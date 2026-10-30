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Ligue 1 : le PSG écrase Le Havre (5-1), triplé d’Achraf Hakimi

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Ligue 1 : le PSG écrase Le Havre (5-1), triplé d’Achraf Hakimi
Ligue 1 : le PSG écrase Le Havre (5-1), triplé d’Achraf Hakimi

Le Paris Saint-Germain a largement dominé Le Havre (5-1), ce vendredi, lors de la 9e journée de Ligue 1. Menés au score dès la 18e minute, les Parisiens ont renversé la rencontre grâce à un triplé d’Achraf Hakimi et des buts de Mathis Godts et Senny Mayulu. Le défenseur marocain a été le grand artisan de cette victoire parisienne.

Le Havre ouvre le score, Paris renverse le match en deux minutes

Le Havre prend le meilleur départ. À la 18e minute, Josué Maja ouvre le score et donne l’avantage aux Normands. Mais le PSG réagit rapidement. À la 26e minute, Mathis Godts égalise, avant qu’Achraf Hakimi ne donne l’avantage aux Parisiens deux minutes plus tard.

Paris regagne les vestiaires en menant 2-1, après avoir complètement inversé la situation en l’espace de dix minutes.

Hakimi inscrit trois buts, Mayulu participe au festival

En seconde période, Achraf Hakimi poursuit son festival offensif. À la 55e minute, l’international marocain inscrit son deuxième but personnel et porte le score à 3-1. Sept minutes plus tard, Senny Mayulu aggrave la marque en inscrivant le quatrième but parisien.

À la 69e minute, Hakimi frappe une troisième fois et complète son triplé. Une performance particulièrement rare pour un latéral droit, qui termine meilleur buteur de la rencontre avec trois réalisations.

Cinq buts parisiens en 43 minutes

Entre la 26e et la 69e minute, le PSG inscrit cinq buts et fait totalement basculer la rencontre. Après avoir ouvert le score, Le Havre subit la domination parisienne et ne parvient plus à inquiéter son adversaire.

Le club de la capitale s’impose finalement 5-1, avec quatre buts d’écart, et repart de Normandie avec une large victoire lors de cette 9e journée de championnat.

Le PSG conforte sa place de leader

Grâce à cette victoire, le PSG porte son total à 20 points en 9 journées et est assiré de conserver sa place de leader de la Ligue 1. À l’opposé, Le Havre reste lanterne rouge avec seulement 2 points, aucune victoire et 7 défaites depuis le début du championnat.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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