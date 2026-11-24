CAN 2025 - «L’arbitre n’a commis aucune erreur de droit»: le TAS explique pourquoi il a rendu son titre au Sénégal et débouté le Maroc

Le Tribunal arbitral du sport a confirmé le titre du Sénégal en annulant la décision de la Confédération africaine de football qui avait attribué la victoire au Maroc. Il a justifié cette décision en affirmant que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit, précisant que la rencontre avait été régulièrement poursuivie. Le Maroc conteste cette conclusion et envisage de nouveaux recours.

Quelques heures après avoir officiellement rétabli le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique, ce mardi 24 novembre, le Tribunal arbitral du sport a détaillé les raisons de sa décision. Matthieu Reeb, directeur général de l’institution, a notamment expliqué pourquoi le départ temporaire des joueurs sénégalais du terrain lors de la finale contre le Maroc ne pouvait juridiquement entraîner une défaite par forfait. Au cœur du verdict : l’autorité de l’arbitre et sa décision de faire reprendre la rencontre.

L’arbitre était seul habilité à décider de la reprise du match

Le Tribunal arbitral du sport a considéré que Jean-Jacques Ndala, l’arbitre congolais qui officiait lors de la finale du 18 janvier dernier à Rabat, était pleinement habilité à décider de la reprise ou de l’interruption définitive de la rencontre.

« Les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match », a expliqué Matthieu Reeb.

La formation arbitrale a estimé que cette décision relevait exclusivement des règles du jeu et, par conséquent, de la compétence de l’arbitre.

Pourquoi le Sénégal ne pouvait pas être déclaré forfait

Pour obtenir la victoire du Maroc sur tapis vert, le 17 mars dernier, la Fédération royale marocaine de football s’était notamment appuyée sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations, relatifs à l’abandon d’une rencontre.

Or, selon le TAS, ces dispositions ne pouvaient s’appliquer que si le comportement d’une équipe avait conduit l’arbitre à prononcer l’arrêt définitif du match.

« Les règles de la CAN se seraient appliquées si l’arbitre avait sifflé l’arrêt définitif de la partie, ce qui aurait entraîné la défaite par forfait du Sénégal, mais cela n’a pas été le cas », a précisé Matthieu Reeb.

Les joueurs sénégalais étant revenus sur la pelouse et la rencontre ayant été disputée jusqu’à son terme, le TAS a estimé que les conditions nécessaires pour prononcer un forfait n’étaient pas réunies.

« L’arbitre n’a commis aucune erreur de droit »

Les trois arbitres du TAS ont rendu leur décision à l’unanimité. Ils se sont notamment appuyés sur la doctrine dite du field of play, selon laquelle les décisions prises par les arbitres sur le terrain ne peuvent, en principe, être remises en cause par une juridiction sportive, sauf circonstances exceptionnelles.

Si le tribunal reconnaît que Jean-Jacques Ndala a dû prendre sa décision dans un climat d’extrême tension, il n’a retenu aucun caractère arbitraire dans son jugement.

« En conclusion, la formation du TAS estime que l’arbitre n’a commis aucune erreur de droit », a déclaré Matthieu Reeb.

Le tribunal a également rappelé que la Fédération sénégalaise de football, le sélectionneur Pape Thiaw et plusieurs joueurs avaient déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires distinctes. Le rétablissement du résultat sportif ne signifie donc pas que les incidents survenus pendant la finale sont restés impunis.

Dix mois de polémique autour d’une finale chaotique

Le 18 janvier 2026, lors de la finale de la CAN à Rabat, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel.

Après une interruption d’environ 14 minutes, les Sénégalais étaient revenus sur le terrain. Brahim Díaz avait ensuite manqué son penalty face à Édouard Mendy, avant que Pape Gueye n’inscrive l’unique but de la rencontre durant les prolongations, offrant au Sénégal son deuxième titre continental.

Le 17 mars, le jury d’appel de la Confédération africaine de football avait néanmoins annulé ce résultat et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

La Fédération sénégalaise avait alors saisi le TAS le 25 mars. Une audience s’était tenue le 8 octobre à Lausanne, avant le verdict très attendu de ce mardi 24 novembre.

Le Maroc refuse de s’incliner et annonce de nouveaux recours

Malgré cette décision unanime, la Fédération royale marocaine de football a annoncé son intention d’engager de nouvelles procédures judiciaires pour contester la sentence du TAS.

Elle met notamment en cause un contact présumé entre le président de la Fédération sénégalaise et Ulrich Haas, l’un des trois arbitres chargés du dossier, peu avant le prononcé du verdict. Des accusations démenties par la partie sénégalaise ainsi que par l’arbitre concerné.

Le Maroc pourrait désormais saisir le Tribunal fédéral suisse, dont le contrôle des sentences arbitrales internationales est toutefois limité à certains motifs juridiques précis.

La Confédération africaine de football a, pour sa part, annoncé qu’elle respecterait la décision du TAS et prendrait les mesures nécessaires à son application.

En attendant un éventuel nouveau recours, le résultat officiel de la finale est désormais celui acquis sur le terrain : une victoire du Sénégal face au Maroc, 1-0 après prolongation. Les Lions de la Teranga sont de nouveau champions d’Afrique.