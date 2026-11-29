PSG - «J’ai subi des traitements difficiles»: Luis Campos révèle ses problèmes de santé et règle ses comptes avec ses détracteurs

Luis Campos partage ses difficultés de santé dans un message publié sur X, reconnaissant des traitements éprouvants mais affirmant sa volonté de continuer à travailler. Il dénonce également les rumeurs entourant le mercato et critique ceux qu’il accuse de déstabiliser le PSG, tout en soulignant le soutien de son entourage.

Luis Campos est le conseiller sportif portugais du PSG, 62 ans ; absent des derniers matchs, il a révélé sur X un problème de santé et des traitements difficiles, sans en préciser la nature.

Luis Campos a révélé souffrir d’un problème de santé dans un long message publié sur son compte X, ce dimanche, à 3h28 du matin. Absent lors des dernières rencontres du Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais de 62 ans a confié avoir traversé une période particulièrement éprouvante, marquée par des traitements médicaux difficiles. Le conseiller sportif du PSG en a également profité pour dénoncer les rumeurs entourant le mercato et s’en prendre à ceux qu’il accuse de mentir pour déstabiliser le club.

« Ça n’a pas été facile » : Luis Campos se confie sur sa maladie

Quelques heures après la victoire du PSG face à Lorient (2-0), Luis Campos a décidé de prendre la parole sur sa situation personnelle : « Je vis des moments particuliers. L’un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles. »

Le dirigeant portugais explique avoir déjà suivi plusieurs traitements avant la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City, disputée le 14 octobre dernier : « Avant le match à City, j’ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers traitements difficiles, à trouver l’équilibre nécessaire pour me remettre sur pied et continuer à être performant. Ça n’a pas été facile. »

Luis Campos n’a toutefois révélé ni la nature exacte de sa maladie ni celle des traitements qu’il a reçus.

Le soutien de Nasser Al-Khelaïfi, de Luis Enrique et des joueurs

Dans son message, Luis Campos a longuement remercié les membres du Paris Saint-Germain qui l’ont accompagné durant cette épreuve. Il cite notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique, son staff et les équipes travaillant quotidiennement au centre d’entraînement de Poissy.

Le Portugais a également révélé avoir reçu de nombreux messages et visites personnelles de la part des joueurs parisiens : « Lorsque nous avons affronté le Barça, j’ai craint que ma peur ne se répercute sur l’équipe. Mais non, tout le monde a été incroyable. »

Luis Campos se montre désormais optimiste quant à l’évolution de sa situation : « Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie m’a mis en travers du chemin. Et c’est presque fait. »

Malgré ses problèmes de santé, le dirigeant entend poursuivre pleinement ses activités professionnelles : « Le travail me nourrit et me fait me sentir vivant. »

Mercato : Luis Campos dénonce les mensonges et les tentatives de déstabilisation

Au-delà de ses confidences personnelles, Luis Campos a consacré une importante partie de son message à la situation sportive du PSG, confronté aux graves blessures de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, victime d’une rupture du ligament croisé.

Le conseiller sportif reconnaît que l’absence de ces deux joueurs constitue un problème majeur, mais assure que la direction parisienne travaille à différentes solutions, aussi bien en interne que sur le marché des transferts : « Nous savons ce que nous voulons. C’est ça qui nous donne confiance. »

Alors que les noms de potentiels renforts se multiplient, Luis Campos rappelle que le marché hivernal n’ouvrira qu’en janvier. Il affirme également avoir recensé, en une seule journée, 18 noms de joueurs différents évoqués dans les médias internationaux pour un même poste.

S’il accepte que certains journalistes puissent se tromper, le Portugais s’en prend beaucoup plus sévèrement à ceux qu’il soupçonne d’agir délibérément contre les intérêts du club : « Mais quant à ceux qui inventent, mentent et tentent de profiter de la situation pour détruire ce qui a été construit jusqu’à présent, et qui sont au service d’autres intérêts parallèles et parfois particuliers qui ne sont généralement pas ceux du PSG… qu’ils continuent, car cela ne nous dérange pas du tout. » Luis Campos n’a toutefois nommé aucune des personnes visées par ses accusations.

« Tout finit par se savoir. Et vous avoir peur ? Moi non. »

Le dirigeant parisien a conclu son message en évoquant de nouveau son combat contre la maladie, mais aussi les comportements de ceux auxquels il reproche d’entretenir la confusion autour du PSG : « Pour moi, régner dans la confusion, c’est le principe du chaos, et beaucoup de gens ont mal fini ainsi. »

Dans un passage particulièrement personnel, Luis Campos évoque également la possibilité de mourir malgré les efforts entrepris pour combattre la maladie : « Pour moi, la maladie exige la même voie que la santé. Respecter les règles, défendre et combattre ce qui nous tue ou nous donne la vie. En sachant toujours que même en suivant cette voie, nous pouvons mourir. Par notre faute ou/et par celle des autres. »

Et le conseiller sportif du Paris Saint-Germain de conclure : « Parce que tout finit par se savoir. Et vous avoir peur ? Moi non. »

Sources citées dans l’article Compte X de Luis Campos