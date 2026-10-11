«Ils jouent un football extraordinaire»: Erling Haaland fasciné par le PSG, Hakimi et Nuno Mendes

Erling Haaland exprime son admiration pour le Paris Saint-Germain et souligne la qualité de jeu de l’équipe ainsi que les performances remarquables des latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes. À l'approche d'un match crucial entre Manchester City et le PSG, les éloges d'Haaland mettent en évidence l'évolution tactique du club parisien sous Luis Enrique.

Erling Haaland ne cache pas son admiration pour le Paris Saint-Germain. Sur. Anal+, l’attaquant norvégien de Manchester City a multiplié les compliments à l’égard du club parisien, de la qualité de son jeu et de ses individualités. Il a notamment réservé des éloges appuyés à Achraf Hakimi et Nuno Mendes, les deux latéraux de Luis Enrique, dont l’activité et les qualités physiques semblent particulièrement l’impressionner.

Interrogé sur le Paris Saint-Germain, Erling Haaland a salué les performances européennes du club et la qualité de son effectif. « Ils sont champions d’Europe deux fois d’affilée, ce qui n’est pas normal. Ils ont des joueurs extraordinaires, ils jouent un football extraordinaire. »

Le buteur de Manchester City a également insisté sur la capacité des Parisiens à proposer un football spectaculaire, porté par des joueurs capables de faire la différence individuellement tout en participant au travail collectif.

Le PSG a profondément évolué sous les ordres de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a construit une équipe qui privilégie la possession, le pressing et les déplacements permanents. Les joueurs offensifs ne sont pas les seuls à participer aux attaques : les défenseurs latéraux occupent également une place déterminante dans l’organisation parisienne.

« Ces latéraux qui ne font que monter et descendre » : Hakimi et Mendes impressionnent Haaland

Parmi les joueurs parisiens, deux ont particulièrement retenu l’attention de l’international norvégien : Achraf Hakimi, sur le côté droit, et Nuno Mendes, sur le côté gauche : « Ils ont deux latéraux incroyables… Enfin, toute l’équipe est spéciale, mais ces latéraux qui ne font que monter et descendre, avec Mendes et Hakimi… C’est tellement fascinant que je ne saurais l’expliquer. »

Ces compliments mettent en lumière deux joueurs essentiels au dispositif de Luis Enrique. Achraf Hakimi apporte sa vitesse, sa capacité à multiplier les courses et son efficacité dans les phases offensives. De l’autre côté, Nuno Mendes possède lui aussi des qualités d’accélération et de percussion qui lui permettent d’accompagner les attaques tout en assurant ses responsabilités défensives.

Leur activité permanente sur les côtés constitue l’une des caractéristiques du jeu parisien. Les deux défenseurs peuvent apporter le surnombre, participer à la construction des actions et se projeter rapidement vers la surface adverse. Leur vitesse leur permet également de revenir défendre après avoir accompagné une offensive.

Deux latéraux devenus indispensables au système de Luis Enrique

Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent des rôles qui dépassent largement ceux de défenseurs traditionnels. Dans le système parisien, leurs déplacements permettent d’étirer les défenses adverses, de créer des espaces pour les attaquants et de multiplier les solutions de passes.

Hakimi se distingue notamment par ses appels dans la profondeur et sa faculté à apparaître dans la surface adverse. Le Marocain participe régulièrement à la finition des actions, tout en conservant un rôle important dans les phases de récupération.

Nuno Mendes apporte des qualités complémentaires sur le flanc gauche. Le Portugais combine puissance, vitesse et maîtrise technique. Capable de défendre face à des ailiers rapides, il peut également progresser balle au pied et participer aux combinaisons offensives.

Cette complémentarité permet au PSG d’attaquer sur toute la largeur du terrain, sans dépendre exclusivement de ses joueurs offensifs. C’est cette capacité à répéter les efforts, d’une surface de réparation à l’autre, qui impressionne Erling Haaland.

Un hommage remarqué de l’un des meilleurs buteurs du monde

Les déclarations d’Erling Haaland prennent une dimension particulière compte tenu du statut du Norvégien. À Manchester City, l’avant-centre évolue lui-même dans une équipe habituée aux grandes rencontres européennes et aux exigences du football de très haut niveau.

Vainqueur de la Ligue des champions en 2023 avec Manchester City, Haaland connaît les difficultés de cette compétition. Il a également l’expérience des confrontations face au PSG, notamment lors de son passage au Borussia Dortmund, puis sous les couleurs du club anglais.

Le Norvégien sait donc ce que représente la qualité des joueurs parisiens. Habitué à affronter les meilleurs défenseurs européens, il reconnaît ouvertement les qualités d’une équipe concurrente.

Ses propos témoignent également de la reconnaissance dont bénéficie le travail de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a fait des déplacements collectifs, de l’intensité et de la participation de tous les joueurs aux différentes phases de jeu des éléments essentiels de son projet.

Manchester City-PSG mercredi : Haaland retrouve les Parisiens

Ces compliments arrivent à trois jours du choc entre Manchester City et le PSG, prévu mercredi 14 octobre à 21h à l’Etihad Stadium, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens se présentent en Angleterre avec un statut inédit : celui de doubles champions d’Europe en titre, après leur victoire 5-0 contre l’Inter Milan en 2025 et leur succès aux tirs au but contre Arsenal en 2026.

Haaland connaît déjà la difficulté d’affronter les joueurs de Luis Enrique. « J’ai déjà joué contre eux, et j’ai perdu. On va devoir bien se préparer, car c’est une équipe vraiment spéciale. » Le Norvégien et ses partenaires savent qu’ils devront notamment contenir les montées d’Hakimi et de Nuno Mendes, deux joueurs qu’il vient de couvrir d’éloges.

Pour Paris, cette rencontre constitue une nouvelle étape dans sa quête d’une troisième Ligue des champions consécutive. Pour Manchester City, elle représente l’occasion de se mesurer à l’équipe qui domine actuellement le football européen.