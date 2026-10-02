VIDÉO - 20 ans après son coup de tête à Materazzi, Zidane revient sur son expulsion : «Je ne suis pas fier, les images me le rappellent toujours»

Vingt ans après son expulsion lors de la finale de la Coupe du monde 2006, Zinédine Zidane évoque avec nostalgie son coup de tête à Marco Materazzi. Sélectionneur des Bleus depuis juillet 2026, il admet ne pas être fier de cet épisode, tout en souhaitant se concentrer sur l'avenir de l'équipe de France.

Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, Zinédine Zidane a de nouveau été interrogé sur l’un des épisodes les plus célèbres de sa carrière : son coup de tête à Marco Materazzi et son expulsion lors de France-Italie. Désormais sélectionneur des Bleus, l’ancien numéro 10 assume ce geste sans chercher à l’effacer, tout en préférant retenir les autres images de sa carrière.

« Je ne suis pas fier de ce qui s’est passé »

À la veille de retrouver l’Italie avec l’équipe de France, Zidane n’a pas échappé aux questions sur cette finale du 9 juillet 2006 à Berlin. « Les images, de toute façon, me le rappellent toujours », a-t-il expliqué avec le sourire, évoquant un épisode qui continue d’être régulièrement rediffusé.

Le sélectionneur français assure toutefois ne pas vivre avec des regrets. « Ce ne sont pas des regrets parce que ça fait partie de ma carrière », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je ne suis pas fier de ce qui s’est passé. » Une prise de parole au moment où Zinédine Zidane débute une nouvelle histoire avec l’équipe de France, vingt ans après avoir disputé son dernier match sous le maillot bleu.

Une finale terminée par un carton rouge

Le 9 juillet 2006, la France affronte l’Italie en finale du Mondial à Berlin. Zidane ouvre le score dès la 7e minute sur penalty avec une Panenka, avant que Marco Materazzi n’égalise à la 19e minute. À la 110e minute, en pleine prolongation, un échange verbal oppose les deux hommes. Zidane se retourne et assène un coup de tête dans la poitrine du défenseur italien. Après consultation de ses assistants, l’arbitre Horacio Elizondo expulse le capitaine français.

Zidane quitte alors la pelouse en passant devant le trophée de la Coupe du monde. La scène devient l’une des images les plus célèbres des finales de Coupe du monde. La France s’incline ensuite aux tirs au but, 5-3, après un match nul 1-1. Cette expulsion constitue également le dernier geste de la carrière professionnelle de Zinédine Zidane, qui avait annoncé avant la compétition qu’il prendrait sa retraite après le Mondial.

« Heureusement que je n’ai pas fait que ça »

Vingt ans plus tard, Zidane ne cherche pas à nier la place prise par cet épisode dans sa carrière. Mais il refuse qu’elle soit résumée à ce seul geste. « Heureusement que je n’ai pas fait que ça », a-t-il rappelé, ajoutant qu’il existait « d’autres images plus sympas » et qu’il préférait penser à celles qui sont positives.

Champion du monde en 1998, champion d’Europe en 2000 et Ballon d’Or 1998, Zidane a également remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid comme joueur, avant de la gagner trois fois consécutivement comme entraîneur.

Zidane retrouve l’Italie avec les Bleus

Le symbole est désormais particulièrement fort. Nommé sélectionneur de l’équipe de France en juillet 2026, Zidane retrouve l’Italie pour son premier match au Stade de France à la tête des Bleus.

Vingt ans après Berlin, France-Italie replace donc inévitablement le coup de tête à Materazzi au centre des souvenirs. Zidane, lui, veut désormais regarder devant. « Le plus important, c’est la suite, ce qui va se passer avec l’équipe de France », a-t-il expliqué. Une nouvelle page s’ouvre pour celui dont la dernière apparition avec les Bleus comme joueur s’était achevée par un carton rouge face à l’Italie.