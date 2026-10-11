PSG-Le Mans : les ultras du virage Auteuil quittent les tribunes après le retrait d'une banderole de soutien aux lycéens en grève

Lors du match PSG-Le Mans, le Collectif Ultras Paris dévoile une banderole de soutien aux lycéens, qualifiant les forces de l’ordre de « milices ». Son retrait par les stadiers entraîne le départ d’une partie des ultras, soulevant un débat sur l’expression politique dans les stades. PSG s’impose finalement 3-1, mais l’incident reste au cœur des discussions.

Une banderole, quelques mots et une tribune qui se vide presque immédiatement. Samedi soir, pendant PSG-Le Mans, le Collectif Ultras Paris a décidé d’afficher son soutien à la mobilisation lycéenne avec un message sans détour : « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste. » Les stadiers ont retiré la banderole, provoquant le départ d’une grande partie des ultras vers les coursives du Parc des Princes.

L’incident dépasse largement le simple désaccord entre des supporters et la sécurité du stade. En qualifiant implicitement les forces de l’ordre de « milices » et en prenant position dans un conflit social national, les ultras parisiens ont volontairement transporté dans les tribunes un débat qui agite depuis plusieurs semaines la rue, les lycées et la classe politique. Une question revient alors : jusqu’où un stade de football doit-il accepter de devenir un lieu d’expression politique ?

« Vos milices répriment, notre jeunesse résiste »

La scène se déroule autour de la 35e minute de PSG-Le Mans. Dans le virage Auteuil, une longue banderole apparaît avec ces mots : « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste. » Elle fait directement référence à la mobilisation nationale des lycéens, qui a donné lieu ces derniers jours à des manifestations, des blocages d’établissements, des affrontements et plusieurs blessés.

Le choix du vocabulaire est loin d’être neutre. Le terme « milices » assimile les forces chargées du maintien de l’ordre à des groupes armés agissant pour défendre un pouvoir ou une organisation. Ce n’est donc pas simplement une banderole disant « soutien aux lycéens ». C’est aussi une accusation politique visant la manière dont les autorités répondent au mouvement.

Le débat sur les violences policières est lui-même alimenté par plusieurs affaires. À Reims, un homme filmé au milieu des manifestants et soupçonné sur les réseaux sociaux d’être un casseur a ensuite été identifié comme policier de la BAC, tandis que plusieurs incidents graves ont marqué les journées de mobilisation. Dans le même temps, policiers, responsables politiques et personnalités publiques dénoncent les incendies, destructions et agressions commis autour de certains établissements. Teddy Riner a ainsi condamné les violences tout en refusant de les attribuer à l’ensemble des lycéens mobilisés.

Les stadiers retirent la banderole, Auteuil se vide

Le message reste affiché peu de temps. Les stadiers viennent le retirer et un mouvement de tension se produit dans la tribune. Une grande partie des membres du CUP abandonne alors ses places pour rejoindre les coursives du stade. Les supporters de Boulogne manifestent également leur solidarité et une partie des deux virages se retrouve dégarnie avant la pause.

Les ultras reviennent pour la seconde période, mais l’ambiance reste très différente de celle du début de rencontre. Ils reprennent leurs places sans reprendre immédiatement les encouragements habituels. Sur le terrain, le PSG poursuit son match et s’impose finalement 3-1 face au Mans, mais l’épisode des tribunes devient rapidement l’un des principaux sujets de la soirée.

Luis Enrique est interrogé après la rencontre. L’entraîneur parisien évite soigneusement de commenter le fond du message politique et se concentre sur ses supporters : « C’est clair que je préfère quand les supporters sont dans le stade. »

Sur le règlement, le PSG dispose d’un texte très clair

La décision de retirer la banderole ne repose pas seulement sur une appréciation improvisée des stadiers. Le règlement intérieur du Parc des Princes prévoit explicitement le cas. Son article 7.2 interdit notamment l’introduction de banderoles, drapeaux, tracts, badges ou autres supports utilisés à des fins politiques, idéologiques, religieuses ou philosophiques. Il interdit également les messages insultants ou vexatoires visibles par les spectateurs. La formulation laisse donc peu de doute sur le statut réglementaire d’une banderole prenant position sur la mobilisation lycéenne et qualifiant les forces de l’ordre de « milices ».

On peut discuter de cette règle et de son opportunité. On peut aussi défendre la liberté d’expression des supporters. Mais il est difficile de présenter le retrait du message comme une décision sortie de nulle part : l’interdiction des supports politiques figure noir sur blanc dans le règlement de l’enceinte.

C’est là que l’affaire devient plus intéressante. Un supporter ne cesse évidemment pas d’être citoyen lorsqu’il franchit les portes d’un stade. Les tribunes ont toujours reflété la société, ses tensions, ses combats et parfois ses fractures. Elles ont accueilli des messages contre le racisme, des hommages après des attentats, des prises de position internationales, des revendications sociales ou des protestations contre les dirigeants des clubs.

Mais accepter ce principe sans limite ouvre immédiatement une autre question. Si une tribune peut soutenir aujourd’hui les lycéens et dénoncer les forces de l’ordre, pourquoi une autre ne pourrait-elle pas, demain, soutenir une politique gouvernementale, un parti, un candidat, une guerre, une organisation militante ou une cause totalement opposée ?

Le problème tient à la règle que l’on souhaite appliquer à toutes les autres. Autoriser l’expression politique lorsqu’elle correspond à une cause jugée légitime mais vouloir l’interdire lorsqu’elle dérange davantage conduirait rapidement à des arbitrages impossibles.

Le Parc des Princes connaît déjà cette polémique

Le débat n’est d’ailleurs pas nouveau à Paris. En novembre 2024, un immense tifo « Free Palestine » avait été déployé dans le virage Auteuil avant PSG-Atlético de Madrid en Ligue des champions. L’affaire avait provoqué une polémique nationale et une réunion entre le PSG, les autorités sportives et le gouvernement. Le club avait ensuite pris l’engagement de renforcer les contrôles des tifos et des banderoles.

Un an auparavant, lors de PSG-AC Milan, Auteuil avait également affiché plusieurs messages liés au Proche-Orient, à l’assassinat du professeur Dominique Bernard et au terrorisme. Les textes avaient été retirés après quelques minutes. L’UEFA n’avait finalement engagé aucune procédure sur ces banderoles, son règlement sanctionnant les messages politiques lorsqu’ils sont considérés comme provocateurs ou inadaptés à une manifestation sportive, et non toute prise de position politique indistinctement.

Le Parc des Princes se retrouve donc régulièrement confronté à la même frontière : les supporters considèrent leurs tribunes comme un espace d’expression collective, tandis que le club doit faire respecter un règlement qui interdit les messages politiques.

Le mot « milices » change aussi la nature du message

La formulation utilisée samedi renforce encore le débat. Écrire simplement « soutien aux lycéens » aurait déjà constitué une prise de position liée à un mouvement social. Employer « Vos milices répriment » va beaucoup plus loin : le texte accuse directement l’appareil chargé du maintien de l’ordre et utilise un vocabulaire historiquement associé à des organisations armées extérieures aux forces régulières de l’État.

Cette radicalité lexicale explique aussi pourquoi la banderole ne peut pas être réduite à un simple message humaniste ou à un soutien abstrait à la jeunesse. Les ultras ont choisi une formule politique offensive, parfaitement assumée, au moment où la gestion de la crise des lycées oppose déjà frontalement responsables politiques, syndicats et gouvernement.

Ils ont le droit de défendre cette opinion dans l’espace public. Le règlement du Parc des Princes pose cependant une autre règle à l’intérieur du stade.

Imaginer un football totalement hermétique à la politique serait néanmoins artificiel. Les clubs, les fédérations et les compétitions affichent eux-mêmes régulièrement des campagnes contre le racisme, les discriminations ou les violences. Des minutes de silence sont organisées après certains événements nationaux ou internationaux et des messages de solidarité apparaissent sur les terrains.

La frontière entre ce qui serait une « valeur » acceptable et ce qui deviendrait une « opinion politique » est donc parfois fragile. C’est aussi ce qui nourrit le sentiment, chez certains groupes de supporters, que l’expression institutionnelle serait autorisée tandis que la leur serait beaucoup plus étroitement contrôlée.

La réponse la plus cohérente passe alors moins par le choix des bonnes et des mauvaises opinions que par une règle identifiable et appliquée de la même manière. Au Parc des Princes, cette règle existe actuellement : les banderoles politiques ou idéologiques sont interdites.

Auteuil a voulu parler politique, le Parc lui a opposé son règlement

Les ultras parisiens savaient qu’en déroulant « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », ils ne présentaient pas une simple animation de supporters. Ils entraient directement dans l’un des conflits politiques et sociaux les plus tendus du moment.

Leur retrait dans les coursives était une manière de protester contre l’interdiction de leur message. Le PSG, lui, était confronté à une règle qu’il est chargé de faire respecter dans son enceinte. L’épisode révèle ainsi une opposition beaucoup plus profonde que quelques minutes de silence dans le virage Auteuil : celle entre des supporters qui revendiquent le stade comme un espace d’expression et une enceinte sportive dont le règlement affirme, au contraire, que la politique doit rester à l’extérieur.