Scandale Mbappé en Chine: le Real Madrid pourrait à son tour perdre gros, entre appels au boycott et menace sur les ventes de maillots

La controverse autour de Kylian Mbappé, liée à ses propos sur Mao Zedong, menace sérieusement les intérêts économiques du Real Madrid. Les appels au boycott de produits associés au joueur affectent le merchandising du club en Chine, qui représente jusqu’à 15% de ses revenus internationaux. Trois sponsors ont déjà rompu leurs contrats avec Mbappé.

La polémique autour de Kylian Mbappé en Chine menace désormais les intérêts économiques du Real Madrid. Après la rupture de plusieurs contrats publicitaires du joueur, le club espagnol pourrait à son tour subir les conséquences de ses propos sur Mao Zedong. Les appels au boycott se multiplient, notamment contre les produits à l’effigie du Français, alors que la Chine représente un marché commercial particulièrement important pour le géant madrilène.

Jusqu’à 15% du merchandising international du Real Madrid proviendrait de Chine

Les conséquences de cette affaire pourraient dépasser largement les contrats personnels de Kylian Mbappé. Selon les chiffres relayés ce mardi, la Chine représenterait entre 10 et 15% de l’activité internationale de merchandising du Real Madrid. Une proportion considérable pour un club dont la stratégie commerciale repose sur la vente de produits dérivés à travers le monde.

Le marché chinois occupe une place essentielle dans le développement international du Real Madrid. Le club y bénéficie d’une importante communauté de supporters et commercialise ses maillots, ses équipements et de nombreux produits officiels. Une baisse des achats liée à la polémique pourrait donc affecter directement ses recettes commerciales.

Le maillot de Mbappé directement menacé par les appels au boycott

Le problème est d’autant plus sérieux pour le Real Madrid que Kylian Mbappé figure parmi ses principales attractions commerciales. Le maillot du capitaine de l’équipe de France est présenté comme le plus vendu du club, ce qui fait de son image un élément important de la stratégie de merchandising madrilène.

Or, des appels au boycott des produits officiels portant son nom circulent désormais sur les réseaux sociaux chinois. Certains internautes réclament l’arrêt des achats de maillots et de produits associés à l’attaquant français, après ses déclarations sur Mao Zedong.

Si ce mouvement se traduit par une baisse des ventes, les conséquences financières pourraient toucher directement le Real Madrid. Le club exploite commercialement l’image de ses joueurs dans le cadre de ses activités et de ses accords de partenariat. La controverse autour de sa principale vedette représente donc un risque pour ses revenus, même si aucune diminution chiffrée des ventes n’a encore été communiquée.

La polémique a déjà provoqué des décisions concrètes en Chine. Trois entreprises, Dongpeng, Mengniu et Milkground, ont annoncé mardi la rupture immédiate de leurs contrats avec Kylian Mbappé. Les sociétés ont dénoncé des propos portant atteinte aux sentiments nationaux chinois.

La plateforme RedNote, également connue sous le nom de Xiaohongshu, a de son côté annoncé le retrait d’anciens contenus promotionnels liés au footballeur. Elle a précisé que son partenariat commercial avec lui avait pris fin le 31 décembre 2024. Le compte du Français, qui rassemblait environ 1,1 million d’abonnés, a également été la cible d’une vague de commentaires hostiles.

Les répercussions économiques ont aussi touché son équipementier suisse On, dont l’action a reculé en Bourse sur fond de polémique. L’affaire dépasse désormais les seuls contrats publicitaires chinois du joueur.

La Liga également touchée par la colère chinoise

Le football espagnol a lui aussi été entraîné dans la controverse. La télévision publique chinoise CCTV a annoncé l’arrêt de la diffusion de la Liga, championnat dans lequel évolue Kylian Mbappé avec le Real Madrid.

La Ligue espagnole a rapidement pris ses distances avec les déclarations du joueur, exprimant ses regrets face à l’offense ressentie par les supporters chinois. Elle a également souligné que les propos du Français avaient été tenus à titre personnel et ne représentaient aucunement sa position officielle.

Cette décision télévisuelle ajoute une dimension supplémentaire à la crise, puisque les conséquences touchent désormais la visibilité du championnat espagnol sur le marché chinois.

Les excuses de Mbappé suffiront-elles à calmer la colère chinoise ?

Face à l’ampleur de la polémique, Kylian Mbappé a présenté publiquement ses excuses ce mardi. Le capitaine des Bleus a reconnu avoir tenu des propos maladroits en évoquant un photomontage associant son visage à celui de Mao Zedong, qu’il avait qualifié de « dictateur chinois ».

Dans un communiqué diffusé en plusieurs langues, l’attaquant a déclaré : « Je comprends aujourd’hui que cela a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. » Il a également affirmé : « J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire et je suis sincèrement désolé. »

Ces excuses ont été formulées alors que les premières sanctions commerciales étaient déjà tombées. Pour le Real Madrid, la question est désormais de savoir si la colère des consommateurs chinois va s’étendre durablement aux produits officiels du club.

À ce stade, aucune rupture de partenariat impliquant directement le Real Madrid n’a été annoncée en raison de cette affaire. Mais entre les appels au boycott, la suppression de contenus promotionnels et les sanctions prises contre le joueur, le risque commercial concerne désormais aussi son employeur. Le montant d’éventuelles pertes dépendra de l’évolution des ventes sur le marché chinois.