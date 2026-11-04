PSG : après le 6-0 infligé à Villarreal, la presse européenne sous le choc, entre «séisme» et comparaison avec Mike Tyson

Le Paris Saint-Germain a livré une performance impressionnante en écrasant Villarreal 6-0 en Ligue des champions, suscitant l'émerveillement de la presse européenne. Cette victoire, marquée par quatre buts en moins de huit minutes, renforce la domination du PSG, qui enchaîne ainsi sa quatrième victoire consécutive, totalisant 20 buts inscrits en quatre matches.

Le Paris Saint-Germain a impressionné l’Europe du football. Après sa victoire écrasante (6-0) sur la pelouse de Villarreal, ce mardi soir en Ligue des champions, le club parisien a reçu une avalanche de compliments dans la presse étrangère. De l’Espagne à l’Angleterre, les journalistes sportifs ont salué la démonstration des hommes de Luis Enrique, certains allant jusqu’à comparer leur puissance offensive à celle de Mike Tyson.

« Un véritable séisme » : l’Europe impressionnée par le PSG

Au lendemain de la victoire du PSG contre Villarreal, la presse européenne a multiplié les formules pour décrire la performance parisienne. Parmi les expressions les plus marquantes figurent « un véritable séisme » et « dans le plus pur style Mike Tyson », deux comparaisons qui témoignent de l’impression laissée par les six buts inscrits à l’extérieur.

Le PSG a dominé Villarreal devant son public, avec une efficacité offensive qui a rapidement privé les Espagnols de tout espoir de revenir dans la rencontre. Cette victoire constitue l’un des résultats les plus marquants de cette journée de Ligue des champions.

Marca compare le PSG à Mike Tyson : Villarreal envoyé au tapis

Le quotidien sportif espagnol Marca a choisi une comparaison particulièrement frappante avec Mike Tyson, ancien champion du monde des poids lourds. Le journal décrit un PSG capable d’enchaîner les coups sans laisser à son adversaire le temps de réagir, jusqu’au K.-O.

Le quotidien madrilène insiste sur la rapidité avec laquelle les Parisiens ont fait basculer la rencontre, face à une équipe de Villarreal complètement dépassée. La comparaison avec le célèbre boxeur américain résume la violence sportive de la défaite subie par les Espagnols.

Le journal AS a également employé des mots très forts. Il décrit notamment un « véritable séisme », en référence au début de match dévastateur du PSG. Les Parisiens ont inscrit quatre buts en seulement 7 minutes et 34 secondes, établissant un record de rapidité dans l’histoire de la Ligue des champions.

Quatre buts en moins de huit minutes : Villarreal n’a rien pu faire

La rencontre a tourné à la démonstration dès les premières minutes. João Neves ouvre le score à la 9e minute, avant que Désiré Doué ne double la mise à la 12e. Une minute plus tard, Senny Mayulu inscrit le troisième but parisien. À la 17e minute, Fabian Ruiz porte le score à 4-0.

Comme le montre le déroulement de cette victoire du PSG⁠, les joueurs de Luis Enrique ont inscrit quatre buts en 7 minutes et 34 secondes. Villarreal regagne les vestiaires avec quatre buts de retard.

En seconde période, Fabian Ruiz signe un doublé à la 50e minute, avant que David Boly, âgé de seulement 17 ans, ne participe au sixième but à la 78e minute, sur une frappe déviée par Renato Veiga.

Cette victoire a été obtenue malgré les absences d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes. Quatre joueurs importants du dispositif de Luis Enrique, dont les forfaits avaient été annoncés avant le déplacement à Villarreal⁠.

Une presse espagnole abasourdie par la domination parisienne

La lourdeur du score a particulièrement marqué les observateurs espagnols. Le PSG a imposé son rythme dès les premières minutes, récupérant plusieurs ballons très haut sur le terrain et exploitant les erreurs défensives de Villarreal.

La formation espagnole a encaissé quatre buts avant même la 20e minute. Elle n’a ensuite jamais réussi à réduire l’écart, tandis que Paris a poursuivi ses offensives jusqu’au sixième but.

La démonstration parisienne prolonge une série de performances remarquables en Ligue des champions. Avant Villarreal, le PSG avait déjà battu Manchester City sur sa pelouse (4-2)⁠, puis terrassé le FC Barcelone au Parc des Princes (4-2)⁠.

Quatre victoires en quatre matchs, 20 buts inscrits : le PSG écrase la concurrence

Avec ce succès, le Paris Saint-Germain porte son bilan à quatre victoires en quatre rencontres dans cette édition de la Ligue des champions. Le club parisien totalise désormais 12 points et 20 buts inscrits, soit une moyenne de cinq réalisations par match.

Double tenant du titre européen, Paris poursuit ainsi son parcours sans faute dans la phase de ligue. Après les succès contre le Slovan Bratislava, Manchester City, Barcelone et Villarreal, les joueurs de Luis Enrique ont remporté leurs quatre premières rencontres.

Le PSG retrouvera la Ligue des champions le 25 novembre avec la réception de l’AS Rome au Parc des Princes, avant un déplacement à Aston Villa le 8 décembre.