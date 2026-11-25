Ligue des champions : le PSG freiné par l’AS Rome (2-2) après quatre victoires consécutives, Lille fait tomber le Bayern (2-1)

Lille réalise un exploit en battant le Bayern Munich (2-1), renversant ainsi un match mal engagé. Pendant ce temps, le PSG concède un match nul (2-2) contre l’AS Rome, interrompant une série de victoires. Au classement, Lille relance ses espoirs de qualification, tandis que Paris reste invaincu.

Soirée contrastée pour les clubs français en Ligue des champions. Ce mercredi, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue, Lille a signé un véritable exploit en renversant le Bayern Munich (2-1) au stade Pierre-Mauroy. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain a concédé son premier match nul de la saison européenne face à l’AS Rome (2-2), au Parc des Princes, mettant fin à une série de quatre victoires consécutives.

Lille renverse le Bayern Munich en trois minutes

En grande difficulté depuis le début de la compétition, le LOSC a enfin décroché sa première victoire européenne de la saison, face à l’un des favoris de la Ligue des champions.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour les hommes de Davide Ancelotti. Dès la 15e minute, l’international français Dayot Upamecano ouvrait le score pour le Bayern Munich. Les Allemands, privés notamment de Harry Kane et de Michael Olise, regagnaient les vestiaires avec un but d’avance.

Mais Lille a complètement renversé la rencontre en seconde période. À la 62e minute, l’attaquant japonais Ayase Ueda a égalisé, avant qu’Aleksandar Pavlovic ne marque contre son camp trois minutes plus tard, donnant l’avantage aux Nordistes.

Le LOSC a conservé ce résultat jusqu’au coup de sifflet final, infligeant au Bayern Munich sa première défaite de la saison en Ligue des champions.

Le LOSC relance ses espoirs de qualification

Battu par le Betis Séville (2-3), Arsenal (0-3) et Galatasaray (2-4)⁠, puis tenu en échec par Bodø/Glimt (0-0), Lille ne comptait qu’un seul point après quatre journées.

Grâce à cette victoire contre le Bayern, les Nordistes totalisent désormais quatre points et relancent leurs espoirs de qualification pour les barrages.

Le LOSC se déplacera à Stuttgart le 9 décembre, avant de recevoir le Slovan Bratislava le 19 janvier.

Le PSG surpris dès la cinquième minute

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a connu une soirée plus compliquée. Double champion d’Europe en titre, le club de la capitale restait sur quatre victoires consécutives, dont une humiliation historique infligée à Villarreal (6-0)⁠ lors de la précédente journée.

Mais les Romains ont rapidement surpris les hommes de Luis Enrique. Dès la cinquième minute, le défenseur espagnol Mario Hermoso a ouvert le score pour les visiteurs.

Paris a réagi à la 31e minute grâce à Illia Zabarnyi. Sur un corner tiré par Senny Mayulu, le défenseur ukrainien a placé une tête au premier poteau pour remettre les deux équipes à égalité.

Entré en cours de jeu, Ousmane Dembélé a ensuite donné l’avantage au PSG en transformant un penalty à la 62e minute.

Dembélé marque, mais Paris laisse échapper la victoire

Alors que le PSG se dirigeait vers un cinquième succès consécutif, l’AS Rome a obtenu un penalty à la suite d’une main de Vitinha. L’attaquant néerlandais Donyell Malen l’a transformé à la 78e minute, permettant aux Italiens de repartir du Parc des Princes avec un point.

Avec quatre victoires et un match nul, le PSG compte désormais 13 points sur 15 possibles, pour 22 buts inscrits en cinq rencontres. Les Parisiens restent invaincus dans la compétition, mais le Real Madrid, auteur d’un sans-faute, compte désormais deux points d’avance.

Le prochain rendez-vous européen des hommes de Luis Enrique est fixé au mardi 8 décembre, sur la pelouse d’Aston Villa.

Quatre points sur neuf pour les clubs français

Cette cinquième journée de Ligue des champions s’achève donc sur un bilan contrasté pour les représentants français. Si Lille a réussi l’exploit de battre le Bayern Munich et que Paris demeure invaincu, Lens s’est incliné mardi soir à Leipzig (3-1)⁠, concédant sa quatrième défaite consécutive dans la compétition.

À trois journées de la fin de la phase de ligue, Paris reste idéalement placé pour une qualification directe en huitièmes de finale, tandis que Lille et Lens devront encore batailler pour accéder aux barrages.