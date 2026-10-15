Ligue Europa : l’OM s’incline face à l’Olympiakos, le Vélodrome assiste à une nouvelle désillusion (0-1)

L'Olympique de Marseille s'incline à domicile contre l'Olympiakos (0-1), ajoutant une nouvelle désillusion à son début de campagne en Ligue Europa, avec deux défaites en deux matchs. Le but décisif est inscrit par Santiago Hezze sur un corner. Malgré une domination en possession et en occasions, l'OM manque de réalisme.

L’Olympique de Marseille a subi une nouvelle désillusion ce jeudi. Battus au stade Vélodrome par l’Olympiakos (0-1), les Marseillais ont concédé leur deuxième défaite en deux journées de Ligue Europa, après leur lourd revers face au Besiktas (4-1). Malgré plusieurs occasions, notamment par Keyliane Abdallah, les joueurs de Bruno Genesio n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Les Grecs ont fait la différence grâce à une tête de Santiago Hezze à la 42e minute, avant de résister aux offensives olympiennes. Avec zéro point et cinq buts encaissés en deux rencontres, l’OM a déjà sérieusement compromis son début de campagne européenne.

Abdallah se montre dangereux, mais Marseille manque ses premières occasions

Le match débute sur un rythme relativement prudent. Marseille cherche à prendre le contrôle du ballon et à installer son jeu dans le camp adverse, mais les premières offensives manquent de précision. L’Olympiakos reste bien organisé, ferme les espaces et oblige les Marseillais à multiplier les transmissions sans parvenir à déséquilibrer sa défense.

Keyliane Abdallah tente de faire la différence par sa vivacité. Le jeune attaquant marseillais se montre disponible, provoque et cherche à apporter de la profondeur. Angel Gomes se retrouve également dans une position intéressante à l’intérieur de la surface, mais pousse trop loin son ballon au moment de dribbler et laisse échapper une belle opportunité.

La première véritable occasion marseillaise intervient lorsque Keyliane Abdallah reprend le ballon d’une demi-volée. Sa tentative prend la direction du but, mais Stefan Ortega réalise une superbe parade et empêche l’OM d’ouvrir le score. Le Vélodrome commence à pousser, tandis que Marseille paraît enfin capable de mettre en difficulté la défense grecque.

42e minute : Hezze devance Aguerd et refroidit le Vélodrome

Alors que Marseille semble progressivement prendre l’ascendant, l’Olympiakos frappe sur une phase arrêtée. À la 42e minute, les Grecs jouent un corner à deux. Chiquinho adresse un centre précis dans la surface, où Santiago Hezze prend le meilleur sur Nayef Aguerd et place une tête à bout portant. Jeffrey de Lange est battu : 0-1.

Le but arrive au pire moment pour Marseille, qui commence à se montrer plus dangereux mais se retrouve mené juste avant la pause. Sur cette action, les défenseurs olympiens ne parviennent pas à empêcher Hezze de prendre le dessus dans les airs, et l’Olympiakos profite immédiatement de cette erreur de marquage.

Les visiteurs pensent même doubler la mise dans les dernières secondes de la première période. Roman Yaremchuk envoie le ballon au fond des filets et célèbre ce qui ressemble au deuxième but grec. Mais l’arbitre refuse finalement la réalisation pour une position de hors-jeu de quelques centimètres. Marseille échappe au 0-2 et regagne les vestiaires avec un seul but de retard.

Marseille hausse le rythme, mais l’Olympiakos résiste

Au retour des vestiaires, l’OM tente d’accélérer. Les Marseillais cherchent davantage à utiliser les côtés, notamment avec Timothy Weah et Igor Paixão, et multiplient les centres pour mettre la défense adverse sous pression. Keyliane Abdallah continue également de proposer des solutions dans les espaces.

La possession marseillaise augmente, mais les Grecs restent disciplinés. L’Olympiakos défend avec rigueur, ferme l’axe et oblige régulièrement les joueurs de Bruno Genesio à chercher des solutions sur les ailes. Marseille obtient plusieurs corners, sans parvenir à transformer ces situations en but.

À la 65e minute, Timothy Weah tente sa chance et oblige le gardien adverse à intervenir. L’OM continue de pousser, mais Stefan Ortega répond présent et conserve son avantage. Chaque minute qui passe rapproche un peu plus les visiteurs d’une victoire précieuse.

Genesio lance Gouiri, Harit et Moumbagna pour arracher l’égalisation

Face aux difficultés offensives de son équipe, Bruno Genesio décide de réagir avec trois changements simultanés à la 62e minute. Amine Gouiri remplace Neal Maupay à la pointe de l’attaque, Amine Harit entre à la place de Tochukwu Nnadi et Ulisses Garcia succède à Emerson Palmieri.

L’entraîneur marseillais cherche ainsi à apporter davantage de mobilité et de créativité dans les trente derniers mètres. Gouiri multiplie les déplacements, Harit tente de créer des décalages entre les lignes, mais l’Olympiakos continue de protéger efficacement sa surface de réparation.

À la 75e minute, Faris Moumbagna remplace Angel Gomes pour renforcer la présence offensive marseillaise. Cinq minutes plus tard, Geoffrey Kondogbia entre à la place de Keyliane Abdallah. Malgré ces modifications, l’OM ne trouve toujours pas la solution et se heurte à une défense grecque qui ne cède pas.

L’Olympiakos gère les dernières minutes avec davantage de prudence et cherche à casser le rythme des offensives adverses. Marseille tente de maintenir la pression jusqu’au bout, mais les quatre minutes de temps additionnel ne changent rien. Au coup de sifflet final de Michael Oliver, les Grecs peuvent célébrer leur victoire, tandis que les joueurs marseillais quittent la pelouse sur une nouvelle déception.

9 corners, 11 tirs : Marseille domine les statistiques, pas le score

Les chiffres de la rencontre illustrent le manque de réalisme marseillais. L’OM termine avec 56% de possession, onze tirs contre dix pour l’Olympiakos et surtout neuf corners contre un seul pour les visiteurs. Une domination statistique qui ne se traduit pas au tableau d’affichage.

Marseille cadre cinq tentatives, toutes repoussées par Stefan Ortega. En face, l’Olympiakos se montre plus précis avec six tirs cadrés sur dix, obligeant Jeffrey de Lange à réaliser lui aussi cinq arrêts.

La différence se fait finalement sur un corner parfaitement exploité par les Grecs. Là où Marseille multiplie les situations sans parvenir à conclure, l’Olympiakos profite d’une seule phase arrêtée pour inscrire le but décisif.

Deux matchs, deux défaites : l’OM déjà 31e au classement

Après la lourde défaite concédée face au Besiktas (4-1) lors de la première journée, Marseille enregistre donc un deuxième revers consécutif. Avec zéro point, un seul but marqué et cinq encaissés, les Olympiens occupent la 31e place de la phase de ligue.

La situation devient préoccupante dans une compétition où chaque équipe ne dispute que huit rencontres avant l’établissement du classement général. Les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale, tandis que les formations classées de la 9e à la 24e place doivent disputer des barrages. Toutes les équipes terminant au-delà de la 24e place sont éliminées.

À l’inverse, l’Olympiakos poursuit son excellent début de campagne européenne. Après sa victoire contre Jagiellonia Białystok (2-1), le club grec décroche un deuxième succès et totalise désormais six points sur six possibles.

Un déplacement à Sturm Graz pour éviter une troisième désillusion

Marseille doit désormais préparer son prochain rendez-vous européen, programmé le jeudi 22 octobre sur la pelouse de Sturm Graz, en Autriche. Après deux défaites consécutives, les joueurs de Bruno Genesio n’ont plus beaucoup de marge pour espérer se replacer dans la course aux qualifications.

Ce nouveau revers est d’autant plus regrettable qu’il intervient devant le public du Vélodrome, quelques jours après une victoire en championnat à Troyes (2-0). L’OM espérait confirmer son redressement, mais son inefficacité offensive et sa fragilité sur les phases arrêtées lui coûtent trois nouveaux points.

Avec deux défaites en deux rencontres, Marseille se retrouve déjà dans l’obligation de réagir. Une troisième contre-performance en Autriche compliquerait encore davantage les perspectives européennes d’un club qui espérait jouer un rôle important dans cette Ligue Europa.