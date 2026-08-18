— FIFA : Kevin Lamour, numéro 3 de l’instance, quitte son poste après avoir défié Gianni Infantino

Kevin Lamour, numéro 3 de la FIFA, quitte son poste après avoir publiquement critiqué Gianni Infantino et son projet controversé d’ouverture au capital privé. La FIFA a confirmé la rupture sans préciser les motifs, alors que le projet contesté a finalement été abandonné suite à une forte opposition interne et externe.

La rupture est désormais officielle au sommet de la FIFA. Kevin Lamour, directeur des opérations et considéré comme le numéro 3 de l’instance mondiale, a quitté ses fonctions après s’être publiquement opposé à Gianni Infantino. Le dirigeant français avait dénoncé avec une rare virulence le projet du président de la FIFA visant à ouvrir une partie des activités commerciales liées notamment à la Coupe du monde à des investisseurs privés. La FIFA a confirmé que sa relation de travail avec Kevin Lamour avait pris fin dimanche. L’instance a simplement remercié le Français pour ses deux années de service, sans détailler publiquement les circonstances exactes de son départ. En interne, le secrétaire général Mattias Grafström a indiqué que les deux parties avaient décidé de se séparer après de récentes discussions.

Kevin Lamour avait directement défié Gianni Infantino

La situation de Kevin Lamour était devenue particulièrement délicate depuis le 31 juillet. Alors que Gianni Infantino défendait un projet de réorganisation des activités commerciales de la FIFA, le Français avait publiquement pris ses distances avec son président. Le projet prévoyait la création de FIFA Forward Enterprise, une structure destinée à regrouper une partie des activités commerciales liées aux grandes compétitions de la FIFA. Il était notamment envisagé de céder environ 20% de cette société à des investisseurs privés, dans le cadre d’une opération susceptible de valoriser la structure autour de 20 milliards de dollars.

Kevin Lamour avait alors contesté non seulement le projet, mais également la manière dont celui-ci avait été élaboré. « Ce n’est pas le projet de la FIFA. C’est le projet d’une seule personne », avait-il lancé, visant directement Gianni Infantino. Le dirigeant français avait également dénoncé un manque de transparence et accusé la direction d’avoir trompé les salariés de la FIFA sur la préparation du projet.

« Si cela signifie que je perds mon poste, qu’il en soit ainsi »

Kevin Lamour savait que cette prise de position pouvait provoquer son départ. Dans sa déclaration particulièrement sévère, il avait expliqué préférer défendre ses convictions plutôt que conserver son poste.« Si cela signifie que je perds mon poste, qu’il en soit ainsi », avait-il prévenu. Moins de trois semaines plus tard, la rupture est devenue effective. La FIFA n’a cependant pas officiellement indiqué que les critiques formulées contre Gianni Infantino constituaient la raison de son départ. Elle s’est limitée à confirmer la fin de leur collaboration et a annoncé qu’elle ne ferait aucun commentaire supplémentaire.

Le projet contesté a finalement été abandonné

L’affrontement concernait un dossier particulièrement sensible. Gianni Infantino souhaitait attirer des capitaux privés dans une nouvelle structure commerciale regroupant notamment des revenus liés aux compétitions internationales. Le projet a rencontré une forte opposition à l’intérieur et à l’extérieur de la FIFA. Plusieurs acteurs importants du football mondial ont contesté le principe d’une ouverture du capital à des investisseurs privés ainsi que les conditions dans lesquelles l’opération avait été préparée. Face à cette contestation, Gianni Infantino a finalement abandonné le projet. Kevin Lamour n’était d’ailleurs pas le seul haut responsable à s’y être opposé. Carlos Cordeiro, conseiller de Gianni Infantino et ancien président de la Fédération américaine de football, avait également quitté ses fonctions après avoir critiqué cette stratégie.

Un Français arrivé à la FIFA en 2024

Kevin Lamour occupait depuis novembre 2024 le poste de Chief Operating Officer, directeur des opérations de la FIFA. Cette fonction le plaçait immédiatement derrière Gianni Infantino et le secrétaire général Mattias Grafström dans la hiérarchie opérationnelle de l’organisation. Ses responsabilités étaient particulièrement larges. Il supervisait notamment les relations avec les fédérations nationales, les finances, les questions juridiques, les ressources humaines ainsi que plusieurs activités administratives de la FIFA. Avant son arrivée à Zurich, Kevin Lamour avait effectué une grande partie de sa carrière à l’UEFA, qu’il avait rejointe en 2007. Il y avait notamment occupé le poste de secrétaire général adjoint et avait travaillé avec plusieurs dirigeants majeurs du football européen.

Une rupture spectaculaire au sommet de la FIFA

Son départ constitue donc celui de l’un des principaux responsables administratifs de la FIFA, moins de deux ans après son arrivée. Surtout, Kevin Lamour quitte l’organisation quelques semaines seulement après avoir publiquement remis en cause la gouvernance de Gianni Infantino et la préparation de l’un de ses principaux projets économiques. Le Français avait lui-même annoncé qu’il était prêt à perdre son poste pour avoir pris position. Le 17 août 2026, sa collaboration avec la FIFA a officiellement pris fin.