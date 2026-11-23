Ligue 1 : incroyable naufrage de l’OM ! Marseille mène 2-0 puis s’effondre face au Mans au Vélodrome (2-3)

L'Olympique de Marseille, menant 2-0 à la mi-temps contre Le Mans, s'effondre en seconde période, encaissant trois buts, dont un dans le temps additionnel, pour une défaite 2-3. Cette déroute met fin à une série de cinq victoires et plonge l'OM à la cinquième place, tandis que Le Mans sort de la zone rouge.

L’Olympique de Marseille a subi une défaite retentissante ce dimanche au Stade Vélodrome. Alors qu’ils menaient 2-0 à la mi-temps face au Mans, les Marseillais ont complètement craqué en seconde période, encaissant trois buts, dont celui de la défaite dans le temps additionnel (2-3). Un scénario totalement inattendu face au promu manceau, qui met fin à une série de cinq victoires consécutives de l’OM en Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio, qui pouvaient se rapprocher des premières places, terminent cette 11e journée au cinquième rang du championnat.

Gouiri et Paixão placent Marseille sur les rails

L’Olympique de Marseille avait pourtant parfaitement engagé sa rencontre. Après une première demi-heure animée, Amine Gouiri ouvre le score à la 33e minute. L’international algérien profite d’une longue ouverture de CJ Egan-Riley pour prendre la défense mancelle de vitesse et tromper le gardien Nicolas Kocik.

Sept minutes plus tard, Marseille double la mise. Sur une contre-attaque rapide, Gouiri sert Igor Paixão, qui conclut d’une frappe enroulée du pied droit à la 40e minute. Le Vélodrome peut alors croire à une soirée tranquille.

À la pause, l’OM mène 2-0 et semble se diriger vers une sixième victoire consécutive en championnat. Les Marseillais restent sur un succès obtenu sur la pelouse du RC Lens (2-1), qui leur avait permis de remonter à la quatrième place avant la trêve internationale.

Le Mans renverse tout en vingt-cinq minutes

La seconde période prend une tournure radicalement différente. Le Mans, entraîné par Patrick Videira, se montre de plus en plus dangereux et finit par faire céder la défense marseillaise.

À la 70e minute, Louis Mafouta réduit l’écart grâce à un superbe coup franc direct qui trompe Jeffrey de Lange. Le score passe à 2-1 et les visiteurs reprennent espoir.

Huit minutes plus tard, Le Mans obtient un penalty après une main d’Ulisses Garcia dans la surface. Mafouta se présente face à De Lange, mais le gardien marseillais repousse sa tentative à la 79e minute. Marseille conserve provisoirement son avantage.

Ce penalty manqué ne décourage pas les Manceaux. À la 84e minute, Erwan Colas, entré en jeu en seconde période, profite d’un ballon transmis par Lucas Calodat pour égaliser en deux temps. Le score est désormais de 2-2.

Alors que le partage des points semble se dessiner, Le Mans porte le coup de grâce. À la 90e+5 minute, Rayan Bamba trouve Jean Vercruysse dans la surface. Le milieu manceau reprend le ballon et inscrit le troisième but des visiteurs.

En quelques minutes, Marseille est passé d’une victoire qui semblait acquise à une défaite spectaculaire devant son public.

Marseille chute à la cinquième place, Le Mans sort de la zone rouge

Cette défaite constitue un coup d’arrêt brutal pour l’Olympique de Marseille. Après cinq succès consécutifs en Ligue 1, les joueurs de Bruno Genesio laissent échapper trois points à domicile alors qu’ils disposaient de deux buts d’avance à vingt minutes de la fin.

L’OM manque ainsi l’occasion de monter sur le podium et termine la 11e journée à la cinquième place. Les Marseillais enregistrent également une nouvelle désillusion au Vélodrome, après notamment leur défaite face au PSG en septembre.

Pour Le Mans, le résultat est très positif. Le promu s’offre sa deuxième victoire de la saison en championnat et grimpe à la 13e place, prenant ses distances avec la zone de relégation.