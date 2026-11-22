Leandro Paredes a perdu connaissance lors d'une interview après la victoire de Boca Juniors en finale de la Copa Sudamericana. Bien que son évanouissement ait suscité une vive inquiétude, des examens médicaux ont révélé que son état était rassurant. Le joueur a pu regagner ses coéquipiers pour continuer les célébrations.

Grosse frayeur en Colombie. Leandro Paredes, ancien joueur du Paris Saint-Germain et champion du monde 2022 avec l’Argentine, a perdu connaissance en pleine interview télévisée, quelques minutes après la victoire de Boca Juniors face à l’Atlético Mineiro (2-0) en finale de la Copa Sudamericana. Le milieu de terrain de 32 ans s’est brutalement effondré devant les caméras, provoquant l’intervention immédiate des personnes présentes. Transporté à l’hôpital pour subir des examens, le footballeur a ensuite donné des nouvelles rassurantes.

Leandro Paredes s’effondre brutalement devant les caméras

La scène s’est déroulée au stade Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombie. Alors que Boca Juniors venait de remporter la Copa Sudamericana, Leandro Paredes répondait aux questions du journaliste Marcelo Benedetto, pour la chaîne DSports.

Visiblement éprouvé par la rencontre et les célébrations, l’international argentin évoquait son bonheur d’avoir remporté un nouveau trophée avec son club formateur.

« Il y a peu de mots pour exprimer ce que je vis. Je suis heureux et reconnaissant. Maintenant, il faut profiter et remercier pour tout ce que nous avons vécu… », déclarait-il.

Quelques secondes plus tard, le milieu de terrain a soudainement interrompu sa réponse, tourné le regard sur le côté et perdu connaissance. Il s’est effondré en arrière, sous les yeux du journaliste, qui a tenté de le retenir sans parvenir à empêcher sa chute.

L’interview a immédiatement été interrompue. Plusieurs personnes se sont précipitées pour lui porter secours, tandis que le joueur gisait au sol.

Un malaise après une rencontre disputée dans une chaleur étouffante

Le malaise de Leandro Paredes est survenu après une finale particulièrement éprouvante physiquement.

À Barranquilla, les joueurs ont évolué dans des conditions climatiques difficiles, avec une température proche de 30°C, un taux d’humidité d’environ 80% et une température ressentie approchant les 39°C.

Le capitaine de Boca Juniors avait d’ailleurs déjà présenté des signes d’épuisement pendant la rencontre. À la fin de la première période, il avait ressenti des vertiges et une importante fatigue.

Malgré une amélioration temporaire à la mi-temps, son état ne lui a pas permis de poursuivre normalement la rencontre. À la 58e minute, il a demandé à être remplacé et a cédé sa place à Tomás Belmonte.

Une fois sur le banc, ses coéquipiers Adam Bareiro et Rodrigo Battaglia ont tenté de le rafraîchir en l’éventant avec leurs maillots. De la glace lui a également été appliquée sur la nuque.

Son entraîneur confirme des vertiges dès la première période

Après la rencontre, l’entraîneur de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, est revenu sur les difficultés rencontrées par son capitaine : « Je l’ai croisé lorsqu’il rentrait aux vestiaires. À la fin de la première période, il avait eu un coup de mou et ressentait des vertiges. À la mi-temps, il allait un peu mieux, mais dix minutes après la reprise, on voyait qu’il avait du mal à se déplacer latéralement. Il a été très honnête et a demandé à sortir. »

Le technicien argentin a précisé qu’il n’avait appris que plus tard le second malaise de son joueur, survenu pendant l’interview télévisée.

Transporté à l’hôpital, Paredes donne des nouvelles rassurantes

Après son évanouissement, Leandro Paredes a rapidement repris connaissance. Il a pu se relever et regagner les vestiaires par ses propres moyens.

Par précaution, le joueur a ensuite été transporté en ambulance dans une clinique de Barranquilla afin de subir des examens médicaux.

Le départ de Boca Juniors vers l’Argentine a été retardé pendant sa prise en charge.

Quelques heures plus tard, Paredes a publié une photo de lui sur un lit d’hôpital, accompagnée d’un message destiné à rassurer ses supporters : « Tout va bien, allez Boca, aujourd’hui et toujours. Merci à tous pour vos messages, ce n’était qu’un vertige après avoir tant tourné. »

Les nouvelles ont rapidement été rassurantes. Le joueur a obtenu l’autorisation de quitter l’établissement médical sans avoir à y passer la nuit.

Il a ensuite retrouvé ses coéquipiers à l’hôtel, où les célébrations du titre se poursuivaient.

Sur ses réseaux sociaux, Boca Juniors a également publié une vidéo de son retour, accompagnée d’un message humoristique indiquant que son capitaine avait simplement la tête qui tournait et que tout allait bien.

Boca Juniors remporte son premier titre international depuis 18 ans

Le malaise de Leandro Paredes est intervenu au terme d’une soirée historique pour Boca Juniors.

Le club argentin a battu l’Atlético Mineiro 2-0 en finale de la Copa Sudamericana, mettant fin à une attente de 18 ans sans titre international.

Cette victoire permet à Boca Juniors de décrocher sa troisième Copa Sudamericana, après ses deux précédents sacres en 2004 et 2005.

Pour Paredes, revenu dans son club formateur après avoir notamment évolué à la Roma, au Zénith Saint-Pétersbourg, à la Juventus et au Paris Saint-Germain, ce trophée représente une consécration personnelle.

L’international argentin, également sanctionné par la FIFA après les incidents de la finale du Mondial 2026, avait expliqué avant son malaise l’importance de cette victoire : « C’est un bonheur absolu. J’ai réalisé un rêve. Depuis le jour où j’ai dû partir, je rêvais de cela. »

Une soirée marquée par un sacre historique, mais aussi par des images particulièrement inquiétantes, avant que le capitaine de Boca Juniors ne puisse finalement rassurer tout le monde sur son état de santé.