibles d’affronter Gianni Infantino. Le nom d’Arsène Wenger, ancien entraîneur d’Arsenal et actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA, avait notamment circulé. Le technicien français a finalement renoncé à se présenter.

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que Victor Montagliani, président de la Concacaf, avaient également été approchés, sans donner suite. Le choix s’est donc porté sur Philippe Diallo, dirigeant expérimenté du football français et européen.

Le président de la FFF n’est toutefois pas le seul à vouloir défier Gianni Infantino. Le Japonais Kozo Tashima, ancien président de la Fédération japonaise, et le Suisse Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham, ont également manifesté leur intention de se présenter à cette élection.

Gianni Infantino conserve de puissants soutiens

Malgré la contestation européenne et les accusations qui fragilisent sa présidence⁠, Gianni Infantino reste solidement installé à la tête du football mondial. Élu en 2016 après la chute de Sepp Blatter, il brigue un quatrième mandat et conserve le soutien de plusieurs confédérations.

La Confédération africaine de football, la Confédération sud-américaine et la Confédération asiatique constituent notamment des appuis importants pour le président sortant. Philippe Diallo devra convaincre des fédérations au-delà de l’Europe pour espérer remporter l’élection.

La FIFA compte 211 fédérations membres, chacune disposant d’une voix lors du scrutin présidentiel. Pour être officiellement recevable, une candidature doit notamment obtenir le soutien d’au moins cinq fédérations nationales.

Qui est Philippe Diallo, le Français qui veut diriger la FIFA ?

Né à Saint-Nazaire, Philippe Diallo possède une longue expérience dans les instances du football. Avant de prendre la tête de la FFF, il a notamment dirigé l’organisation représentant les clubs professionnels français et siégé au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel.

Il a accédé à la présidence par intérim de la Fédération française en janvier 2023, après la mise en retrait de Noël Le Graët, avant d’être élu en juin de la même année. Il a ensuite été reconduit en décembre 2024 pour un mandat de quatre ans.

Membre du comité exécutif de l’UEFA depuis 2023, Philippe Diallo connaît également les structures internationales du football. Sa candidature à la FIFA marque une nouvelle étape dans son opposition à Gianni Infantino, après le retrait officiel du soutien de la Fédération française en septembre⁠.

Le comité exécutif de la FFF doit désormais se réunir ce mardi pour ratifier sa candidature. L’élection à la présidence de la FIFA aura lieu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.