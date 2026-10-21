Ligue des champions: Lille plonge contre Galatasaray (2-4) malgré un doublé de Soriba Diaoune et n’a toujours pas pris le moindre point

Le LOSC s'incline de nouveau en Ligue des champions face à Galatasaray (2-4), malgré un doublé de Soriba Diaoune. Après une entame prometteuse, Lille laisse échapper sa avance, encaissant dix buts en trois matches et se retrouve en bonne position pour rater la qualification. La pression augmente pour l'entraîneur Davide Ancelotti.

Le LOSC a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque en Ligue des champions. Opposés à Galatasaray ce mercredi soir au stade Pierre-Mauroy, les Lillois se sont inclinés 4-2 après avoir pourtant mené au score grâce à un doublé du jeune Soriba Diaoune. Avec trois défaites en trois journées, les hommes de Davide Ancelotti restent bloqués à zéro point et voient leurs chances de qualification sérieusement compromises. Lille a déjà encaissé dix buts en seulement trois rencontres européennes.

Une entame catastrophique, puis la révélation Soriba Diaoune

Le match commence de la pire des manières pour Lille. Après seulement deux minutes de jeu, Yunus Akgün profite d’un mauvais dégagement de la tête d’Alexsandro pour ouvrir le score en faveur de Galatasaray (0-1, 2e). Le défenseur brésilien se rachète toutefois presque immédiatement en lançant Soriba Diaoune dans la profondeur.

À 19 ans, le jeune attaquant lillois fait preuve d’un sang-froid remarquable. Il élimine le gardien Uğurcan Çakır avant de conclure du pied gauche dans le but vide (1-1, 7e). Pour sa première titularisation en Ligue des champions, Diaoune devient, à 19 ans et 68 jours, le plus jeune buteur de l’histoire du LOSC dans la compétition.

Lille reprend confiance et multiplie les offensives. À la 39e minute, après une frappe de Dilane Bakwa repoussée par Çakır, Hákon Haraldsson sert Diaoune dans la surface. Le jeune Français enroule une superbe frappe du pied droit et donne l’avantage aux Dogues (2-1). Le stade Pierre-Mauroy explose de joie.

Lille mène 2-1, mais Galatasaray égalise juste avant la pause

Alors que Lille semble avoir pris le contrôle de la rencontre, les Turcs frappent à nouveau. À la 44e minute, Roland Sallai adresse un centre dans la surface lilloise. Aleksey Batrakov, oublié par la défense, place une tête à bout portant et remet les deux équipes à égalité (2-2).

Ce deuxième but encaissé juste avant la mi-temps fait très mal aux Nordistes. Malgré leur efficacité offensive et les deux réalisations de Diaoune, les joueurs de Davide Ancelotti regagnent les vestiaires sans le moindre avantage.

Une deuxième période catastrophique : Galatasaray inscrit deux nouveaux buts

Le retour des vestiaires tourne rapidement au désastre pour Lille. À la 52e minute, sur un corner turc, Lucas Torreira reprend le ballon de la tête à proximité du but lillois. Berke Özer, pris dans l’action, ne parvient pas à empêcher le ballon de franchir sa ligne. Le but est comptabilisé contre son camp et Galatasaray reprend l’avantage (2-3), alors que les Dogues espéraient enfin décrocher leur première victoire européenne de la saison.

Neuf minutes plus tard, le club stambouliote porte le coup fatal. Sur une contre-attaque menée par Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen est servi dans la surface et trompe Özer (2-4, 61e). L’ancien attaquant du LOSC marque contre son ancien club et creuse définitivement l’écart.

Davide Ancelotti tente de réagir en procédant à plusieurs changements. Olivier Giroud, Maurits Kjærgaard et Tanguy Nianzou entrent notamment en jeu, avant Gaëtan Perrin et Başar Önal. Mais Lille ne parvient pas à réduire l’écart. Galatasaray conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final et empoche ses trois premiers points.

Trois défaites, dix buts encaissés : le bilan désastreux du LOSC

Cette nouvelle défaite confirme le très mauvais départ européen des Lillois. Après leur revers contre le Betis Séville (2-3), marqué par l’expulsion d’Ethan Mbappé, puis leur lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (3-0), les Dogues enregistrent un troisième échec consécutif.

Le bilan est particulièrement sévère : zéro point sur neuf possibles, quatre buts inscrits et dix encaissés. Après avoir occupé la 23e place à l’issue de la première journée, Lille a dégringolé dans les profondeurs du classement de la phase de ligue, qui réunit 36 équipes.

La situation est d’autant plus frustrante que Lille a mené au score contre le Betis puis Galatasaray, sans parvenir à conserver son avantage. Face aux Turcs, les deux buts de Soriba Diaoune ont été anéantis par quatre réalisations adverses et de nouvelles erreurs défensives.

Un déplacement à Bodø/Glimt désormais crucial

Avec cinq rencontres encore à disputer, Lille peut mathématiquement toujours se qualifier pour la phase à élimination directe. Mais les Nordistes n’ont désormais plus beaucoup de marge et devront rapidement engranger des points pour espérer accrocher l’une des 24 premières places du classement.

Le prochain rendez-vous européen est fixé au 3 novembre, avec un déplacement en Norvège pour affronter Bodø/Glimt. Le calendrier restera particulièrement difficile puisque Lille recevra ensuite le Bayern Munich le 25 novembre, avant de se déplacer à Stuttgart le 9 décembre. Suivront la réception du Slovan Bratislava le 19 janvier 2027 et un dernier déplacement à Rome le 27 janvier.

Le LOSC savait pourtant, depuis le tirage au sort de la Ligue des champions, que son calendrier européen serait particulièrement relevé. Avec notamment Arsenal, le Bayern Munich et l’AS Rome parmi ses adversaires, le club nordiste devait impérativement profiter de ses rencontres à domicile pour prendre des points.

Davide Ancelotti sous pression après une nouvelle désillusion

Pour Davide Ancelotti, la pression augmente après cette troisième défaite. Avant la rencontre, le technicien italien avait pourtant tenté de relativiser les deux premiers revers de son équipe en déclarant : « Mais il y a encore 18 points. » Il avait également rappelé : « L’année dernière, il fallait neuf points pour passer, il y a deux ans, dix. »

Après l’échec contre Galatasaray, il ne reste désormais que 15 points à prendre. Lille devra probablement en récolter une grande partie pour espérer terminer parmi les 24 premiers et disputer les barrages.

Malgré l’émergence de Soriba Diaoune, auteur d’un doublé historique à seulement 19 ans, le LOSC termine cette troisième journée sans le moindre point. Avec une défense qui a déjà encaissé 10 buts et cinq rencontres encore à disputer, Lille n’a désormais plus beaucoup de temps pour sauver sa campagne européenne.