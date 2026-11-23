CAN 2025: Maroc ou Sénégal? Le TAS rendra son verdict mardi, le titre de champion d’Afrique en jeu

Le TAS doit rendre son verdict concernant la finale de la CAN 2025, disputée entre le Maroc et le Sénégal. Après une victoire sportive du Sénégal, le titre a été attribué au Maroc suite à des décisions controversées. Les deux pays attendent désormais une décision qui pourrait confirmer ou annuler cette attribution.

Le suspense touche à sa fin. Le Tribunal arbitral du sport a annoncé ce lundi que sa décision concernant la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal sera rendue mardi 24 novembre 2026, dans l’après-midi. Dix mois après une rencontre remportée par les Sénégalais sur le terrain, puis attribuée aux Marocains sur tapis vert, l’identité du champion d’Afrique reste au cœur d’une bataille juridique.

Une finale remportée par le Sénégal, puis attribuée au Maroc

Le 18 janvier 2026, le Sénégal avait remporté la finale face au Maroc (1-0 après prolongation), grâce à un but de Pape Gueye. La rencontre avait toutefois été marquée par une interruption d’environ 14 minutes, après la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au Maroc. Les joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse en signe de protestation, avant de revenir disputer la fin du match. Brahim Díaz avait ensuite manqué son penalty face à Édouard Mendy.

Mais le 17 mars, coup de théâtre : le jury d’appel de la Confédération africaine de football avait déclaré le Sénégal forfait, homologuant une victoire 3-0 du Maroc. Les Lions de l’Atlas récupéraient ainsi le titre continental, deux mois après leur défaite sur le terrain.

Le Sénégal veut récupérer son titre de champion d’Afrique

Contestant cette décision, la Fédération sénégalaise de football a saisi le TAS le 25 mars. Elle réclame l’annulation du forfait et la reconnaissance de sa victoire sportive. Le Sénégal considère notamment que la rencontre a repris avec l’autorisation de l’arbitre et qu’elle a été menée à son terme.

Le Maroc défend, de son côté, la décision de la CAF, fondée sur les dispositions réglementaires concernant l’abandon du terrain.

L’audience devant le TAS s’est tenue le 8 octobre à Lausanne, à huis clos, en présence des représentants des différentes parties. Les arbitres ont ensuite poursuivi leurs délibérations afin de rendre une sentence complète et motivée.

Verdict mardi après-midi : le Maroc conservera-t-il son titre ?

Dans son communiqué publié ce lundi, le TAS confirme que « la décision du TAS sera rendue mardi 24 novembre 2026 dans le courant de l’après-midi ».

Aucune heure précise n’a été communiquée. Le tribunal précise qu’aucune annonce ne sera considérée comme officielle avant sa publication par ses propres canaux.

Plusieurs issues restent possibles : le TAS peut confirmer la décision de la CAF et donc le titre attribué au Maroc, donner raison au Sénégal en annulant le forfait, ou prendre une décision nécessitant un nouvel examen du dossier.

Mardi, le Sénégal saura s’il récupère le titre remporté sur le terrain, ou si le Maroc conserve officiellement la Coupe d’Afrique des nations 2025.