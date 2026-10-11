Real Madrid : Vinicius tire les cheveux d’un adversaire, explose contre l’arbitre et risque de manquer le Clasico, Mourinho boycotte la presse

Le Real Madrid s'impose contre Villarreal (1-0) mais perd Vinicius Junior, expulsé pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire et avoir maladroitement contesté l'arbitre. Ce comportement expose l'attaquant à une éventuelle suspension de deux à trois matchs, le menaçant de manquer le Clasico. José Mourinho, furieux des décisions arbitrales, refuse de s'exprimer en conférence de presse.

Le Real Madrid a remporté une victoire difficile face à Villarreal (1-0), samedi soir, lors de la 8e journée de Liga. Mais la rencontre a surtout été marquée par l’expulsion de Vinicius Junior, coupable d’avoir tiré les cheveux d’un adversaire avant de s’en prendre verbalement à l’arbitre. Son comportement a provoqué de nombreuses critiques en Espagne, tandis que José Mourinho, furieux contre les décisions arbitrales, a refusé de participer à la conférence de presse d’après-match. L’attaquant brésilien risque désormais plusieurs matchs de suspension, dont le Clasico face au FC Barcelone, programmé le 25 octobre.

Vinicius marque, son but est annulé et il reçoit un carton rouge

Tout bascule à la 73e minute de la rencontre disputée au stade Santiago-Bernabéu. Entré en jeu à la 52e minute après avoir débuté sur le banc, Vinicius pense inscrire le deuxième but du Real Madrid. José Mourinho se précipite même pour célébrer cette réalisation avec son joueur, avant que l’arbitrage vidéo ne change complètement la situation.

Au début de l’action, l’international brésilien tire les cheveux de Nathan Saliba, milieu de terrain canadien de Villarreal, alors que les deux joueurs ne disputent pas le ballon. Après consultation des images, l’arbitre Isidro Díaz de Mera annule le but et expulse directement Vinicius pour comportement violent.

La décision provoque immédiatement la colère du joueur madrilène. Vinicius proteste avec véhémence, s’approche de l’arbitre et doit être retenu par plusieurs coéquipiers pour éviter que la confrontation ne dégénère.

L’arbitre décrit une attitude agressive dans son rapport

Le comportement de Vinicius après son expulsion pourrait lui coûter aussi cher que le geste initial. Dans son rapport officiel, Isidro Díaz de Mera explique avoir exclu l’attaquant pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire alors que le ballon était en jeu, mais sans être disputé entre les deux joueurs.

L’arbitre décrit également la réaction du Brésilien après la présentation du carton rouge. Selon son rapport, Vinicius continue de contester sa décision en criant et se dirige vers lui « avec une attitude agressive », obligeant ses partenaires à le retenir. Le directeur de jeu précise toutefois qu’il n’a pas pu distinguer les paroles prononcées par le joueur.

Cette mention dans le rapport arbitral pourrait peser dans la décision de la commission de discipline de la Fédération espagnole. Le geste sur Nathan Saliba constitue déjà un motif de suspension, auquel pourrait s’ajouter une sanction liée aux protestations qui suivent l’expulsion.

« Violent », « ridicule » : Vinicius critiqué en Espagne

L’attitude de Vinicius provoque une nouvelle polémique dans la presse sportive espagnole. Le quotidien Marca consacre notamment sa une à l’expulsion du Brésilien, tandis que les commentaires autour de la rencontre dénoncent un comportement jugé violent et une réaction disproportionnée face à l’arbitre.

La situation est d’autant plus délicate pour l’international brésilien qu’il traverse une période compliquée au Real Madrid. Pour la première fois de la saison, José Mourinho décide de le laisser sur le banc au coup d’envoi. Lors des deux précédentes rencontres de championnat, l’entraîneur portugais l’avait déjà remplacé relativement tôt, à la 68e minute contre Elche puis à la 54e face à l’Atlético de Madrid.

Le joueur de 26 ans peine à retrouver son meilleur niveau et son comportement continue d’alimenter les débats. Début octobre, Vinicius avait déjà fait parler de lui à cause d’une invraisemblable théorie du complot affirmant qu’il aurait été remplacé par un sosie. Cette fois, la controverse concerne directement son attitude sur le terrain et pourrait avoir des conséquences sportives immédiates.

Mourinho furieux : il refuse de parler aux journalistes

L’expulsion de Vinicius provoque également la colère de José Mourinho. Déjà averti à la 69e minute pour ses protestations, l’entraîneur portugais multiplie les contestations pendant la rencontre. Le Real Madrid termine d’ailleurs la partie avec plusieurs joueurs avertis, notamment Jude Bellingham, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé.

Après le coup de sifflet final, Mourinho prend une décision inhabituelle : il refuse de participer à la conférence de presse. Une trentaine de journalistes attendent pourtant son arrivée lorsque le service de communication du club annonce qu’il ne viendra pas. Le technicien ne s’exprime pas non plus devant les caméras de Real Madrid TV.

Mourinho explique en interne qu’il préfère garder le silence plutôt que de prononcer des déclarations susceptibles de lui valoir une suspension. Il souhaite notamment pouvoir diriger son équipe lors des prochaines rencontres contre Séville et Barcelone.

Ce boycott pourrait néanmoins lui valoir une sanction financière ou disciplinaire, les entraîneurs étant soumis à des obligations médiatiques après les rencontres de Liga.

Deux à trois matchs de suspension possibles : le Clasico menacé

Vinicius pourrait désormais manquer plusieurs rencontres décisives. Selon les premières estimations évoquées en Espagne, sa suspension pourrait atteindre deux ou trois matchs, en fonction de l’interprétation du geste violent et des protestations consignées dans le rapport arbitral.

Le Real Madrid doit affronter le FC Séville avant de retrouver le FC Barcelone, le dimanche 25 octobre, au Camp Nou. Si Vinicius écope de deux matchs de suspension, il manquera les deux rencontres, dont le Clasico. Une sanction plus lourde pourrait également le priver du déplacement suivant à Santander.

La commission de discipline doit encore rendre sa décision. À ce stade, aucune suspension définitive n’a été annoncée et sa participation au Clasico reste donc incertaine.

Vinicius présente ses excuses, mais le Real Madrid reste sous pression

Conscient des conséquences de son geste, Vinicius publie un message d’excuses sur Instagram après la rencontre. « La joie continue… Pardon à mon équipe et aux supporters », écrit l’international brésilien.

Sur le plan sportif, le Real Madrid peut au moins se satisfaire d’avoir conservé sa victoire malgré son infériorité numérique en fin de match. Yan Diomande inscrit l’unique but de la rencontre, permettant aux Madrilènes de prendre trois points importants dans la course aux premières places.

Mais cette victoire ne suffit pas à effacer les difficultés du club. Le Real Madrid occupe la troisième place du championnat et accuse six points de retard sur le FC Barcelone. Entre les performances irrégulières de Vinicius, les tensions avec les arbitres et le silence de José Mourinho, la préparation des prochaines rencontres s’annonce compliquée.

Le prochain rendez-vous européen face à l’AS Rome devrait permettre à Mourinho de retrouver les journalistes. Quant à Vinicius, il devra attendre la décision disciplinaire pour savoir s’il pourra disputer le Clasico du 25 octobre.

😨 | SÉQUENCE TOTALEMENT LUNAIRE À MADRID ! 🚨



Vinicius penser doubler la mise… mais le but est annulé ❌ et c’est un CARTON ROUGE POUR LE BRÉSILIEN ! 🟥🤯



Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲#LALIGA #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/WMFaDnAtpj — DAZN France (@DAZN_FR) October 10, 2026