Le football africain vient de vivre un scénario totalement inédit. Le Sénégal n’est plus champion d’Afrique. La Confédération Africaine de Football a officiellement attribué la victoire de la finale au Maroc national football team sur tapis vert, sur le score de 3-0, à la suite d’incidents jugés graves.

Une décision exceptionnelle, prise par le Jury d’Appel de la CAF, qui bouleverse totalement l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Une décision radicale du Jury d’Appel

Réuni pour statuer sur l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football, le Jury d’Appel de la CAF a tranché en faveur du Maroc. L’instance a jugé l’appel recevable et fondé, annulant ainsi la décision initiale du Jury Disciplinaire.

Dans son communiqué, la CAF précise que le comportement de l’équipe du Sénégal entre dans le champ d’application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Ces dispositions concernent notamment les manquements graves et les incidents pouvant altérer le bon déroulement d’une rencontre.

Le Jury d’Appel a également validé la réserve déposée par la fédération marocaine, estimant qu’elle reposait sur des éléments suffisamment solides pour justifier une sanction.

Le Sénégal sanctionné, la finale bascule

La conséquence est lourde et sans appel. La Fédération Sénégalaise de Football est reconnue en infraction avec l’article 82 du règlement. En application directe de l’article 84, l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale.

Le match est donc homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, qui se voit officiellement attribuer la victoire.

Cette décision entraîne automatiquement la perte du titre pour le Sénégal, pourtant vainqueur sur le terrain, et consacre le Maroc comme nouveau champion d’Afrique.

Un sacre inattendu pour le Maroc

Avec cette décision, le Maroc récupère la couronne continentale dans des circonstances exceptionnelles. Si la victoire ne s’est pas dessinée uniquement sur le terrain, elle est désormais pleinement reconnue par les instances dirigeantes du football africain.

Ce sacre restera comme l’un des plus controversés de l’histoire de la CAN, tant par son scénario que par ses implications.

La décision de la CAF risque de provoquer de nombreuses réactions. Entre contestations, débats juridiques et interrogations sportives, cette finale de la CAN 2025 marque un tournant.

Le déclassement du Sénégal et l’attribution du titre au Maroc sur tapis vert ouvrent un précédent à ce niveau de compétition…

Voici le communiqué de la CAF :