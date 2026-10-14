Ligue des champions: le PSG donne une leçon à Manchester City (4-2) et confirme son statut de patron de l’Europe

Le Paris Saint-Germain frappe très fort ce mercredi soir en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (4-2), lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Impressionnants de maîtrise, de vitesse et d’efficacité, les hommes de Luis Enrique livrent une première période exceptionnelle, inscrivant trois buts en seulement 32 minutes. Malgré le réveil des Anglais en seconde période et un doublé d’Erling Haaland, les Parisiens confirment leur supériorité en infligeant une lourde défaite à l’une des formations les plus redoutées d’Europe.

Un début de match exceptionnel : City balayé en 15 minutes

Le choc annoncé entre les deux géants européens tourne rapidement à la démonstration parisienne. Dès la 13e minute, Désiré Doué ouvre le score d’une frappe précise au premier poteau, après une action collective parfaitement construite. Gianluigi Donnarumma, qui retrouve ses anciens coéquipiers sous le maillot de Manchester City, ne peut rien faire.

À peine deux minutes plus tard, Ousmane Dembélé double la mise. Après avoir lancé l’action depuis le côté droit, le Ballon d’Or français reprend de la tête un centre de Désiré Doué pour porter le score à 2-0. Deux buts en moins de deux minutes, et une défense mancunienne complètement dépassée par la vitesse d’exécution parisienne.

Manchester City, pourtant auteur d’un début de saison parfait en Premier League, ne parvient pas à répondre. Les joueurs de Luis Enrique récupèrent rapidement le ballon, multiplient les combinaisons et imposent leur rythme à des Anglais incapables d’enrayer les offensives parisiennes.

Vitinha porte le score à 3-0 : l’Etihad Stadium sous le choc

À la 32e minute, le PSG aggrave le score grâce à Vitinha, au terme d’une nouvelle action collective remarquable. Après une tête d’Achraf Hakimi repoussée par le poteau, les Parisiens poursuivent leur offensive. Sur un centre de Maghnes Akliouche, Warren Zaïre-Emery remet intelligemment le ballon vers Vitinha, qui conclut d’une frappe imparable.

Avec trois buts inscrits en une demi-heure, Paris prend totalement le dessus sur Manchester City. Enzo Maresca, l’entraîneur des Anglais, assiste impuissant à l’effondrement de son équipe, tandis que Pep Guardiola, présent dans les tribunes pour son retour à l’Etihad Stadium, découvre lui aussi le spectacle d’une formation mancunienne dominée comme rarement sur sa pelouse.

À la pause, le score de 3-0 traduit la supériorité des Parisiens. Les joueurs de Luis Enrique réussissent surtout à faire déjouer un adversaire réputé pour sa puissance offensive et sa capacité à conserver le ballon.

Haaland tente de relancer Manchester City, mais Akliouche éteint les espoirs anglais

Au retour des vestiaires, Enzo Maresca procède à trois changements, faisant notamment entrer Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi et Iliman Ndiaye. Ces ajustements permettent à Manchester City de retrouver de l’intensité et de mettre davantage la défense parisienne sous pression.

À la 53e minute, Erling Haaland réduit le score de la tête après un centre de Ndiaye. Les Anglais traversent alors leur meilleure période, multiplient les occasions et obligent Matvey Safonov à intervenir.

Mais Paris fait preuve d’un réalisme redoutable. À la 63e minute, Maghnes Akliouche inscrit le quatrième but parisien après une passe d’Ousmane Dembélé. L’ancien Monégasque contrôle le ballon à l’entrée de la surface avant de se retourner et de déclencher une frappe que Donnarumma ne réussit pas à repousser suffisamment. Le ballon franchit finalement la ligne malgré l’intervention du gardien italien.

Haaland réduit encore l’écart à la 75e minute, cette fois d’une frappe à la suite d’une remise en retrait de Bouaddi. Mais malgré ce doublé, le Norvégien ne parvient pas à empêcher la défaite de son équipe. Manchester City réussit à bousculer Paris après la pause, sans parvenir à effacer les dégâts causés par la première période parisienne.

Donnarumma retrouve le PSG et encaisse quatre buts

Cette rencontre possède également une saveur particulière pour Gianluigi Donnarumma. Désormais gardien de Manchester City, l’international italien retrouve plusieurs de ses anciens partenaires, avec lesquels il avait remporté la Ligue des champions.

Ces retrouvailles tournent au cauchemar. Battu quatre fois, le portier mancunien vit une soirée difficile face à des attaquants qu’il connaît parfaitement. Son intervention insuffisante sur le but d’Akliouche aggrave encore le bilan d’une rencontre au cours de laquelle la défense anglaise est régulièrement prise de vitesse.

Pour les Parisiens, cette victoire possède une portée supplémentaire : elle est obtenue chez un adversaire qui avait remporté ses six premiers matchs de Premier League et qui figurait parmi les principaux prétendants au titre européen.

Dix buts en deux matchs : le PSG affiche des ambitions immenses

Après avoir écrasé le Slovan Bratislava 6-1 lors de la première journée, le PSG confirme son excellent départ dans cette Ligue des champions 2026-2027. Avec deux victoires, six points et déjà dix buts inscrits, les doubles champions d’Europe en titre poursuivent leur parcours avec une efficacité offensive remarquable.

La performance est d’autant plus significative que Manchester City représentait un premier véritable test européen de très haut niveau. Avant cette confrontation, Luis Enrique avait affiché sa volonté de poursuivre la dynamique européenne de son équipe. Ses joueurs répondent sur le terrain, notamment grâce à la complémentarité de Doué, Dembélé et Akliouche, mais aussi à l’activité de Vitinha et Zaïre-Emery au milieu.

Avant la rencontre, Erling Haaland avait lui-même reconnu la qualité exceptionnelle du jeu parisien, affirmant : « Ils jouent un football extraordinaire ». Malgré ses deux buts, l’attaquant norvégien voit son équipe subir pendant une grande partie de la rencontre la démonstration qu’il redoutait.

Le PSG va désormais pouvoir préparer ses prochaines échéances avec confiance. Après son déplacement à Strasbourg en championnat, Paris recevra le FC Barcelone au Parc des Princes, mardi 20 octobre, pour un nouveau choc européen. Avec dix buts marqués en deux rencontres et une victoire éclatante à Manchester, les hommes de Luis Enrique ont déjà envoyé un message à leurs concurrents : ils comptent bien défendre leurs deux couronnes européennes et poursuivre leur quête d’un troisième sacre consécutif.