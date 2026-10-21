Coup dur pour le PSG: Kvaratskhelia victime d’une rupture du ligament croisé, Dembélé et Marquinhos également blessés

Le PSG subit de lourdes pertes après sa victoire contre le FC Barcelone, avec Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture du ligament croisé, entraînant une indisponibilité de 9 à 12 mois. Ousmane Dembélé et Marquinhos souffrent également de blessures à long terme, laissant l'équipe affaiblie pour les prochaines échéances.

Le Paris Saint-Germain a payé très cher sa victoire contre le FC Barcelone (4-2), mardi soir au Parc des Princes, en Ligue des champions. Au lendemain de ce succès retentissant, le club parisien a annoncé une terrible nouvelle : Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’attaquant géorgien va être opéré dans les prochains jours et pourrait manquer tout le reste de la saison. Autre mauvaise nouvelle pour Paris : Ousmane Dembélé et Marquinhos, également blessés contre Barcelone, seront indisponibles plusieurs semaines.

Kvaratskhelia gravement blessé : une absence de 9 à 12 mois envisageable

Le diagnostic est tombé ce mercredi et il est lourd. Khvicha Kvaratskhelia, 25 ans, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’une des blessures les plus redoutées chez les footballeurs professionnels.

Le PSG a confirmé que son joueur subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Cette opération sera suivie d’une longue période de rééducation, avant une reprise progressive des entraînements et de la compétition.

Pour une rupture du ligament croisé antérieur nécessitant une reconstruction chirurgicale, le délai de retour au plus haut niveau se situe généralement entre 9 et 12 mois, même si certains joueurs reprennent plus tôt. Une telle durée d’indisponibilité priverait Kvaratskhelia de toute la fin de saison 2026-2027, avec un retour envisageable entre juillet et octobre 2027.

Le club parisien n’a pas encore communiqué de calendrier précis. Celui-ci dépendra notamment de l’opération, de l’évolution de la rééducation et de la récupération du joueur.

Un coup terrible pour l’attaque parisienne

Cette blessure représente une perte considérable pour Luis Enrique. Kvaratskhelia est l’un des éléments les plus dangereux de l’attaque parisienne, grâce à ses accélérations, sa qualité de dribble et sa capacité à faire la différence dans les duels individuels.

L’international géorgien occupe une place essentielle dans le dispositif offensif du PSG. Sa capacité à éliminer ses adversaires, à créer des occasions et à marquer dans les rencontres importantes en fait l’un des joueurs les plus difficiles à remplacer de l’effectif parisien.

Ousmane Dembélé également touché : plusieurs semaines d’absence

Les mauvaises nouvelles ne concernent pas uniquement Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé, lui aussi blessé contre Barcelone, souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche.

Les examens médicaux ont confirmé une blessure nécessitant plusieurs semaines de soins. Le PSG devra donc également se passer de son attaquant pendant une partie des prochaines échéances.

Cette nouvelle indisponibilité constitue un problème supplémentaire pour Luis Enrique, qui perd simultanément deux joueurs offensifs de premier plan. Avec les blessures de Kvaratskhelia et d’Ousmane Dembélé, le club parisien se retrouve privé de deux de ses principales armes offensives. La durée exacte de l’absence de Dembélé n’a pas encore été précisée.

Marquinhos blessé à la cuisse droite : la défense également touchée

Le capitaine parisien Marquinhos figure également parmi les victimes de cette soirée contre Barcelone. Le défenseur brésilien souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite, qui le contraindra à rester en soins pendant plusieurs semaines.

Son indisponibilité prive le PSG de son capitaine et de l’un des joueurs les plus expérimentés de son dispositif défensif. Marquinhos joue un rôle essentiel dans l’organisation de l’arrière-garde parisienne.

Luis Enrique devra donc procéder à des changements importants dans plusieurs secteurs de son équipe. Avec Kvaratskhelia, Dembélé et Marquinhos à l’infirmerie, le PSG perd trois joueurs de premier plan en l’espace d’une seule rencontre.

Une victoire contre Barcelone qui coûte extrêmement cher

Sportivement, le PSG a réalisé une excellente opération mardi soir en dominant Barcelone 4-2 au Parc des Princes. Les Parisiens ont confirmé leurs ambitions européennes en s’imposant face à l’un de leurs principaux concurrents en Ligue des champions.

Mais le bilan médical assombrit cette réussite. La blessure de Kvaratskhelia est lourde, car elle risque de priver le club de son international géorgien pendant toute la phase décisive de la saison.

Alors que Paris vise de nouveaux titres en Ligue 1 et en Ligue des champions, Luis Enrique doit désormais composer avec trois absences importantes, dont celle de Kvaratskhelia, potentiellement jusqu’à l’été prochain.

Le PSG a remporté le choc contre Barcelone, mais il en ressort avec trois blessés et la perspective de devoir évoluer pendant de longs mois sans Khvicha Kvaratskhelia. Un vrai coup dur pour le champion de France, dont la profondeur d’effectif va être mise à rude épreuve.